Všechny známé nové telefony pro CeBIT (Druhá část)

V prvním části našeho přehledu, který vyšel včera, jste si mohli přečíst o známých novinkách značek Alcatel, Ericsson (Sony Ericsson), Motorola a NEC. Především Motorola ukázala velké množství nových modelů a na CeBITu prý možná ukáže ještě další. Alcatel je zatím spíš tajemný a Sony Ericsson ukázal jen jeden úplně nový přístroj. Naopak pro většinu z nás neznámý NEC chystá tři opravdu špičkové přístroje. Dnes se naopak podíváme, co nového chystá Nokia, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Siemens a Trium. Pokud by vám v našem výčtu nějaká značka chyběla, bude se jednat o výrobce, jehož přístroje nejsou v našich zeměpisných šířkách běžné, a nebo o výrobce, který zatím žádné novinky nepředstavil. Kdo by pak marně hledal v druhém díle značku Sony, tak tu jsme zahrnuli pod Ericsson a jejich novou značku Sony Ericsson, kterou najdete v díle prvním.

Nokia

Nokia zatím žádnou absolutní novinku nepředstavila. Oficiální tisková konference, na které lze očekávat několik nových modelů, proběhne až příští týden v úterý, v předvečer zahájení CeBITu. Zatím lze očekávat ostrý start modelu Nokia 7650, který byl představen již na podzim loňského roku a o kterém jsme detailně psali v tomto článku. Nokia 7650 by se mohla začít prodávat ještě v první polovině letošního roku, čímž by výrobce získal na konkurenci mírný náskok.

Další novinky, představené na podzim loňského roku, jako Nokia 6510, 5210, nebo 5510 se již dávno prodávají i u nás, takže na letošním CeBITu by s nimi Nokia asi díru do světa neudělala. Jistě ale představí nový TOP model Nokia 8910, o kterém jsme vás informovali v tomto článku ,a některé zákulisní informace hovoří o představení nového komunikátoru, nástupce 9210. Na další novinky Nokie si budeme muset počkat na CeBIT.

Panasonic

Japonská značka Panasonic zahájí na konci března výrobu mobilů ve východočeských Pardubicích, takže se pro někoho může jednat téměř o tuzemskou značku. A které nové Panasoniky s visačkou „Made in Czech Republic“ to budou? Tak především inovované modely GD75 a GD95 s podporou GPRS, nově označené jako GD76 a GD96. O obou těchto telefonech, které Panasonic představil na GSM kongresu v Cannes, jsme vás informovali v tomto článku.

Úplné novinky si Panasonic schovává až na CeBIT a jedná se o modely GD67 a GD87. O těchto modelech zatím není nic moc známo, snad jen že jim nebude chybět podpora GPRS a budou mít integrovanou anténu. Jestli Panasonic představí i již dříve avizovaný model GD97 s barevným displejem není známo, spíš se tento projekt neuskuteční a bude nahrazen jiným modelem. Že by GD87 měl barevný displej? Některá zahraniční média před koncem roku anoncovala i modely GD55 a GD57, ale ty zatím Panasonic ani neuvedl na seznam novinek pro CeBIT.

Philips

Tento nizozemský výrobce s představením svých letošních novinek neotálel a uvedl je veřejnosti asi jako první z velkých značek již na konci ledna letošního roku. Základní model Fisio 120/121 bude patřit do předplacených sad jako velmi levný a jednoduchý telefon, u modelu 121 s podporou WAPu u toho druhého nikoliv. Fisio 120/121 je nástupcem vcelku populárního modelu Fisio 311 a jeho přednosti využijí především „mobilní“ začátečníci. Detaily o tomto přístroji naleznete zde.

Daleko zajímavější je model Fisio 620, který nabízí výměnné kryty, integrovanou anténu, různé barvy podsvícení displeje, GPRS a třeba obsáhlý vnitřní seznam na kontakty. Fisio 620 bude přímým konkurentem například Ericssonu T65, s kterým by měl mít i podobnou cenu okolo 10 000 Kč jako nedotovaný. V předplacené sadě by mohl být i výrazně levnější. Podrobnosti a detailní fotografie najdete v tomto článku.

Špičkovým modelem Philipsu se stane model Fisio 820, kompaktní přístroj s barevným displejem, GPRS, integrovaným bluetooth, velkou pamětí na obrázky, kontakty nebo melodie a samozřejmě s podporou EMS. Přístroj nabízí revoluční ovládání, které kombinuje alfanumerické a systémové klávesy dohromady. Fisio 820 by se mělo začít prodávat ještě před polovinou roku a je jasné, že jeho hlavním konkurentem zatím bude Ericsson T68(i). Oproti němu by nové Fisio mohlo být o něco levnější. Další novinky Philipsu nejsou zatím oznámeny, ale lze předpokládat, že na CeBITu něco nového ještě ukáže.

