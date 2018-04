Všechny novinky Motoroly pro CeBIT

Začněme horkými novinkami a těmi budou především nové low-endové telefony řady C330. Pod stejným označením najdete tři vzhledově odlišné, ale uvnitř stejné přístroje, které jasně zapadají do nové kategorie stylových a levných telefonů. Výhodou celé řady C330 jsou výměnné přední a zadní kryty, nahrávatelné spořiče displeje, tapety displeje, nebo ikony. Vyzváněcí melodie budou polyfonické a opět nebude problém je do telefonu nahrát. Rozměry ani váha telefonů zatím nejsou známy, některé zahraniční zdroje mluví o ceně okolo 100 USD, což je opravdu velmi dobrá cena. Jednotlivé varianty C330 se jmenují: Peanut, Hourglass a Mini.

Další velkou novinkou Motoroly je nový Timeport 720. Kdo by čekal telefon poplatný starším modelům řady Timeport bude jistě překvapen. Přístroj má rozvírací koncepci véčka, což u Motoroly není nic zvláštního, ale ani těm současným véčkům v její nabídce není vůbec podobný. Komu by nebyl jeho design po chuti, toho možná přesvědčí barevný displej s podporou 4096 odstínů barev. Samozřejmostí je podpora GPRS a jak se zřejmě u Motoroly stává zvykem i podpora J2ME, tedy Java aplikací. Díky tomu si do telefonu budete moci nahrát libovolné programy, jako jsou nejrůznější diáře, či hry. Stejnou funkci již mají i modely Accompli 008 a iDEN Motoroly, jako například i90c. Již pro tyto telefony existuje množství nejrůznějších aplikací. Toto řešení zřejmě představuje nejbližší mobilní budoucnost v Evropě.

Naopak trochu vzdálenější, ale již reálnou možností budou telefony třetí generace. Ani zde nechce Motorola hrát druhé housle a proto představila první telefon 3G. Model A820 nabízí opět barevný displej, rychlá data, MMS zprávy a video kameru. Výhodou A820 by mělo být podle prohlášení výrobce především stahování video klipů a zasílání multimediálních zpráv obsahujících vedle textu i zvuky a obrázky. Kdy se však dostane tento telefon na trh není jasné, zřejmě si ještě nějaký čas budeme muset počkat a pro Českou republiku to bude platit dvojnásob.

Tím je příděl horkých novinek vyčerpaný a můžeme jít na nové varianty dobře známých telefonů řady V – V66 a V60 a jejich klasicky koncipovaného bratříčka T280. Oproti současným modelům budou mít nové varianty v označení na konci písmeno”i”, což znamená, že budou podporovat EMS zprávy a taktéž J2ME – Java aplikace, jako u modelu T720. Nic dalšího nového v nich nenajdete, teď jen stačí doufat, že je alespoň najdete oficiálně na pultech našich prodejen, což se o stávajících modelech rozhodně říct nedá. Podle našich informací ani nebude možné současné přístroje přehrát na novější verzi firmwaru s EMS a J2ME.