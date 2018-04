Všichni chtějí Nokie a Nokia tak drtí konkurenci

Ačkoli se stále dokola mluví o tom, že trh s mobilními telefony už je nasycen, zákazníci jsou zřejmě jiného názoru. Loni se poprvé celosvětové prodeje dostaly nad hranici jedné miliardy kusů a letos růst pokračoval. Celkem si tak zákazníci v loňském roce koupili 1,12 miliardy nových mobilních telefonů. Přitom 332 milionů z nich neslo značku Nokia. Finský gigant tak poprvé v historii dosáhl 40% tržního podílu.

Poměrně velká spokojenost může být také u jihokorejských výrobců Samsung a LG. Samsung si pohodlně upevnil pozici světové dvojky, LG sice zůstává páté, ale výsledky mobilní divize určitě vedení koncernu dělají radost. Naopak zpytovat svědomí budou muset podle analytiků v Sony Ericssonu, jehož růst se poměrně dramaticky zpomalil a dosáhl nejnižší hodnoty za poslední tři roky. Podle odhadů Strategy Analytics doplácí Sony Ericsson na úspěšný nástup nových řad Nokie (N Series a E Series) a Samsungu (Ultra Edition), které opticky smazaly výhodu řad Walkman a Cybershot. Přesto právě díky Walkmanům si Sony Ericsson udržuje výsadní postavení na trhu hudebních telefonů. Podle odhadů analytiků by mohl letos vytáhnout z rukávu trumfy v podobě mobilů Vaio nebo PSP.

Kolik kdo prodal: Prodeje

(v mil.) Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Nokia 75,1 78,4 88,5 105,5 347,5 91,1 100,8 111,7 133,5 437,1 Samsung 29,0 26,3 30,7 32,0 118,0 34,8 37,4 42,6 46,4 161,2 Motorola 46,1 51,9 53,7 65,7 217,4 45,4 35,5 37,2 40,9 159,0 Sony Ericsson 13,3 15,7 19,8 26,0 74,8 21,8 24,9 25,9 30,8 103,4 LG 15,6 15,3 16,5 17,0 64,4 15,8 19,1 21,9 23,7 80,5 Ostatní 46,9 47,4 49 53,4 196,7 43,1 40,1 45,7 56,7 184,3 Celkem 226,0 235,0 258,2 299,6 1018,8 252,0 257,8 285,0 332,0 1 125,5

Bohužel ani předvánoční šílenství nepomohlo americké Motorole, jejíž pád se jen prohloubil. Divize mobilních telefonů se ocitla v červených číslech a tržní podíl klesl na 12 %, což je nejméně od roku 2001. Strategy Analytics ve své zprávě upozorňují, že pokud Motorola nepřipraví na letošní rok nějaký skutečně přelomový – a hlavně úspěšný – model, budou její problémy pokračovat. Za očekáváními zůstal také Apple. Jeho iPhone je sice poměrně úspěšný i v Evropě, ale celkem se jich prodalo pouhých 2,3 milionů, což je méně, než se čekalo. Apple tak dosáhl tržního podílu 0,6 %.

