Vstávání vám odteď vadit nebude. Díky mobilu

Aplikace HappyWakeUp funguje na jednoduchém principu. Klasickým způsobem si nastavíte čas, kdy chcete být vzbuzeni, a uložíte se ke spánku. Dvacet minut před momentem, kdy má zazvonit budík, se ale program aktivuje a prostřednictvím mikrofonu zabudovaného v mobilu začne monitorovat vaše pohyby. Když zjistí, že se nějakým způsobem hýbete a nejste v hlubokém spánku, začne zvonit.

Pokud aplikace nic během dvacetiminutového intervalu nezaznamená, budík zazvoní klasicky až v minutu, kterou jste si předešlý večer nastavili.

Křištálová lupa Odborníci totiž zjistili, že i velmi jednoduchý mikrofon zabudovaný v mobilním telefonu dokáže rozpoznat velmi mnoho ruchů v okolí. Před spaním tedy pouze stačí telefon položit na noční stolek.

"Jestliže je člověk vzbuzen z hlubokého spánku, je to pro něj samozřejmě mnohem nepříjemnější a stresující. Zná to určitě každý. Když vás ale budík probere v ten správný moment, již po několika dnech pocítíte, že po ránu máte více energie," řekl portálu ScienceDaily.com spánkový specialista Tapani Salmi.

Nejedná se zdaleka o první produkt, který nabízí inteligentní buzení. Podobným způsobem fungují i některé náramkové hodinky. Během spánku monitorují vaše spánkové rytmy a ráno vyberou nejvhodnější moment pro zazvonění. V okruhu mobilních telefonů se však jedná o originální a novou záležitost.

Program HappyWakeUp určený pro operační systém Symbian S60 3rd představila univerzita ve finském Tampere ve spolupráci s univerzitou v Helsinkách. Je ho možné zakoupit na těchto internetových stránkách. Za týdenní používání zaplatíte dvě eura, tedy v přepočtu přibližně padesát korun. Plná licence pak stojí necelých padesát eur, což je v přepočtu zhruba dvanáct set korun.

Vědci si od nové aplikace slibují více než jen příjemnější vstávání. Ze statistik, které by jim uživatelé programu poskytli, by například chtěli zkoumat některé spánkové poruchy. Díky tomu, že drtivá většina lidí se dnes budí mobilem, by taková databáze mohla být velmi obsáhlá a mohla by přinést zajímavá zjištění. Nechejme se překvapit.