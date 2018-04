Všeuměl s velkou výdrží - recenze HP iPAQ 914c

Komunikátor s pevnou QWERTY klávesnicí přímo pod dotykovým displejem již dnes není nijak neobvyklý a kromě Samsungu i780 a zbrusu nového Palm Trea Pro uvedenou podmínku splňuje i přístroj společnosti HP s názvem iPAQ 914c. Jak si zařízení, které během vývoje prošlo dramatickou změnou designu, vedlo v redakčním testu zjistíte z následujících řádek.

HP iPAQ 914c s telefony stejné koncepce – korejský Samsung i780 a Palm Treo Pro.

Výkonný WM komunikátor s QWERTY klávesnicí a vestavěnou navigací.

USB kabel, nabíječka, redukce pro nabíjení v zemích mimo EU, stereo HF, akumulátor, příručka Getting started, CD s ActiveSync a WM Device center.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Jak již bylo řečeno v úvodu, konečná podoba zařízení se od té první avizované poměrně zásadně liší. Zda to byla změna k lepšímu, či krok stranou ať si přebere každý sám, nám se ale nový design líbí podstatně více. Rozměrově je nový iPAQ malinko větší než Samsung i780, vyšší tloušťku telefon vynahradí akumulátor kapacity 1 940 mAh.

Dominantním prvkem celého zařízení je chromovaný lem, jenž obepíná celý obvod komunikátoru vyjma spodní hrany. Se stříbrným páskem kontrastuje elegantní čerň, do které je oděn zbytek těla. Čelní kryt má lesklou povrchovou úpravu a tak si bezpečně zapamatuje byť i letmý dotek prstů. Displej spolu s QWERTY klávesnicí a ovládacími prvky zabírají drtivou část čelní plochy, přesto je nápisu “iPAQ“ mezi nimi vyhrazen zbytečně široký pás.

Nad displejem je vyveden emblém výrobce a ještě výše pak telefonní reproduktor. Vlevo je pak signalizační dioda, která upozorňuje na důležité události (nová SMS, zmeškaný hovor), případně oznamuje aktivní bezdrátové moduly (BT, wi-fi).

Jak již bylo nastíněno, místem se trochu plýtvalo a tak zůstal pod klávesnicí nevyužit zhruba centimetrový pásek. Škoda. Na druhou stranu, pokud by byla klávesnice až po samotný okraj telefonu, hrozilo by vyklouznutí přístroje při psaní.

Zadní strana je díky nanesené gumové vrstvě matná a tak není náchylná k upatlání. Tradičně je zadní část krytu rozdělena na dvě části, z nichž je ta větší odnímatelná a slouží k vložení akumulátoru a SIM karty. Teleskopický stylus (11 cm) se vytahuje z pravé dolní hrany.

Menší horní část obsahuje objektiv fotoaparátu, spolu s přisvětlovací diodou a zrcátkem ke snadnému pořízení autoportrétů. Spodní hrana je prostá jakýchkoli funkčních prvků, hrana horní nabídne tlačítko k vypnutí telefonu, RESET a konektor pro GSP anténu k lepšímu příjmu.

Na levém boku najdeme ovladač hlasitosti, tlačítko k aktivaci hlasového ovládání a krytku microSD slotu a miniUSB konektoru. Konečně pravý bok slouží k ovládání přístroje pomocí kolečka s možností stisku. Dále je zde duplicitní tlačítko OK a klávesa pro start (spoušť) fotoaparátu.

Dílenské provedení telefonu je na vysoké úrovni, kladně hodnotíme i vzájemné lícování jednotlivých části. Na nepříjemné vrzání či praskání, které by ukazovalo na špatně odvedenou práci konstruktérů jen tak nenarazíte.

Paměť a procesor

Všechna zařízení z nové kolekce HP se chlubí rychlými procesory a nejinak tomu je v případě iPAQu 914c. Srdcem přístroje je procesor Intel PXA270 taktu 416 MHz, kterému asistuje 128 MB operační paměti, z nichž je pro běh aplikací vyhrazeno rovných 77 MB. Použitá Windows Mobile 6.1 Pro ukusují více než polovinu z 256 MB velké FlashROM a tak je uživateli k mání necelých 120 MB. Investice do paměťové karty typu microSD (SDHC) tak bude po chvilce užívání nezbytností.

