Všechny známé nové telefony pro CeBIT (První část)

Veletrh CeBIT začíná až za necelý týden, ale již dnes je známo mnoho nových přístrojů, které výrobci na této akci oficiálně představí světu. Některé firmy své novinky představily s předstihem, jiné je úzkostlivě tají, něž se otevřou brány veletrhu, a informace o některých telefonech pronikly na světlo světa jen neoficiálně. V každém případě lze od letošního CeBITu opět očekávat nejvýznamnější akci v oboru mobilních komunikací. Další veletrhy a výstavy již mají spíš regionální charakter, i když i na nich lze často najít mnoho nových modelů. To platí například o již uskutečněném GSM kongresu v Cannes, nebo o veletrhu CommunicAsia, který proběhne v druhé polovině června v Singapuru, či například o veletrhu SMAU, který se pravidelně uskutečňuje před koncem roku v Itálii. Hlavní přehlídkou mobilních zařízení však zůstává CeBIT, který začne 14. března v Hannoveru. Nejdříve se podíváme na telefony Alcatel, Ericsson (Sony Ericsson), Motorola a NEC. V druhém dílu pak najdete novinky společností Nokia, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Siemens a Trium.

Alcatel

Začneme u Alcatelu, který již jednu novinku oficiálně představil. Jedná se o model OT512, který jak již název napovídá vychází z dobře známého modelu OT511. Inovace spočívá v modrém podsvícení displeje, jiné barvě krytů telefonu, WAPovém prohlížeči ve verzi 1.2.1 a ve vnitřní paměti telefonu na 250 kontaktů. Alcatel OT512 se bude vyrábět zároveň s původním modelem OT511 a rozdíl v ceně mezi oběma modely by neměl přesahovat 15 procent. Více si o Alcatelu OT512 můžete přečíst v tomto článku.

Další novinky zatím Alcatel nepředstavil, ale podle našich informací se bude jednat o model OT715 (některé zdroje hovoří i o označení OT712), který by měl mít již barevný displej a měl by podporovat GPRS. Telefon by měl mít klasický vzhled, tedy nikoliv rozvírací, možná trochu podobný telefonu OKWAP i108. Detaily k tomuto modelu však nejsou známy. Poslední novinkou Alcatelu, o které se zatím alespoň spekuluje, bude extrémně jednoduchý a levný telefon, který bude pro Alcatel vyrábět tchajwanská společnost DBTEL. Telefon by měl být převlečený model od Philipsu. O této skutečnosti jsme vás již informovali v tomto článku.

Ericsson (Sony Ericsson)

Společnost Ericsson pod svou samostatnou značkou již žádné nové přístroje nepředstaví. Od letošního roku již budou všechny novinky nést pouze logo nové společnosti Sony Ericsson. Novinky pod touto značkou představila nová společnost minulý týden a v případě GSM přístrojů se veřejnost až na jednu výjimku ničeho převratného nedočkala.

První dva přístroje jsou pouze inovací současných modelů, jednoho pod značkou Ericsson a druhého pod značkou Sony. Od Ericssonu to bude model T68i modernizovaný populární model s barevným displejem, jehož první fotografie jsme vám přinesli v tomto článku. T68i bude na rozdíl od předchůdce umět MMS zprávy, bude mít lehce změněný design, ale spíš se jedná o nový firmware, než o úplně nový telefon. Sony Ericsson T68i by se měl začít prodávat ještě na jaře letošního roku a cena by měla kopírovat předchůdce, T68. Více o T68i se dočtete zde.

Druhá představená novinka Sony Ericsson naopak pochází původně z dílen japonského Sony a jedná se o inovovaný Model Z7, jehož recenzi jsme vám přinesli již loni na podzim. Nový model se bude jmenovat Z700 a nových funkcí přináší trochu více, než T68i. To hlavní inovací je barevný displej, podpora GPRS, bluetooth a J2ME - Java aplikací. Tento nový telefon s logem Sony Ericsson se však na trh dostane až ve třetím čtvrtletí letošního roku a cena bude s největší pravděpodobností o dost vyšší než u modelu Z7, který se ale u nás běžně neprodává. Vzhled telefonu se změnil jen decentně a všechny podrobnosti o Z700 se dočtete v tomto článku.

Jedinou absolutní novinkou, kterou Sony Ericsson zatím představil, je přístroj kombinující telefon a PDA zařízení s označením P800. Přístroj kopíruje starší chytrý mobil od Ericssonu R380(i) a to dotykovým displejem a otvíracím flipem, na kterém jsou tlačítka, ovládající dotykový displej. Přístroj vypadá velmi kompaktně, má barevný displej a ve výbavě nebude chybět zabudovaný fotoaparát, podpora GPRS nebo bluetooth. Podrobné informace o Sony Ericsson P800 se dočtete zde, ale je nutné připomenout, že tento přístroj se začne prodávat až na podzim. Cena zatím nebyla ani naznačena. Zbývá dodat, že pod novou značkou Sony Ericsson se nadále budou doprodávat současné modely obou výrobců a po CeBITu by se na trhu měly objevit dlouho očekávané modely T66 a R600, původem od Ericssonu.

