Vy ještě nesbíráte modely mobilů?

Sběratelské vášni již podlehly nejrůznější komodity. Dokonce se sbírají i samotné mobilní telefony, sbírku dnes již historických modelů lze najít i v nejednom tuzemském bazaru. V Japonsku je ale nejnovějším hitem sbírání modelů mobilních telefonů. Miniatury, které mohou sloužit i jako přívěšky ke svým vzorům, vyrábí japonská společnost Maitan a po úspěšné první kolekci nedávno začala nabízet druhou sadu modelů.

Japonci jsou sbíráním nejrůznějších artefaktů pověstní a na japonských internetových obchodem lze najít sběratelské komodity obskurních parametrů. Stejně tak jsou Japonci, a i další asiaté, známí oblibou v nejrůznějších přívěscích, blikátkách a dalších drobnostech, kterými si zdobí své telefony. A proč si svůj telefon neozdobit rovnou jeho miniaturním modelem.

První kolekce modelů mobilních telefonů společnosti Maitan se prodává teprve od srpna letošního roku a již nyní se prodeje počítají v desítkách tisíc kusů. První řada zahrnuje 19 modelů, které představují mobilní telefony v nabídce japonského operátora NTT DoCoMo. Jedná se o pět modelů mobilních telefonů v několika barevných variantách a několika modelových řad. V Japonsku se telefony neznačí logem výrobce ale operátora a ten vždy uvádí několik modelů od různých výrobců v jedné řadě. Modely znázorňují mobilní telefony sítí Foma a Mova provozované NTT DoCoMo.

Výrobce miniatur získal na výrobu svých modelů souhlas operátora a při jejich výrobě spolupracoval s jednotlivými výrobci originálů. Výsledek je docela slušný. Pokud model představuje véčko, lze jej otvírat jako originál a to samé platí i o otáčecích telefonech. Detaily jsou zobrazeny poměrně věrně, samozřejmě, že displeje jsou ale jen nakreslené. Velikost miniatur je zhruba 40 % originálu. Model telefonu se dodává s poutkem a stojánkem a lze zakoupit i celou sadu všech modelů. Jeden kus stojí v Japonsku 294 Jenů, což je v přepočtu asi 70 Kč.

Výrobce promptně zareagoval na poptávku po svých miniaturách, začal prodávat druhou řadu modelů a chystá speciální edici první kolekce, kterou chce na trh uvést co nejdříve. O něco později se do prodeje dostane i třetí sada modelů mobilů, kde již budou k dispozici modely aktuálních modelů mobilů japonského operátora NTT DoCoMo.

U nás lze jen stěží předpokládat, že by o modely mobilních telefonů byl stejný zájem, jako v Japonsku. Zatím se také nenašel žádný výrobce, který by modely u nás prodávaných mobilních telefonů vyráběl, alespoň tedy ve sběratelské kolekci. V to nepočítáme napodobeniny mobilů nabízených na tržnicích, které se hodí leda tak na hraní. Cena modelů přitom není v Japonsku příliš vysoká, mnohé jiné sběratelské předměty jsou mnohem dražší.

Pokud ale někdo střídá mobilní telefony velmi často a jednou by se chtěl vnoučatům pochlubit, jaké kdysi měl mobilní telefony, měl by v miniaturách ideální možnost, jak uchovat své mobilní vzpomínky. Jen těžko někdo bude schraňovat samotné telefony. Pravděpodobně si tedy bude muset vystačit s uschováváním účtů za služby. Doufejme, že jednou budou na nich uvedené sumy stejně raritní, jako se nám dnes zdají modely mobilních telefonů.