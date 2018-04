Všichni čeští telekomunikační operátoři s významným podílem na trhu již poskytli možnost volat do USA zadarmo. Samozřejmě jde o možnost časově omezenou, ale je důležité, že ji poskytli. Eurotel byl první, včera se přidal Telecom a RadioMobil. Bohužel, nikdo další. Ještě jeden rozporný dojem z dění u nás jsem včera získal. Tentokrát nejde jen o lidské gesto, kterým volání do postižené oblasti zdarma především je. Jde o to, jakým způsobem si naše vláda představuje plnění smluvních závazků vůči Americe a NATO. Krátce poté, co NATO ohlásilo, že použije článek pět, který znamená, že útok člena Aliance je útokem na celou Alianci ("Jeden za všechny, všichni za jednoho!"), začali naši představitelé mluvit velmi opatrně. Ani slovo o tom, že jsme připraveni dostát spojeneckým závazkům bez výjimky. Naopak spousta řečí o tom, že válečná akce NATO nás vlastně může minout, že by bojovali jen profesionálové a tak podobně. Přitom jsme chtěli být členy NATO právě proto, abychom měli záruku, že ve chvíli ohrožení nezůstaneme sami.Nejde o to, že americká, britská či německá armáda je větší a v lecčems i lepší než naše. Jde o to, že spojenec, kterým jsme, nemá hledat výmluvy. Musí být připraven pomáhat vším, co je potřeba.