Motorola

Motorola si představení všech svých novinek schovala na polovinu února do italského Milána, kde světu ukázala, co od ní může letos očekávat. Low-endové telefony řady C330 se do prodeje dostanou zřejmě až na podzim, zatím ani nejsou známy podrobné technické údaje a výbava telefonů. Řada C330 bude mít především výměnné kryty, integrovanou anténu a množství doplňků vhodných pro personalizaci telefonu. Podle našich informací budou přístroje řady C330 velmi lehké a malé a jejich cena by také měla být příjemným překvapením. Hovoří se o ceně okolo 100 USD, tedy v přepočtu do 4 000 Kč.

O pár měsíců dříve, než řada C330, se na trhu objeví další nová low-endová Motorola C300. Tento telefon jsme vám představili před nedávnem a jedná se o malý a velmi lehký (79 gramů) telefon s integrovanou anténou, přímý nástupce současného hitu Motoroly, modelu T191. Do prodeje by měla Motorola C300 přijít na začátku léta a předpokládaná cena by opět měla nadělat konkurenci vrásky. Hovoří se o ceně opět do 4 000 Kč za nedotovaný přístroj.

Střední třída Motoroly představuje modely řady Timeport, nověji zřejmě již jen s označením „T“. Současný model T280 dostane v názvu písmenko „i“ a bude umět navíc EMS a J2ME Java aplikace. Tento model se začne prodávat ještě na konci letošního jara, kdy by se měl objevit v prodeji snad i u nás. Druhá novinka Motoroly v této kategorii nese označení T720, má nově rozvírací koncepci a barevný displej. Podrobnosti o tomto telefonu najdete v tomto článku, kde jsme vám jej podrobněji představili. T720 zřejmě nelze očekávat dříve než na podzim, na druhou stranu je se na co těšit.

Dominantou Motoroly se v posledních letech stávají drahé a luxusní přístroje. Mezi ty bude jistě patřit novinka V70, o níž jsme psali zde a kterou jsme již měli v ruce. Avantgardní přístroj umí všechny podstatné funkce a jako první na světě přináší inverzní displej. Motorola V70 by se mohla začít prodávat ještě před polovinou roku, cena jistě nebude lidová. To samé bude platit i o Motorole V60i a V66i. Oba modely prošly stejnou inovací jako výše popisovaný model T280i. Stejně tak by se mohly začít prodávat, ale lze očekávat výrazně vyšší cenu než u T280i. Hlavně model V60i bude patřit mezi vůbec nejdražší telefony na trhu.

Poslední letošní zatím známé novinky Motoroly spadají do kategorie chytrých telefonů. Accompli 388 je lehce inovovaný nástupce i u nás prodávaného Accompli 008 s průhledovým okénkem v horní části přístroje. A388 by se mělo začít prodávat před polovinou roku a jeho cena by měla kopírovat cenu Accompli 008. To nový model A820 již patří do kategorie telefonů pro sítě třetí generace a na trhu se jej nedočkáme před koncem roku. U nás si ale budeme muset počkat ještě o pár měsíců déle. Snad se čekání neprotáhne na roky. Více informací o A820 najdete zde.

NEC

Japonský NEC zatím v Evropě žádnou díru do světa neudělal. Průměrné modely DB4000 a DB4100, popřípadě jejich klony, uspěly jen na některých trzích západní Evropy, například ve Španělsku nebo v Británii. Tyto starší modely měly klasický tvar, naopak všechny letošní novinky jsou již rozvírací a mají barevný displej. Nejjednodušší model bude DB7000, který se již pár týdnů v Evropě prodává. Telefon má barevný displej 120 x 160 obrazových bodů, GPRS a třeba paměť až na 3500 čísel. Cena DB7000 je v přepočtu okolo 18 000 Kč, nevýhodou je pak váha 120 gramů. Více se o DB7000 dočtete zde.

Ještě zajímavější je model N21i, který má také barevný displej, opět mu nechybí GPRS a vedle běžného WAPu nabídne i japonský i-mode, který se snaží prorazit do Evropy. N21i by se měl začít prodávat ještě před polovinou roku a to především v Nizozemí a Německu, kde se plánuje spuštění i-mode služby nejdříve. Více informací o N21i najdete zde.

Absolutní novinkou NECu je pak model 515, telefon, který chce ukázat, že nejen přístroje známých značek můžou soutěžit o mobilní trůn mezi GSM přístroji. NEC 515 je první čtyřpásmový telefon na světě, když zvládá obě evropské GSM pásma 900/1800 MHz i obě americká GSM pásma 800/1900 MHz. Telefon je rozvírací, má barevný displej, WAP, i-mode, GPRS 4+1 timeslot, e-mailového klienta a podporuje i Java aplikace. Ač je telefon rozvírací, má integrovanou anténu. V každém případě je možné model 515 považovat za absolutní špičku mezi GSM telefony a zaběhnutá konkurence bude mít co dělat, aby NECu stačila. Více se o tomto TOP modelu NECu dočtete zde.

Pokračování, ve kterém najdete novinky společností Nokia, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Siemens a Trium, čekejte zítra.