Všechny žiletky světa

Mezi tenkými telefony hraje první housle Motorola. Tuto módu odstartovala právě ona, když před rokem začala prodávat model V3 Razr. V té době superluxusní mobil za více jak 20 000 Kč, dnes stále velmi populární telefon za třetinu původní ceny a navíc ve dvou barevných variantách. Od té doby Motorola představila několik dalších tenkých mobilů a na dalších usilovně pracuje, ač je ještě oficiálně nepředstavila. Na populární vlně se chce svézt samozřejmě víc výrobců a tak můžeme příští rok pracovně nazvat rokem tenkých mobilů.

Motorola V3 Razr je velmi tenké véčko, které má tloušťku jen 13,9 mm. K takovým rozměrům se do té doby žádné jiné véčko ani nepřiblížilo, běžně mají véčka přes dva centimetry v pase. Ale u klasicky koncipovaných mobilů to tak úplně neplatí, mezi nimi jsme mohli tenké modely najít již dříve. Připomenout můžeme Motorolu SlimLite z roku 1997, nebo Ericsson T28 a jeho nástupci, či Ericsson R520. Jejich tloušťka byla 15 respektive 16 mm. V té době se ale jednalo o výjimečné produkty a přímé následovníky tyto telefony neměly.

Co je to tenký telefon?

U Motoroly V3 Razr a dalších podobných produktů to není jen malá tloušťka těla přístroje, ale i celkový design telefonu. Vyznačuje se plochou přední a zadní stranou bez výstupků a většinou i ostřeji řezanými rysy, které zvýrazní ostrou siluetu přístroje. Některé připravované žiletky Motoroly zdaleka nebudou tak tenké jako původní model, přesto se mu hodně podobají. Důvodem větší tloušťky je integrace více funkcí do přístroje a jedním z hlavních viníků přibírání v pase je především fotoaparát s dvoumegapixelovým rozlišením. Modul fotoaparátu potřebuje víc místa a tak se některé žiletky dostanou na více než 20 mm tloušťky. Naopak je na trhu již mobil, který je tenčí než deset milimetrů.

Motorola je jednička

Nejvíce tenkých mobilů připravuje Motorola. Vedle nástupců véčka V3 Razr to jsou i klasicky koncipované telefony. Motorola se navíc nezaměřuje jen na jeden segment trhu a připravuje tenké mobily pro každého. V nejnižší low-endové kategorii je to dvojice modelů C257 a C261. Liší se jen přítomností fotoaparátu u toho druhého, jinak to jsou identické telefony. Velmi příznivá bude jejich cena. Model C257 bude stát asi 3 000 Kč, model C261 se dostane pod hranici 3 500 Kč.

Ještě vytříbenější jsou další dva modely Motoroly. Jmenují se nově L2 a L6 (původní značení Motorola nedávno změnila) a opět se liší přítomností fotoaparátu u vyššího modelu. Stále to nebudou drahé mobily, levnější z nich by měl stát asi 5 000 Kč, dražší pak zhruba o 1 000 Kč víc. Nad nimi pak bude trůnit nejlepší tenká Motorola klasické koncepce, model L7 Slvr. Ten má lepší výbavu než současný Razr a má i kovový kryt. Tento model bude stát asi 9 000 Kč.

Motorola chystá i nástupce Razra, tedy nová tenká véčka. V přípravě jsou tři modely, ale jen jeden již byl oficiálně představen. Jedná se o Motorolu V3x, což je telefon pro sítě 3G s velmi bohatou výbavou. Tento model ale nebude přímým nástupce Razra. Tím bude model V3i, zatím oficiálně nepředstavený. Třetím novým véčkem bude Motorola E1070, opět model pro sítě třetí generace, ale ne tak dobře vybavený, jako V3x. Motorola pak chystá ještě jeden tenký mobil, kterým bude komunikátor Motorola Q.

A co ostatní?

Tenké mobily nechystá ale jen Motorola. Tenké véčko připravuje Nec, LG, Bird, nebo Alcatel. Je ale těžké určit, jestli se některá z těchto značek odhodlá prodávat své výtvory i na našem trhu. Nejpravděpodobnější je to u LG. O tenkých véčkách pro sítě GSM se mluví i u Samsungu, konkrétní model ale zatím nebyl představen. Samsung pak drží primát mezi vysouvacími mobily. V minulých dnech představil nejtenčí vysouvací mobil T809, který má v pase 14,7 mm. Tento model se zatím bude prodávat v USA, je ale plně připraven pro provoz v Evropě. Velmi tenký je i již dříve představený Samsung X610, ale v prodeji se v Evropě zatím neukázal. Naopak Siemens CC75, opět tenký mobil klasické konstrukce, se začne prodávat ještě před koncem letošního roku.

Ten úplně nejtenčí

Úplně nejtenčí mobil pro sítě GSM a asi i celkově, je Nec N900, který se ale prodává jen v Asii. V pase má jen 8,6 mm! Jen o málo víc pak má přístroj korejské firmy VK Mobile. Model VK2000 má v pase 8,8 mm. I tento model je určen pro sítě GSM, ale v Evropě se zatím neprodává. Naděje tu ale je, VK Mobile úspěšně dodává své přístroje skupině Vodafone. Oba tyto telefony drtí konkurenci i v ostatních parametrech, jsou to opravdoví kolibříci, zhruba velikosti kreditní karty. Velmi tenký je i exotický čínský mobil UTStarcom, který ale téměř nic neumí a v Evropě se zřejmě vůbec neobjeví.

Design tenkých telefonů má i celá řada nových modelů Panasoniku. Nejsou to ale již tak tenké telefony, jako výše uvedené přístroje. To pak platí i o některých dalších mobilech, které naopak mají poměrně tenký pas, ale nikdo je nesrovnává s žiletkou od Motoroly. Jak již bylo uvedeno, nejde jen o vosí pas, ale i celkové ztvárnění telefonu a jeho design.

Vyberete si?

Následuje přehled všech tenkých telefonů, které se prodávají a které se začnou v nejbližší době prodávat. U některých chybí detailní informace, protože je výrobce zatím oficiálně nepředstavil. Další informace o každém mobilu získáte klepnutím na odkaz v tabulce u názvu telefonu.

Fotogalerie:



Vlevo úplná novinka, Motorola E1070. Vedle ní je pak Motorola V3 Razr.



Na prvních dvou fotografiích je Samsung X610, vedle pak Siemens CC75.



Motoroly C257 a C261 vypadají zpředu úplně stejně.



Samsung T809 a LG P7200.



Bird V007 - véčko pro Bonda a Alcatel OT-C753.



Vlevo je Nec L1, vpravo pak VK Mobile VK2000.



Vlevo je Motorola L6, vpravo její levnější sestra L2.



Vlevo je Motorola V3x, vpravo pak L7 Slvr.