Reakce komunikátoru na libovolné uživatelské příkazy jsou prakticky okamžité, více než dobrou vyladěnost hardware dokazuje třeba rychlé otevření složky Windows (3 sekundy). Používání telefonu je tak velmi pohodlné a není třeba se obávat ani multimédií – iPAQ si hravě poradí i s neoptimalizovaným filmovým klipem. Ovšem nelze předpokládat, že by telefon vzhledem k menšímu displeji někdo k tomuto účelu pravidelně využíval. Konkrétní výsledky zátěžových testů jsou předmětem příslušné kapitoly. Název HP iPAQ 914c Rozměry [mm] 64 x 114 x 15 Hmotnost [g] 154 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Intel XScale, 416 MHz SDRAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 320 x 240 pix Displej - úhlopříčka 2,5" (63,5 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace AGPS Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3,2 MPix Autofocus ano Blesk ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 940 mAh



Displej a ovládání

V době, kdy jsou ohlášeny zařízení jak ASUS Galaxy7 a HTC Touch HD může působit použitý displej úhlopříčky 2,5 palce trochu úsměvně, ovšem je třeba vzít v úvahu, že zmíněné komunikátory jsou zcela jiné koncepce. Srovnávat tak můžeme s již zmíněnou dvojicí Palm Treo Pro a Samsung i780. Oba konkurenční telefony mají čtvercové displeje rozlišení 320 x 320 bodů úhlopříčky 2,6“.

Recenzovaný model ale vsadil na klasičtější rozlišení 320 x 240 obrazových bodů, které znamená vyšší kompatibilitu aplikací. Dotyková vrstva je velice citlivá, což chválíme. Velkým problémem je ale zapuštění displeje, které pohodlné ovládání přístroje velmi komplikuje.

V HP zkrátka ještě neakceptovali fakt, že jsou ponořené displeje out a zobrazovač v jedné rovině s okraji napomáhá snadnějšímu ovládání prsty. V případě iPAQu se tak v mnoha situacích neobejdete bez dotykového pera.

Jas displeje se nastavuje v pěti krocích, při nejnižším je přitom podsvícení zcela vypnuto. Naopak při nejvyšším stupni displej doslova září, což zlepšuje čitelnost na slunci. Ta je v porovnání s i780 citelně lepší, ale HTC Touch Diamondu se nevyrovná. Jas se nastavuje pro oba režimy (pohon na baterii, nabíjení) zvlášť stejně, jako doba aktivního podsvícení při nečinnosti. Barevné podání použité zobrazovací jednotky je velmi dobré a bílá není vůbec nažloutlá.

K ovládání telefonu slouží kromě displeje i hlavní čtyřsměrová klávesa se středovým OK a osm dalších tlačítek, které mohou výrazně urychlit přístup k některým funkcím. Krom dvojice kontextových a telefonních tlačítek je zastoupena klávesa k otevření nabídky Start, tlačítko OK a dvojice tlačítek pro rychlý přístup do kalendáře a zprávám. Jejich funkce ale není stanovená napevno a tak je lze snadno přemapovat.



Klávesnice

WM komunikátory s fyzickou plnohodnotnou klávesnicí se těší velké oblibě a není proto divu, že se s takto vybavenými telefony setkáváme stále častěji. Nové HP nabízí pevnou klávesnici přímo pod displejem a na nás teď je zhodnotit její kvality.



Blok obsahuje celkem sedmatřicet tlačítek zhotovených z tvrdého plastu. Jejich povrch je hladký a válcovitého tvaru. Většina tlačítek má dvojí funkci, kterou přepínáte tlačítkem Fn. Jednotlivé řady tlačítek jsou odděleny tenkými stříbrnými proužky. Mezi tlačítky nejsou mezery, což však vůbec nevadí. Klávesy mají optimální zdvih a jejich stisk je velmi tichý.

Psaní je i napoprvé velmi pohodlné a prakticky není třeba si nijak dlouho zvykat, jak tomu bylo v případě Samsungu i780. Snadnou orientaci na klávesnici za šera umožní jasně bílé podsvícení, které bohužel nejde nijak deaktivovat a to i přesto, že softwarové prostředky v systému jsou.