Tržní podíl jednotlivých výrobců: Tržní podíl

(v proc.) 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Nokia 32,4 33,2 33,4 34,3 35,2 34,1 36,2 39,1 39,2 40,2 38,8 Samsung 12,6 12,8 11,2 11,9 10,7 11,6 13,8 14,5 14,9 14,0 14,3 Motorola 17,9 20,4 22,1 20,8 21,9 21,3 18,0 13,8 13,1 12,3 14,1 Sony Ericsson 6,3 5,9 6,7 7,7 8,7 7,3 8,7 9,7 9,1 9,3 9,2 LG 6,7 6,9 6,5 6,4 5,7 6,3 6,3 7,4 7,7 7,1 7,2 Ostatní 24,2 20,7 20,2 19,0 17,8 19,3 17,1 15,6 16,0 17,1 16,4 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Strategy Analytics očekávají, že trh mobilních telefonů poroste opět o něco pomaleji. Celkem by se mělo prodat asi o 10 % více, což by znamenalo 1,28 miliard kusů. Podle Neila Mawstona ze Strategy Analytics se očekává poměrně velký růst prodeje smartphonů, ve srovnání s rokem 2006 by se prodeje v roce 2008 měly zdvojnásobit a dosáhnout 220 milionů kusů. Téměř každý pátý mobilní telefon prodaný v roce 2008 by měl mít operační systém. V letošním roce porostou podle odhadů prodeje zejména na rozvíjejících se trzích Afriky a Asie, naopak trh v západní Evropě začíná být nasycen. Ve vyjádření pro Lidové noviny prohlásil Neil Mawston, že ideální telefon pro rok 2008 by měl být hodně levný, mít značku Nokia a design Apple. Uvidíme, jestli se nedočkáme už za pár týdnů v Barceloně.

Nokia

Ačkoli na finského giganta zbrojí všichni konkurenti, světová jednička může být docela v klidu. Za poslední čtvrtletí loňského roku si upevnila pozici jedničky, přičemž její celosvětový tržní podíl atakuje hranici 40 %. Přitom u Nokie nejde o růst za každou cenu, ale podobně jako v případě Samsungu jdou narůstající prodeje ruku v ruce s nárůstem zisku. Čisté tržby Nokie činily za 4Q 2007 15,7 miliard EUR (412 miliard Kč), což znamená nárůst o 34 % (!) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Meziroční nárůst čistých tržeb pak činí velmi dobrých 24 %.

Pozitivní zprávou pro Nokii je, že hlavní podíl na nárůstech mají velmi dobré výsledky divize Multimédia (N-Series), která rostla meziročně o 34 %, a Enterprise Solutions (E-Series) s růstem 101 %. Ukazatel toho, že se společnosti skutečně daří je fakt, že spolu s tržbami roste i provozní zisk. Ten dosáhl u Nokie ve 4Q 2007 2,5 miliard EUR, tedy asi 65 miliard Kč, přičemž třeba divize Multimédia svůj provozní zisk více než zdvojnásobila, dosáhla tak sumy 670 milionů EUR (18 miliard Kč). Nokii se navíc daří zvyšovat i provozní marži, která se zvýšila jak meziročně (o 2,3 %), tak při kvartálním srovnání s 4Q 2006 (2,9 %).

Nokia

(v mil. EUR) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q4 2006 Změna (%) 2007 2009 Změna (%) Prodeje 9 856 12 587 12 898 15 717 11 701 34 51 058 41 121 24 Mobilní telefony 5 583 5 931 6 131 7 438 7 067 5 25 083 24 769 1 Multimédia 2 252 2 680 2 580 3 026 2 136 42 10 538 7 877 34 Enterprise Solutions 526 670 305 120 2 070 1 031 101 Provozní zisk 1 272 2 359 1 862 2 492 1 519 64 7 985 5 488 46 Mobilní telefony 936 1 252 1 388 1 858 1 257 48 5 434 4 100 33 Multimédia 424 561 575 670 326 106 2 230 1 319 69 Enterprise Solutions 88 118 -64 267 -258 Provozní marže (%) 12,9 18,7 14,4 15,9 13 15,6 13,3 Mobilní telefony 16,8 21,1 22,6 25 17,8 21,7 16,6 Multimédia 18,8 20,9 22,3 22,1 15,3 21,2 16,7 Enterprise Solutions 16,7 17,6 -21 12,9 -25



Celkem prodala Nokia 133,5 milionů telefonů, což znamená meziroční nárůst téměř o třetinu (27 %) a kvartálně o pětinu. V podstatě to znamená, že Nokia za 4Q 2007 prodala téměř stejně telefonů, jako druhý Samsung za celý letošní rok! Zdá se tedy, že Nokia překonala náznaky problémů z počátku loňského roku a už jí zbývá vyřešit jen situaci Nokia Siemens Networks, které se stále potýká s minulými dluhy. Čisté tržby této společnosti ale vzrostly o čtvrtinu, což je signálem, že z nejhoršího je asi venku.