Sagem

Tento francouzský výrobce se z našeho trhu po problémech s řadou telefonů 920 a 922 vytratil, ač je nadále vyrábí na Kladně v továrně společnosti Celestica. V zahraničí však Sagem plánuje uvést na trh několik novinek, a to včetně přístroje s barevným displejem, jehož označení je zatím tajné, a stylového telefonu s integrovanou anténou a flipem s označením MY3078.

Tři modely pak budou podporovat GPRS, jednoduchý MY3036 jen pro WAP, druhé dva, MY3052 a MY3062, i pro datové přenosy. Design všech těchto tří novinek není nijak převratný a vychází z již existujících modelů. To samé platí i o jednoduchém modelu MY3022, který umí jen nejzákladnější funkce a jasně patří do předplacených sad. Podrobnosti a fotografie všech nových Sagemů, o kterých zatím existují alespoň nějaké informace, naleznete v tomto článku.

Samsung

Korejský dravec představuje novinky, řečeno s nadsázkou, každý měsíc, takže na CeBITu bychom měli najít modely průběžně představované od loňského podzimu až do posledních dnů před výstavou. Low-endy budou zastupovat modely N500 s integrovanou anténou a N620, o kterých jsme psali zde. Stylové přístroje bude zastupovat model A500, nástupce, nebo pokračovatel modelu A400, dámského telefonu s menstruačním kalendářem a počítadlem kalorií. Jestli bude A500 opět dámský, nebo naopak ryze pánský přístroj, zatím nevíme, ale fotografie telefonu již existují. A500 je rozvírací telefon, jak je u asijských výrobců dobrým zvykem, a i další čtyři novinky mají stejný formát. High-endové modely S100, T100 a V100 mají všechny barevný displej uvnitř přístroje a druhý menší monochromatický na vrchu telefonu.

Kvalita displejů se model od modelu liší, ale třeba model V100 podporuje až 65 000 barev a jeho displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Každý z modelů umí něco jiného, jeden video klipy, druhý Java aplikace a třetí třeba MMS. Detaily o všech třech těchto novinkách najdete zde, kde jsou i informace o podobně koncipovaném přístroji Q300 s GPRS, který má také dva displeje, ale oba monochromatické. Je pravděpodobné, že Samsung uvede na CeBITu další novinky, ale pak již bude potřeba zavést na korejských univerzitách nový studijní obor, přehled ve výrobním programu mobilních telefonů Samsung. S asijskými a ne GSM modely by aktuální katalog musel mít opravdu hodně stran.

Siemens

Německý Siemens zatím žádnou novinku oficiálně nepředstavil, vše se odehraje jako u Nokie v předvečer CeBITu, 12. 3. 2002 v Hannoveru. Na prezentaci nebudeme chybět, takže se můžete těšit na podrobné informace o všech novinkách. A co že by měl Siemens představit? Zatím jsou jasné jen modely M50 a S45i, jejichž oficiální fotografie jsme přinesli v tomto článku. Další informace o M50, low-endu s podporou Java aplikací, si pak můžete přečíst zde. Otazníky zatím visí nad modelem M45, odolném telefonu a nástupci populárního modelu M35i. Existují již první fotografie a informace, ovšem Siemens zatím oficiálně nic neupřesnil ani nepotvrdil. To samé platí o novém TOP modelu, možná s názvem SL55, ale možná také s úplně jiným.

Nám se podařilo vypátrat, že se bude jednat o převzatý model tchajwanské společnosti Quanta Computer, prodávaný v Asii pod značkami Giya SL500 a TCC Q285. Jedná se o, pro Siemens netradiční, rozvírací přístroj s integrovanou anténou, barevným displejem a třeba s GPRS. Telefon nevypadá špatně, stejně jako jeho papírové možnosti a schopnosti. Zatím však neexistuje fotografie varianty se značkou Siemens a podle některých informací je možné, že Siemens představí ještě jeden luxusní přístroj, tentokrát z vlastních vývojových dílen. Pro detailní informace je potřeba vyčkat do příštího týdne.

Trium

Značka Trium zatím na našem trhu oficiálně nepůsobí, ale přesto jsou mnohé telefony Trium u nás velmi populární, a to díky individuálním a často i šedým dovozům. Trium plánuje na CeBITu představit inovovaný model Eclipse s barevným displejem a GPRS, jehož první verze se již nějaký ten pátek prodává na západ od našich hranic. Jedná se však zřejmě jen o změnu ve firmwaru přístroje, proto lze očekávat i další nový model s barevným displejem. Druhou novinkou Triumu, kterou výrobce již představil, je model 110 s integrovanou anténou. První fotografie tohoto telefonu najdete v tomto článku. Trium jistě představí i modely Odyssey, Aura a Mystral. Od jejich představení však již uplynulo více jak půl roku, a stále nejsou na trhu, takže je možné, že budou představeny i inovované modely.

Hledáte-li novinky Alcatelu, Sony Ericssonu, Motoroly a NECu, najdete je v tomto článku.