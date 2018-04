Všichni naši operátoři sítí mobilních telefonů již poskytují své služby v pásměch 900 i 1800 MHz. Jejich sítě jsou tedy duální. Je to obrovská výhoda, kterou můžete posoudit zejména nyní, kdy občas zaprší. Dokud bylo k dispozici jen pásmo 900 MHz, rušil déšť daleko snadněji veškeré děje v rámci sítě. Výsledkem byly v lijáku padající hovory, případně nemožnost vůbec se přihlásit do sítě. Nyní, když jsou k mání dvě pásma, je vše jednodušší. Proč? Když dešťová kapka zasáhne paket s částí vašeho hovoru, odrazí jej téměř jistě do druhého pásma (dříve docházelo k jeho ztrátě). Tím pak paket pokračuje tak dlouho, než je zasáhne další kapka a přehodí jej do pásma původního. V naprosté většině případů nedochází kvůli nárazům kapek na pakety k jejich destrukci. Jediné co se tedy může za deště stát, je občasné zpoždění v hovoru, ale i to je minimální. A pak operátoři říkají, že spuštění duálních sítí nijak nepoznáme.