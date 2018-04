S modrým notebookem jsme opět za exoty. Naše reportážní výbava zhubla

V loňském roce byl prakticky nutným odznakem zuřivého novináře píšícího reportáže z veletrhu CES notebook od Applu. Jimi byla vybavena drtivá většina žurnalistů a my si připadali, jako by nám snad něco chybělo. Letos se možná trochu překvapivě situace mění. Apple má samozřejmě nadále velmi silné zastoupení a jako značka mezi novináři vede, ovšem pod rukama našich kolegů ze všech koutů světa letos vídáme mnohem více notebooků s Windows.

Může za to i nový trend moderních zařízení 2 v 1, který k přístrojům s operačním systémem od Microsoftu přilákal řadu novinářů. Otázkou je, kolik z nich takové přístroje jenom zkouší a kolik z nich se rozhodne u nich zůstat. To nejspíš ukážou až následující roky. Nicméně skladba notebooků mezi novináři je letos na CESu pestřejší než vloni. Na vyložené experimenty tu moc nenarazíme, ale vídáme třeba docela dost novinářů s tablety Surface a klávesnicí TypeCover.

Dvojí experiment

Mezi největší experimentátory tak vlastně na CESu patříme my. Oproti loňskému roku jsme se totiž rozhodli radikálně obměnit skladbu přístrojů, na kterých tvoříme samotné články. Starý služební Dell jsme vyměnili za nový, mnohem lehčí, výkonnější a kompaktnější model Latitude E7440. Ten je jakousi sázkou na jistotu, spolehlivým společníkem, na kterém zvládneme vše, co je potřeba. Na baterii vydrží asi šest hodin práce, což také není rekord, ale na druhou stranu na den pobíhání po výstavišti a psaní článků v press centru to stačí.

Další výbava je ovšem o dost odvážnější. Na CES jsme totiž původně odlétali namísto druhého laptopu jen s tabletem Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, ke kterému jsme ještě od českého zastoupení výrobce „nafasovali“ Bluetooth klávesnici a myš. Celek tak dává dohromady sestavu podobnou právě mnoha 2 v 1 zařízením s Windows. Sestavu jsme si krátce vyzkoušeli už před veletrhem a potvrdili jsme si, že je na tvorbu článků použitelná. A tak jsme byli připraveni pracovat na tomto výkonném androidím tabletu s tím, že třeba o zpracování fotek by se postaral druhý z nás se zmíněným dellem.

Ale už před cestou se nám v hlavě rodil trochu jiný plán. Přeci jenom Bluetooth klávesnice k Tab Pro není tak pohodlná, jako klasická notebooková. A tak bylo cílem ještě před veletrhem zakoupit notebook – konkrétně nové levné HP Stream 13, což je jedna z odpovědí Microsoftu a jeho partnerů na chromebooky. Chtěli jsme vlastně zjistit, jestli může notebook za 199 dolarů (plus daň, v přepočtu necelých 5 000 korun) posloužit i jako profesionální pracovní nástroj.

A ejhle, on může. Funguje zatím naprosto skvěle, nic nám nechybí, jen jeho touchpad je trochu vrtošivý a displej by mohl mít lepší pozorovací úhly. Ale výdrž na baterii zhruba sedm hodin a překvapivě pohodlná klávesnice jsou velkými přednostmi, které nám práci usnadňují. Zkušenosti s tímto notebookem vám přineseme po skončení veletrhu. Jisté je, že levný notebook odsoudil hodně nadějný tablet Galaxy Tab Pro do role zálohy.

A právě kvůli HP jsme opět vlastně tak trochu za exoty. Může za to jeho svítivě modrá barva, která je téměř nepřehlédnutelná a už si získala pozornost několika našich zahraničních kolegů. Vždy však šlo spíše o upřímné zaujetí, jelikož novináři z oboru jsou s konceptem HP Stream seznámeni. Hovor se sousedem se tak stáčí právě k tématu, jestli dnes vůbec k práci potřebujeme notebooky s cenou v desítkách tisíc korun, nebo zda stačí takovéto obyčejné zařízení.

My zatím říkáme, že stačí. Ale univerzální řešení pro každého to pochopitelně není. A řada kolegů, se kterými jsme se takto pustili do řeči, přikyvuje.

13 kilo na zádech

I když jsme od loňska vyměnili naše postarší notebooky za nové, menší a lehčí modely, i tak toho na zádech pořád taháme hodně. Podle malé příruční váhy mají naše dva batohy dohromady 13 kilogramů – ale to se třeba v jednom tísní jak HP tak již zmíněný tablet od Samsungu. A také na test pořízený malý tablet HP Stream 7, který ovšem v batohu zůstal spíš omylem, během veletrhu jej nepoužíváme, tohle bude spíš budoucí záloha na dovolené.

Naše další výbava už je jinak hodně podobná tomu, co jsme s sebou měli vloni. Třeba fotografická sestava zůstala naprosto shodná. Máme tedy osvědčenou klasickou zrcadlovku Sony Aplha 560 s objektivem Tamron 17-50 F/2.8 a bleskem Metz 58 AF-2. On-line (sledujte zde) odbavujeme ze dvou chytrých fotoaparátů Samsung – starší a kompaktnější Galaxy Camera a novějšího Galaxy NX s objektivem 18 – 200 mm. Při odesílání opět spoléháme především na SIM místního T-Mobilu s předplaceným tarifem s 200 MB 3G či LTE dat denně za tři dolary na den.

Mobilní telefony jsme oproti loňsku vyměnili za novější modely. Konkrétně s sebou máme phablet Huawei Ascend Mate7, který používáme hlavně kvůli skvělé výdrži a obřímu displeji, HTC One M8 a i starší M7 jako naše běžné telefony, ve kterých máme své české SIM. A osvědčený Samsung Galaxy S5, který při fotografování a odesílání obsahu do on-line reportáže dovede občas dobře zastoupit oba fotoaparáty Samsung.

Opět platí, že nějaká ta sada kabelů, nabíječek nebo třeba externí akumulátor (Xiaomi s kapacitou 10 000 mAh a Samsung s kapacitou 9 000 mAh) také nemohou chybět.

Jestli jsme letos v něčem úplně mimo a nezachytili jsme trend, tak jsou to selfie tyče. Těmi je vybavena spousta novinářů - většina ovšem ne proto, aby mohla snímat sama sebe, ale aby s telefonem na tyči dosáhli tam, kam se jinak neprocpou, a aby tak pořídili zajímavé záběry. Tomuto fenoménu se budeme ještě věnovat samostatně.