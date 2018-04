Známá společnost Epocware představila novou aplikací - či přesněji řečeno balík aplikací - pro chytré mobilní telefon Sony Ericsson P800 a P900. Pod názvem One for All Solitaire se nachází výběr těch nejlepších pasiánsových her, z nichž můžeme jmenovat například Klondike, FreeCell, Golf, Canfield, Carpet, Black Hole, Blockade, Joker, Yukon a další. Trial verze je ke stažení na této stránce.