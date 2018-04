Vtrhne čínský drak Huawei na náš trh s americkou pomocí?

Počátkem tohoto roku proběhla světovým tiskem překvapivá zpráva. Společnost Cisco Systems pohnala k soudu čínskou firmu Huawei za údajné okopírování duševního vlastnictví Ciska.

Společnost Huawei byla založena v komunistické Číně již roku 1988, v Evropě a v Americe je však zatím téměř neznámá. Větší úspěchy slaví doma v Číně, ve zbytku jihovýchodní Asie, v Austrálii a na rozvíjejících se trzích, jako je Rusko. Firma zaměstnává 22 tisíc zaměstnanců (udává se, že deset tisíc z nich pracuje ve výzkumu a vývoji). Produkuje široké spektrum telekomunikačního hardware a software včetně řešení pro mobilní telefonní sítě (GSM, CDMA, UMTS), fixní sítě (xDSL, veřejné telefonní ústředny), optické sítě (DWDM, SDH, SONET) a datové sítě založené na IP (routery, switche), včetně zařízení pro mobilní telefonní sítě využívající technologii CDMA, přepínače ATM či modemy a DSLAMy pro technologie xDSL.

Nevoli Ciska vyvolaly high-endové směrovače (routery), které Huawei nabízí pod názvem Quidway. Huawei volilo stejné číselné označení typu jako Cisco, velmi podobná byla i struktura příkazů pro administraci.

Číselné označení samo o sobě nelze prohlásit za ochrannou známku (proto ostatně mohl kterýkoli výrobce klonů procesorů firmy Intel označovat své výrobky čisly jako 486, ze stejného důvodu si později Intel vybral název Pentium místo logického 586). Na druhou stranu se dodavatel může dostat na tenký led okopírováním uživatelského rozhraní. (Známým příkladem je případ firmy Paperback Software, která koncem 80. let uvedla na trh levný tabulkový procesor, který uživatelům nabízel zcela identické uživatelské rozhraní jako tehdy dominantní Lotus 1-2-3. Firma Paperback Software soud prohrála.)

Ukradený software?

Cisco přišlo s ještě vážnějšími obviněními. Operační systém směrovačů Huawei podle nich obsahoval identické textové řetězce a dokonce okopírovaný spustitelný kód včetně chyb, který měl pocházet z Ciska. Huawei kontrovalo tím, že vycházelo z volně dostupných zdrojových kódů implementujících jednotlivé funkce a vlastnosti, případně ze zdrojových kódů pocházejících z demonstračních CD-ROM, které Cisco rozdávalo.

Krádež zdrojových kódů by již vůbec nebylo možné omluvit. Management Huawei tvrdil, že kódy ukradeny nebyly, a pokud se přece jen fragmenty kódu z Ciska dostaly do jejich produktů, stalo se tak "omylem".

Nezamýšleným vedlejším produktem se stala publicita, kterou Huawei díky svým soudním opletačkám získalo. Najednou se v americkém i evropském odborném tisku začaly objevovat články o firmě, která dodává za nižší cenu produkty natolik kompatibilní se Ciskem, že jsou předmětem soudních sporů.

Společný podnik s 3Com

Firma Huawei by se dostala do západních médií i bez sporu s firmou Cisco. Založila totiž společný podnik s americkou spoleščností 3Com, která tak doufá v návrat do vyšších kategorií síťového hardware. Firma 3Com není v oblasti počítačových sítí nováčkem, byla založena vynálezcem Ethernetu Bobem Metcalfem a stále je významným hráčem na trhu síťových adaptérů i aktivních prvků. Firma však v posledních letech ztrácela podíl na trhu, výsledkem bylo omezování sortimentu a propouštění. 3Com tak přestala produkovat přepínače pro ATM, svoji divizi zařízení pro telekomunikační operátory CommWorks odprodala čínské firmě UTStarcom, začala se soustředit na nižší a střední kategorii výrobků (tedy z amerického pohledu na produkty pro domácí uživatele, menší a střední podniky; je nutné si uvědomit, že středně velká firma v Evropě může odpovídat menší firmě ve Spojených státech). Nyní se dokonce stěhuje z kalifornského Křemíkového údolí na východní pobřeží USA. Společným podnikem s Huawei se tak 3Com vrací obloukem do vyšší kategorie aktivních prvků pro největší podnikové zákazníky.

Software pro výrobky produkované společným podnikem prošel auditem, neměl by tedy kolidovat s duševním vlastnictvím Ciska. Uživatelské rozhraní bylo přizpůsobeno zvyklostem 3Com, obchodní název bude odpovídat místním podmínkám. Tam, kde má Huawei lepší pozici než 3Com, tedy v Číně a v Japonsku, budou produkty dodávány pod názvem Huawei 3Com, ve zbytku světa včetně naší republiky pod značkou 3Com.

Nad společným podnikem se stále vznášejí otazníky. Sortiment Huawei je podle některých analytiků přiliš široký a inženýři Huawei možná nezvládnou věnovat všem produktům dostatečnou pozornost a úsilí. Zakladatel Huawei se chystá k odchodu, mladší manažeři však podle pozorovatelů možná nejsou dostatečně zralí a slabinou Huawei se může ukázat i nedostatek demokracie ve firemní kulruře. Lidé v odděleních IT jsou zvyklí používat směrovače značky Cisco, podaří se společnému podniku přesvědčit je ke změně platformy?

Poodnikové přepínače a routery budou každopádně vyvíjeny a vyráběny v novém společném podniku JVCO (Joint Venture Company), kam také přejde část specialistů z 3Com a Huawei. Huawei bude nadále vyrábět pod značkou Huawei nejrůznější produkty ze svého současného portfolia.

Společnost Huawei se stala partnerem i pro další významnou západní firmu. Siemens založil s Huawei společný podnik pro využití technologie TD-SCDMA pro 3. generaci mobilních sítí, na jejímž vývoji má Siemens. Existují i další dva standardy, pro Čínu je však důležitý fakt, že v případě TD-SCDMA ušetří na mastných licenčních poplatcích firmě Qualcomm.

Lukrativní směrovače

Stanimira Koleva, prezidentka 3Com pro jižní Asii, odhaduje, že Cisco v současné době dosahuje prodejní marže 72 % (výrobci PC mohou závidět...). Pokud jeho konkurent přijde s nižší marží, jeho ceny se mohou stát zajímavé. Na Huawei však útočí lácí další čínští výrobci.

Poslední dny a týdny přinesly pro Huawei i 3Com pozitivní zprávy. Cisco se dohodlo s Huawei na pozastavení soudního sporu za nezveřejněných podmínek a společný podnik Huawei a 3Com představil novou řadu směrovačů označenou číslem 5000.

Nadšení českých manažerů

Míru úspěchu paktu 3Com - Huawei ukáže čas. Ředitel české pobočky 3Com Aleš Mudruňka byl před několika měsíci optimistický a zmiňoval se o IT managerech z akademické sféry, kteří se již těší na cenově výhodnou alternativu zařízení Cisco na našem trhu.

Želízko v ohni má i pražská společnost Atlantis Datacom. Již delší dobu má zaregistrovánu internetovou doménu huawei.cz, nyní je v této doméně vystavena i ofciální česká prezentace Huawei. Ondřej Valenta z Atlantis Datacom nechtěl zatím blíže specifikovat plány s Huawei, podle našich informací by se však Atlantis Datacom měl zúčastnit tendru Českého Telecomu na nové DSLAMy pro ADSL.