Bohužel se po odškrtnutí podsvětlení nic neděje a klávesnice po stisku libovolného tlačítka vesele svítí dál. I přes tuto chybku jde o výbornou klávesnici, kterou se v dané konkurenci odvážíme označit za jednu z nejlepších.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Použitý telefonní modul komunikuje ve čtyřech GSM a třech UMTS pásmech a stahování dat je tak možné přes GPRS/EDGE případně přes HSDPA v dosahu sítí třetí generace. Výběr frekvence je automatický, v nastavení lze samozřejmě dále připustit jen GSM nebo pouze WCDMA pásmo.

Komunikátory HP se často potýkaly s nepříjemnými latencemi při uskutečňování telefonních hovorů. Tomu je zdá se konec – u iPAQu 914c jsme nic podobného nezaznamenali. Škoda jen, že HP nerozumí dotykovým gestům a tak není možné v telefonním seznamu rolovat prsty. To platí i pro libovolné rozsáhlejší nabídky. K vyhledávání jména tak slouží známý způsob postupného filtrování, k němuž lze využít virtuální nebo fyzickou klávesnici. Hlasitost reproduktoru byla při nejvyšším stupni zcela dostatečná i telefonování na rušné ulici. Ze známých funkcí nechybí blokování, přidržení nebo přesměrování hovorů. Dále lze zvolit, zda se má vaše číslo ukazovat při odchozím volání všem, nebo jen jménům v telefonním seznamu. Takové funkce jsou ale pro WM typické a tak překvapí jen začátečníky. Textové zprávy jsou řazeny do podoby přehledné konverzace a tak již nebudete muset dlouze vyhledávat, cože bylo předmětem dávné korespondence. Snad ani nemá smysl připomínat přítomnost přehledného MMS klientu pro snadnou tvorbu multimediálních správ. Stejnou samozřejmostí je podpora technologie Direct Push pro synchronizace emailů, kontaktů a kalendáře s MS Exchange serverem. Konektivita Dnes je pravidlem, že takřka každý nový WM komunikátor v sobě ukrývá wi-fi a Bluetooth modul a jinak tomu není ani u recenzovaného iPAQu. Wi-fi standardu 802.11 b/g oceníte zejména k připojení k domácí bezdrátové síti, jelikož volných hot-spotů je stále poskrovnu. Citlivost se nijak okatě nelišila od jiných zařízení, které byly v době testování v redakci (ASUS 552w, HTC Touch Pro, Samsung i780), nepotěšil nás ale stručný správce modulu.

Bluetooth 2.0 oceníte nejen při spárování s jiným telefonem, pohodlná je také synchronizace s PC přes ActiveSync, případně WM Device Center. Kromě toho se nabízí funkce tisku dokumentů na BT tiskárně, samozřejmostí je profil k bezdrátovému poslechu muziky (A2DP). EDR zajistí, že se rychlost transferu souborů bude pohybovat okolo 200 kB/s, což je pro menší soubory více než dostačující. Zklamáním je absence podpory technologie Mass Storage, která telefon promění ve čtečku karet. K prohlížení jejího obsahu je tak nutné nainstalovat synchronizační nástroj. Bonusové aplikace HP Photosmart Mobile Aplikace, která krom prostého prohílžení pořízených snímků umožňuje jejich přímý tisk, případně zaslání formou přílohou k emailu nebo přes Bluetooth.

Google maps Tuto užitečnou pomůcku z dílen Google asi není třeba představovat. Máte-li neomezený datový tarif, pak jsou Google mapy vhodným nástrojem ke snadné orientaci v neznámých městech.

Google serach Otevře okno Google s vyhledávací lištou.

Search

Jednoduchá, avšak užitečná utilita k vyhledávání informací v telefonu. Kromě samotných souborů tak lze vyhledávat i slova v kontaktech či textových zprávách.

Voice Commander

Tato utilita přijde vhod tomu, kdo je zvyklí ovládat svůj komunikátor hlasem. V základním menu jsou vidět příkazy, které je možno hlasově přístroji udělit.

Hlas je rozpoznán spolehlivě a nemusíte se ani moc snažit. Testovaný vzorek ale nebyl lokalizován do češtiny a tak aplikaci učiní leda rodilý mluvčí. Repote Desktop Mobile

Aplikace k připojení ke vzdálené ploše PC. V nastavení zvolíte název PC, přihlašovací jméno a heslo a barevný režim (256 barev, 65 536 barev).