Samsung

Jihokorejský Samsung se protlačil na druhé místo a vzhledem k přetrvávajícím problémům Motoroly si ho v pohodě udržel. I když je pravda, že výsledky celé společnosti zřejmě mnoho optimismu akcionářům nepřinášejí – Samsung sice zvýšil své tržby na 17,48 bilionů KRW (asi 334 miliard Kč), ale zároveň klesl provozní zisk z 4,9 bilionu wonů na 4,86 bilionů KRW. To znamená propad o téměř 750 milionů korun. To samozřejmě není suma, která by mohla ohrozit hospodaření celého koncernu, ale vzhledem ke zvýšení tržeb je to varovný signál. Zvláště, když se snížila i marže, a také čistý zisk. Ten činil za čtvrté čtvrtletí 2,21 bilionů KRW, tedy asi 42 miliard český korun.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 4Q 2006 Meziroční

změna % Čtvrtletní

změna % 2006 2007 Tržby Telekomunikace 4,60 4,50 5,08 5,37 4,65 15 6 18,24 19,25 Mobilní telefony 4,28 4,23 4,80 5,07 4,37 18 6 17,19 18,37 Operační zisk Telekomunikace 0,60 0,35 0,59 0,58 0,35 66 -1 1,74 2,12

Pokud ale někdo v Samsungu může slavit, pak je to vedení jeho telekomunikační divize. Nebýt jí, mohly být totiž výsledky celé společnosti o poznání horší. Telekomunikační divize totiž dosáhla rekordních tržeb 5,37 trilionů KRW (103 miliard Kč) a provozní zisk divize činil 580 miliard KRW, tedy asi 11 miliard Kč. Dobrou zprávou je i 11% provozní marže, která je vyšší než je průměr trhu.

Celkem prodal Samsung 46,3 milionů kusů mobilních telefonů, přičemž za celý rok 2007 prodal Samsung 161 milionů telefonů, tedy asi o 50 milionů kusů více než v roce 2006. Tím si – jak už jsme se zmínili, upevnil pozici světové dvojky. Velmi významný podíl v tom mají přístroje z řady Ultra Edition, které patří spíše do střední a vyšší cenové hladiny a je na nich i vyšší zisk. Právě to umožnilo Samsungu udržet si růst, úspěchy totiž sbírá Samsung i na rozvíjejících se trzích. Dobrou zprávou pro akcionáře je růst zisku z 9,5 % na 10,8 %.

V roce 2008 chce Samsung pokořit hranici 200 milionů prodaných telefonů, přičemž nárůst prodejů očekává zejména od přístrojů s podporou 3G a HSDPA. Více pozornosti by chtěl Samsung letos věnovat také rychle rostoucímu segmentu smartphonů, a samozřejmě chce dále vylepšovat i fotoaparáty.

Motorola

Jestliže v Nokii a Samsungu mohou být celkem spokojeni, americká Motorola se noří do stále hlubších problémů. Světélkem na konci tunelu by mohly být mírně se zlepšující výsledky ve druhém pololetí roku 2007, celkové výsledky společnosti – a hlavně její divize mobilních telefonů – ale naznačují opravdu vážné problémy. Nedaří se totiž navázat na úspěch legendárního modelu V3 RAZR a prodeje Motoroly rapidně klesají. Pokud se vedení společnosti nepodaří tento trend obrátit, musí se Motorola opravdu reálně obávat, že po druhém místě, které ztratila loni ve třetím čtvrtletí, přijde i o pozici světové trojky.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q4 2006 Meziroční

změna (%) 2006 2007 Prodeje Mobilní zařízení 5 412 4 273 4 496 4 811 7 806 -38 28 383 18 988 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 -332 -248 -388 341 2 690 -1 201

Čisté tržby společnosti Motorola činily ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 9,646 miliard USD (171 miliard Kč), což znamená meziroční propad o neuvěřitelné 2 miliardy dolarů. Navíc se výrazně snížila i hrubá marže na 2,5 miliardy dolarů, celkově to znamená provozní ztrátu 19 milionů dolarů (334 milionů Kč), což je ve srovnání s téměř 800 milionovým provozním ziskem v roce 2006 skutečně krutý pád.

Navíc, jestli Samsungu divize mobilních telefonů reputaci vylepšuje, Motorolu naopak táhne poměrně razantně dolů. Tržby této divize totiž ve srovnáním s 4Q 2006 poklesy o 38 %, meziročně pak o třetinu. Motorola utržila za mobilní telefony ve 4Q 2007 celkem 4,811 miliard USD (87 miliard Kč), což znamená propad o 3 miliard USD ve srovnání se stejným obdobím loni. Za celý rok 2007 poklesly mobilní divizi tržby o 10 miliard dolarů. Divize se tak propadla do ztráty více než 1,2 miliardy dolarů z téměř 2,7 miliardového zisku na konci loňského roku.

Sony Ericsson

Ve třetím čtvrtletí to trochu vypadalo, že Sony Ericsson ztrácí dech. Není to ale asi tak úplně pravda. Je jasné, že tak dramatické nárůsty, jako měl v minulých letech, už čekat nelze. Ačkoli do třetího místa ještě kus chybí, přesto mohou být v Sony Ericssonu optimističtí. V loňském roce se jim podařilo poprvé v historii překročit hranici 100 milionů prodaných telefonů (103.4). Je sice pravda, že Nokia dokázala prodat více za jediné čtvrtletí, ale ve srovnání s ostatními konkurenty to není vůbec špatný výsledek.

Prodeje vzrostly meziročně o 18 %, což je růst rychlejší než trh. Je to ale výrazně méně, než býval Sony Ericsson zvyklý, když rostl i více než 60 %. Kromě samotných prodejů rostl Sony Ericsson i v dalších ukazatelích – zvýšily se také tržby, ale hlavně roste i provozní zisk a marže. Ta se zvýšila na 11,9 %, což je opět velmi slušný výsledek. O zhruba 120 milionů EUR se zvýšil také čistý zisk, když dosáhl v roce 2007 hodnoty 1 114 milionů EUR, tedy asi 29 miliard Kč.

Sony Ericsson

(v mil.)

Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 2006 2007 Prodané kusy 26 21,8 24,9 25,9 30,8 74,8 103,4 Prodeje 3 782 2 925 3 112 3 108 3 771 10 959 12 916 Provozní marže 12,8 % 11,8 % 10,1 % 12,7 % 13 % 11,5 % 11,9 % Provozní zisk 484 346 315 393 489 1 257 1 544



I když průměrná cena prodaného telefonu meziročně klesla asi o 20 EUR, příslibem do budoucna je nárůst prodejů dražších modelů z řad Walkman a Cybershot. Do konce loňského roku se prodalo 145 milionů hudebních telefonů, přičemž logo Walkman jich mělo 57 milionů. Sony Ericsson tak ovládá téměř polovinu trhu, což je – pokud přihlédneme k úspěchu N Series od Nokie – skutečně velmi dobrý výkon.

LG

Již několik čtvrtletí za sebou je černým koněm finančních analýz jihokorejská LG. Té se podařilo nabrat dech a na trh uvést několik velmi úspěšných modelů. V loňském roce to byla především Prada a Viewty, které by mělo dorazit na český trh do konce března. Právě díky novým modelům se podařilo telekomunikační divizi dosáhnout rekordních tržeb, které se ve 4Q přiblížily třem bilionům KRW, přesně to bylo 2 917 miliard KRW, tedy asi 56 miliard Kč. Pro LG to znamená meziroční růst o 15,1 %. Možná ještě větší radost ale udělal vedení firmy poměrně razantní růst provozního zisku, který se meziročně zvýšil o více než 800 miliard KRW a dosáhl hodnoty 889 miliard KRW, tedy asi 17 miliard Kč.