Vstup do nové éry mobilní komunikace operátory vyčerpává

Ach, ty dluhy

Mobilní telekomunikace procházejí těžkými chvílemi. O tom by mohl vyprávět British Telecom, jehož tlačí ke zdi akcionáři, nespokojení s velkými ztrátami, které firma vykazuje za minulý rok. Výsledky celého Telecomu přitom táhne dolů jeho divize mobilních komunikací, BT Wireless. „Je třeba s tím něco udělat,“ shodují se akcionáři i vedení společnosti. A tak se zdá, že alespoň část, ne-li celá BT Wireless, bude na prodej.Provozovat sítě mobilních telefonů je výhodný obchod, ovšem slunce na něj nesvítí bez přestání. Těžké chvíle pro firmy angažující se v oblasti mobilních telekomunikací přišly s prodejem licencí na sítě třetí generace. Podobně je tomu i v případě British Telecomu, který utratil jen v Británii a Německu za licence UMTS čtyři, respektive 5,2 miliardy liber.

BT uvažuje o tom, že svou bezdrátovou část prodá buď celou, nebo její část, případně uvolní emisi akcií v hodnotě větší než 25% společnosti BT Wireless. Prodej prosazuje finanční ředitel Philip Hampton, který před tím, než v září 2000 nastoupil do BT, dohlížel na rozdělení British Gas. Má tedy s podobnými postupy dostatek zkušeností.

„Rozhodli jsme se řešit problém našich dluhů a byli bychom hloupí, kdybychom nepromysleli i jiné varianty. V každém případě se o prodeji, ať už plném, nebo částečném, uvažuje,“ uvedl tiskový mluvčí BT.

British Telecom je dnes akcionáři stále více nabádán, aby co nejrychleji řešil krizi, která přinesla třicetimiliardové dluhy. Přitom možností, jak problémy řešit, není mnoho. Již na konci minulého roku hovořil BT o svém plánu snížit ztrátu o 10 miliard liver emisí až 25% akcií divizí BT Wireless a Yell (Zlaté stránky) a prodejem podílu ve španělském Aitelu. Nedávný neúspěch France Telecomu při emisi akcií mobilního operátora Orange však ukázal značný pokles zájmu investorů o mobilní komunikace. BT je tedy nucen přehodnotit svou strategii, jestliže nechce skončit stejně, jako jeho francouzský konkurent.

Jan Slabý z analytické společnosti Wood & Company ovšem vidí mezi oběma operátory znatelný rozdíl: „Orange působí na všech hlavních evropských trzích, zatímco BT Wireless (Cellnet) se významněji angažuje jen v Německu a Velké Británii. Přítomnost na větším počtu trhů znamená větší diverzifikaci příjmů, na druhé straně ovšem také vyšší budoucí závazky spojené s budováním UMTS sítí.“

Tlak na BT ještě vzrostl minulý týden, když ratingová agentura Standard & Poor varovala, že sníží dosud skvělé hodnocení společnosti, jestliže do osmi týdnů nepřijde s reálnějším plánem na snížení zadlužení.

Co a jak prodat?

Pokud by došlo k odloučení BT Wireless od Telecomu, dostali by jeho akcionáři podíly v nové společnosti, která by byla vlastníkem britského druhého největšího mobilního operátora - Cellnetu. Tato nově vzniklá společnost by byla zatížena deseti miliardami liber dluhu, který by převzala od BT. Jde v podstatě o částku utracenou za licence na stavbu sítí třetí generace. BT Wireless ve dvou nejdražších evropských aukcích zaplatil jeden z nejvyšších poplatků na jednoho uživatele. V současné době má 20,7 milionu zákazníků.

Prodej akcií nebude snadný, upozorňuje Slabý: „K podobnému kroku se chystají i další mobilní operátoři, T-Mobile nebo KPN Mobile. Příliš mnoho firem se musí poprat o omezené zdroje investorů. Navíc jsou investoři při oceňování těchto společností mnohem opatrnější než v minulosti.“

Přesto se zdá, že BT má naději. Španělská Telefonica Moviles se nechala slyšet, že by mohla mít zájem o koupi blíže nespecifikovaného podílu v BT Wireless. Toto prohlášení je ovšem natolik obecné, že zatím ani zdaleka nepřináší vyřešení problému.

Většina velkých telekomunikačních firem totiž nyní nabízí podíly ve svých divizích a dcerách, provozujících celulární sítě, aby se dostaly z dluhů způsobených výdaji za licence UMTS. Přitom před sebou mají budování těchto sítí, a to často ve více než jednom státě. I kdyby chtěly získat další licence, nervozita investorů, bank a ratingových agentur je od toho bude odrazovat. Pro Českou republiku z toho jasně plyne, že sehnat zájemce o čtvrtou licenci, která zbude po udělení prvních tří stávajícím operátorům, bude těžké. Přestože se cena pět miliard korun (necelých 100 mil. liber) za ni může jevit v porovnání s miliardami liber zanedbatelná, výstavba sítě již bude stát mnohem víc.

Jak se nakonec British Telecom se svou ztrátou vypořádá, závisí na požadavcích akcionářů, nápadech vedení společnosti a momentální situaci na trhu. Již dnes je však možné tvrdit, že emise akcií nejspíš nic nevyřeší. Mnohem pravděpodobněji tak dojde k odříznutí oslabené větve představované BT Wireless. Ze svých problémů se pak bude muset nově vzniklá společnost dostat sama. Bude muset ukázat, že výdaje za licence UMTS neznamenají konec úspěšné éry mobilních telekomunikací.