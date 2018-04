vwAtlas 2.1, komfortní kapesní atlas pro Psiony

Kapesní atlas světa obsahující mnoho z funkcí mapových systémů nabízí v našich končinách nepříliš známý program vwAtlas. Princip vwAtlasu je poměrně jednoduchý, ale vzhledem k nárokům na paměť kapesního počítače se v praxi příliš často nepoužívá. Na Psionu do jisté míry unikátní zoomovací systém vwAtlasu totiž pracuje s digitalizovanými bitmapovými mapami, které lze do určité úrovně libovolně kombinovat a sestavit z nich defacto celou mapu světa. Součástí instalace vwAtlasu je základní mapa světa a "hrubé" mapy některých světadílů včetně základních grafických údajů o jednotlivých státech. Podrobnější mapy najdete v programu samozřejmě také, je jich ale velmi málo a týkají se především Německa (odkud vwAtlas pochází).



Na bitmapové mapě umí vwAtlas zobrazit téměř libovolné textové případně grafické údaje, záleží pouze na tom, jaké informace si zadáte do databáze. Databáze může obsahovat libovolné světové či místní lokace a cesty, které lze zobrazit na mapě buď samostatně, nebo lze využít služeb GPS přijímače a orientovat se pouze podle předem definovaných lokací. Údaje v databázi vwAtlasu (respektive jejich hlavičky) by měly být kompatibilní s SQL databázemi a teoreticky tak lze převádět i komplexní datové soubory (nezkoušel jsem). Protože počet definovaných údajů není nijak omezen, je nutné třídit je v rámci souborů do kategorií jako například restaurace, letiště, hotely apod. vwAtlas má poměrně kvalitní funkci pro vyhledávání, bez které se u programu tohoto typu prostě neobejdete.









































Každou bitmapovou mapu lze ve vwAtlasu zkalibrovat, vertikální a horizontální rozlišení mapy může být klidně i několik desítek tisíc bodů. U map ve vysokém rozlišení je ale třeba dopředu počítat s kapacitou paměti Psionu nebo jeho paměťové karty a v lepším případě používat nejvýš 4 stupně šedi. Například na Revu nemá používání zásadních funkcí vwAtlasu příliš velký smysl a program lze z čistě praktických důvodů využít snad jen jako klasický elektronický kapesních atlas světa a nikoli jako typický mapový systém. vwAtlas lze díky podpoře GPS systémů teoreticky využít i pro letovou či lodní navigaci, tento způsob využití ale patrně nebude příliš častý.Vizuální stránka je jednou z nejdokonalejších funkcí programu, velmi sympatická je i jeho solidní rychlost překreslování map včetně téměř plynulého scrollingu mapy na displeji Psiona Series 5mx. Máte-li v programu správně poskládány mapy v různém měřítku a rozlišení, můžete například jedním kliknutím z mapy státu přejít na podrobnou mapu vybraného území či města. Stupeň detailů není nijak omezen, záleží pouze na mapě a nadefinovaných údajích.Protože je vwAtlas ve své podstatě jen jakýsi softwarový prefabrikát, do kterého si musíte sami doplnit mapy i většinu číselných či textových údajů, není jeho cena 10 EUR nijak vysoká. Podrobné mapy České republiky v programu pochopitelně nenajdete a musíte si je vyrobit sami. Lze k tomu použít buď téměř libovolné skenované tištěné mapy nebo jejich elektronickou podobu, kterou stačí převést do podoby bitmapového obrázku (návod je součástí dokumentace popisu vwAtlasu). Některé světové mapy lze nechat vygenerovat z některých internetových serverů nebo použít už hotové bitmapové mapy z různých mapových systémů - pozor ovšem na copyrighty převzatých map. vwAtlas nemůže nahradit klasické elektronické vektorové atlasy jako například Route Planner, máte-li ovšem paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou, může být vwAtlas jejich zajímavým doplňkem.