GPS

Na rozdíl od iPAQu 614c na těle recenzovaného typu nenaleznete ani zmínku o vestavěné navigaci, přesto zařízení nechybí. Po počáteční skepsi, pramenící z nevalných výsledků dosažených u staršího HP komunikátoru se dostavilo nadšení. Ano, zjištění pozice netrvalo nijak dlouho a většinou mohla navigace začít zhruba po půl minutě.

Jde o A-GPS, která navíc umožňuje rychlejší zjištění pozice stažením příslušných informací z internetu. K tomuto účelu slouží aplikace HP iPAQ GPS QK Position. Nešvarem je tak pouze menší displej, který není k účelu navigace příliš nakloněn. Nevýhodou je také absence držáku v základním příslušenství.



Fotoaparát

Snímače s více než třemi miliony buněk se stávají standardem i u WM komunikátorů a přesně takto je vybavený i nový iPAQ. Tlačítko pro start fotoaparátu je tradičně na pravém boku a posléze plní funkci spouště. Samotný zachycení okamžiku probíhá známým stylem namáčknout – zaostřit –domáčknout. Při expozici je vhodnější mít telefon na výšku, v opačném případě budou snímky „na vysoko“, jak to můžete vidět na přiložených fotografiích.

Samotná aplikace pochází z dílen společnosti ArcSoft a je docela povedená. V základním náhledu tak vidíte aktuální velikost snímku, režim blesku, režim fotoaparátu a počet snímků, které zvolené úložiště ještě pojme.



Velkým překvapením však byly samotné snímky pořízené novým HP, které jsou kvalitativně diametrálně odlišné v porovnání s 614c. Žádné podivné závoje nebo kostičkovaná mozaika se v tomto případě nekonají a připočteme-li k tomu přítomnost blesku pro noční focení a výborné makro, pak je jasné, že iPAQ 914c patří v této oblasti k nejlepším zařízení své kategorie. Funkce Detail CMOS 3.2 MPix Ohnisková vzdálenost pevná Autofocus ano Blesk ano Rozlišení 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 Video 320 x 240, 176 x 144 Režim normální, časovač, dávka, panorama (vertikální, horizontální) Kvalita nízká, normální, vysoká Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno Efekt kresby normální, ČB, negativ, sépie, chlad Zvuk závěrky volitelně Formát snímku JPG Úložiště FlashROM nebo microSD karta Formát JPG, H263 (video)



Výkon a výdrž, testy

Již po pár minutách užívání tohoto komunikátoru zjistíte, že výkon rozhodně nebude slabou stránkou zařízení. Silný procesor za asistence velké porce RAM podává slušné výkony, které jsme tradičně podrobili oblíbenému měřiči výkonu s názvem VS Benchmark 2007. Vinou landscape displeje však byla grafika po celou dobu rozhozená, přesto bylo možné vyčíst výsledek 1 571 bodů, který patří pouze k průměru.

Alespoň, že při komplexním Spb test nenastaly žádné komplikace a výsledky vám, jako vždy předkládáme v přehledné formě.

Výsledky Spb Benchmark:





Výsledky VS Benchmark 2007:

Zařízení Výsledek HP iPAQ 214 3 370 HTC Touch Diamond (P3700) 2 821 HTC Touch Pro (Raphael) 2 516 HP iPAQ 914c 1 571 HTC Touch Cruise 1 390 Asus P526 870

Příjemným překvapením je použitý akumulátor kapacity úctyhodných 1 940 mAh, který slibuje opravdu velice dobrou výdrž. Sami jsme byli zvědaví, jak šetrně dokáže telefon s takto velkou zásobou energie pracovat. A byli jsme nadšeni. Při běžném používání (20 minut hovoru, několik SMS, půl hodinu na internetu) se můžete bez dodávky elektrické energie obejít až čtyři dny. Jasně největším konzumentem energie je přitom právě brouzdání po webu nebo satelitní navigace, kdy se výdrž sníží zhruba na pět hodin.

Přehrávání MP3 do sluchátek 26h 10 min

Přehrávání videa 5h 45 min

Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň.