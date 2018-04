Všechny služby v jedné síti

Doba, kdy každý systém vyžadoval své vlastní propojovací vedení, už pomalu upadá a čím dál tím více se začíná hovořit o tzv. konvergentních sítích. Ty představují reálnou vizi komunikací budoucnosti. Svými veskrze kladnými vlastnostmi začínají oslovovat stále větší množství firem, přičemž největšího zájmu se jim stále dostává v USA. Na evropských výstavách informačních technologií získávají svá nepřehlédnutelná zastoupení a několik produktů už najdeme i na našem trhu.

Hlavní myšlenkou konvergentních sítí je využití stávající infrastruktury počítačové sítě rovněž k telefonnímu provozu, přičemž přenos dat by zůstal ve své stávající podobě. Jediným vzniklým požadavkem, vzhledem k charakteru LAN, je tedy převod hlasu do formy IP. K tomu se používá dnes už běžně aplikovaná technologie VoIP (voice over IP), s níž přijdete do styku především u alternativních telefonních operátorů. Ve skutečnosti to však tak jednoduché není. Zařídit, aby po jedné kabeláži spolu navzájem komunikovaly počítače, telefony a přitom nedocházelo k razantnímu snížení propustnosti či dokonce nežádoucímu rušení, vyžaduje špičkovou techniku. To je také jeden z důvodů, proč se problematikou zabývají velké firmy jako například 3Com, Alcatel, Cisco, Matra či Siemens.

Vezmeme-li to hodně zjednodušeně, tak svou stávající počítačovou síť LAN nemusíte rozšiřovat o nic jiného, než o několik dalších síťových prvků. Bezpochyby tím nejdůležitějším je IP brána, kterou si lze představit jako centrální prvek suplující funkci pobočkové ústředny. K ní totiž připojujete digitální, popřípadě analogové státní linky, volitelně i běžné telefony. Tedy pokud se rozhodnete, že pro určitou část firmy bude výhodnější použít běžný přenos hlasu - jedním z důvodů by mohla být nepoměrně nižší cena běžných přístrojů. Ostatní zaměstnance, nevlastnící počítač, pak vybavíte IP telefonem, který připojíte k centrálnímu prvku LAN, nejčastěji tedy hubu. Tím, že jednotlivá koncová zařízení se identifikují svojí vlastní IP adresou, nezáleží na jejich umístění. Není tedy sebemenším problémem, obdobně jako u ISDN, připojit svůj telefon, popř. počítač do jiné zásuvky a ihned po zasunutí patřičných konektorů začít s ním pracovat.

Výhody konvergentní sítě však vznikají nejen v rámci jedné firmy. Máte-li jednotlivé pobočky propojeny datovým spojem, nezávisle na jeho typu, můžete ho využít i k vzájemnému telefonování. Ušetříte tak nemalé peníze za telefonní účty, přičemž si vystačíte se všemi dříve pořízenými síťovými prvky, v tomto případě tedy především routery. Neméně zajímavou možností je vzdálený přístup, kdy účastníci připojení k virtuální privátní síti VPN zcela automaticky získávají kromě datové i hlasovou komunikaci.

Samotní zaměstnanci přitom žádné rozdíly nepoznají. Přenos hlasu je minimálně na stejné kvalitativní úrovni jako při použití zvláštního vedení a zmiňované IP telefony se na pohled nikterak neliší od běžných přístrojů. Z hlediska uživatelem používaných funkcí, jako například přesměrování, opětovné volby čísla či sestavení konferenčního hovoru, jsou rovněž totožné. Dá se proto říci, že jediný viditelný rozdíl spočívá v jejich nastavení, kdy namísto čísla pobočky nastavujete IP adresu. Při vzájemné komunikaci jsou však opětovně používána stará dobrá telefonní čísla. Nezanedbatelnou výhodou je navíc použití jednoho ethernetového portu pro jedno pracoviště, neboť kabel nejprve připojíte k telefonu a teprve od něj k počítači. Funkce přitom zůstanou navzájem zcela nezávislé.

Konvergentní sítě přinášejí svým uživatelům mnoho výhod. Svými pořizovacími cenami sice u nich nelze hovořit o znatelných úsporách, neboť investice do kabeláže a běžné pobočkové ústředny je pořád výrazně levnější, než do některého z IP systémů, ale z ryze technického hlediska představují rozhodně správný směr vývoje. Dokáží totiž na stávající infrastrukturu nabalit další služby, tedy zefektivnit její provoz. Největší výhody sice najdou v nasazení u velkých společností s vlastní privátní sítí mezi pobočkami, ale to neznamená, že by se nehodily i menším subjektům trhu.