Pětku né, ale iPhone 20 možná spasí svět. Lidé se baví na vrub iPhonu 5

Šestá generace iPhonu se od té předchozí odlišuje i díky většímu displeji, který tak nabízí o řádek více pro ikony. A právě přechod z 3,5palcového displeje páté generace na 4" displej iPhonu 5 se stal hlavním terčem posměšků, kterých se v prvních dnech objevilo na internetu hned několik.

Nejvíce nás ale pobavil vtípek, kdy legendární rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi ve svých rukou třímá pomyslný iPhone 20 s 31 řádky pro ikony aplikací. V této generaci by si telefon od Applu mohl najít příznivce zejména mezi milovníky ságy Star Wars.

Rozdíl mezi displeji si pak dobírají i autoři dalších vtípků. Na svých facebookových stránkách zveřejnil podobný vtíp také portál Mobilmania. Ten krátce po představení iPhonu 5 začal kolovat po internetu jako jeden z prvních.

V dalším vtípku využil jeho autor herce Bruce Leeho, světově známého propagátora bojových umění. Do rukou mu zasadil dvojici iPhonů 30S propojených skrze nové konektory Lightning, které tak evokují nunčaky.

Při současném vývoji si iPhone vyslouží titul nejvyšší budovy světa. Alespoň na to poukazuje autor dalšího vtipu. Ve fotokoláži zobrazuje iPhone 101 jako výškovou budovu, která ční vysoko nad okolní městskou zástavbou.

Lehce kontroverzní vtípek zveřejnil britský blog Phone Limited, v němž netradičním způsobem mezi sebou porovnává konkurenci iPhonu 5. A opět jde o displej, konkrétně o úhlopříčku. Autor vtipu využil faktu, kdy Samsung Galaxy Note II dosáhl 5,5palcovou úhlopříčkou svého displeje podle portálu BuzzFeed průměrné délky lidského penisu.

Apple vede kvůli kopírování vzhledu svých výrobků vleklé spory s jihokorejským Samsungem. Další vtípek si přitom dobírá vzhled nového iPodu Nano. Poukazuje na zkřížení vzhledů smartphonu Nokie Lumia 900 a MP3 přehrávače Samsung Yepp P2.

Při představení zaujal také nový rozměr SIM. Po micro SIM, kterou znají majitelé iPhonu 4/4S, přichází nano SIM. V roce 2014, kdy by měl být představen nástupce iPhonu 5, bychom se mohli dle současného vývoje dočkat pico SIM. Následovat by mohla femto SIM, atto SIM, zepto SIM a yocto SIM. To ale Apple začne s každou nadcházející generací v balení standardně dodávat lupu a pinzetu. Nedostačující lupu později nahradí mikroskopem.

Z budoucího vzhledu nové generace telefonu od Applu si ještě před jeho představením utahoval třeba automobilový svět, a to v souvislosti s designovou značkou Porsche Design. Po středečním představení iPhonu 5 bylo i kvůli váze 112 gramů zřejmé, že touto cestou se Apple nevydal. Se jmenovanou designovou značkou se v minulosti spojila například společnost RIM, výrobce komunikátorů BlackBerry.

V mnohých diskusích o novém iPhonu 5 se pravidelně vyskytuje i odkaz na jednu čistě domácí záležitost. V roce 1984 nazpíval tehdy jedenáctiletý Josef Melen, pozdější člen skupiny Kroky Františka Janečka, nesmrtelný hit Né, pětku né. Že by již před 28 lety věděl něco víc, než Apple při představení letošní novinky prozradil?

Aby se tak první zákazníci právě zakoupeného iPhonu 5 po rozpečetění jeho originálního balení třeba nedočkali nemilého překvapení. V Česku jde šestá generace telefonu od Applu do prodeje oficiálně v pátek 28. září, tedy v den státního svátku.

Žerty stranou, podívejte se, co nový iPhone umí.