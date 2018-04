Všechny nové Siemensy (fotogalerie+podrobné informace)

Siemens MC60

Nejzajímavější novinkou, kterou Siemens včera v Moskvě představil, je model MC60. Jedná se o první telefon výrobce s integrovaným fotoaparátem a s podporou MMS.

Jak uvedl Rudi Lamprecht - člen dozorčí rady Siemens AG na tiskové konferenci, model MC60, stejně jako obě zbývající novinky, jsou určeny primárně pro středo- a východoevropské trhy. Výrobce konkrétně jmenoval naši republiku, Maďarsko a Polsko, kde očekává největší odbyt. Prý se jedná o rozvinuté trhy, kde je již málo úplně nových zákazníků a největší část trhu představuje výměna starého mobilu za nový. Právě model MC60 s integrovaným fotoaparátem a s barevným displejem by měl mnoho zákazníků přesvědčit, že právě za tento telefon se ten jejich starý vyplatí vyměnit.

Výhodou MC60 by měla být příznivá cena, podle neoficiálních informací pod 8 000 Kč, přesnou sumu ale budeme vědět až v září, kdy se telefon začne prodávat. Design telefonu jasně směřuje k mladým zákazníkům. Netradiční je tvar klávesnice a rozmístění tlačítek. Stylizované písmeno X, které klávesnice vytváří, známe již z modelu M55, klávesnice novinky je ale ještě výstřednější.

Zvýrazněná klávesa 5 umožňuje rychlý přístup k fotoaparátu, buď ji zmačknete a volbu potvrdíte kontextovým tlačítkem, nebo ji rovnou dlouze podržíte a můžete fotografovat. Vinou pasivního displeje (stejnému, jako třeba u modelu C60) není snímaný obraz nikterak brilantní, ale displej překresluje při pohybu s telefonem rychleji než modely s přídavným fotoaparátem.

Drobná zrada nás překvapila u kurzorového kříže. Ten má sice naznačeny šipky do všech čtyř směrů a hlavní menu telefonu je ikonové, jako u jiných Siemensů s barevným displejem, ale u modelu MC60 se můžete pohybovat jen vertikálně. Listujete tak hlavním menu jen postupně, nemůžete se přesunout horizontálně na požadovanou položku. Než si na tento postup zvyknete, asi se vám to nebude moc líbit, jako nám.

Díky výměnným krytům si můžete telefon obléci dle svého vkusu. Kombinace šedé a stříbrné barvy se nám líbila více než červená varianta, díky použitým materiálům ale i v této barevné kombinaci vypadal telefon lépe než model C60.

Design se bude líbit především mladším zákazníkům, je nápadný a na první pohled nezaměnitelný. Kvalita zpracování byla, alespoň u testovaného vzorku, nad běžným průměrem telefonů s výměnnými kryty.

Výrobce: Siemens Typ: MC60

Displej: barevný, 4096 barevných odstínů, 101 × 80 obrazových bodů

Potvrzení o doručení SMS ANO

Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 109 × 46 × 21 mm / 86 g

Prediktivní vkládání textu ANO (česká T9)

Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 250 / 300

Vibrační vyzvánění ANO

Doba nabíjení (minut)

90

Hodnota SAR

nezjištěno Pásma GSM EGSM 900/1800/1900 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO / ANO / ANO / ANO

Akumulátor: typ Li-Ion

Hry ANO Nabíječka cestovní

Hlasitý odposlech ANO

Konektor ext. antény NE

IrDA port NE

Hlasové ovládání funkcí telefonu ANO

Připojení k PC přes sériový kabel ANO

Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 100

Konferenční hovor (počet účastníků)

ANO / 5

Paměť pro SMS v telefonu ANO (až 100 textových zpráv)

Blokování hovorů ANO

Volané / přijaté / zmeškané hovory 10 / 10 / 10

WAP / Java ANO (1.2.1) / ANO

Vyzváněcí tóny 35 pevných

Data / Fax ANO / ANO

Vlastní melodie / počet ANO / omezeno pouze velikostí volné paměti

HSCSD NE Hlasové vytáčení ANO

GPRS ANO (třída 8)

Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE

Konvertor měn ANO

Pevná volba ANO

SIM lock ANO

Rychlá volba ANO

Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO



Siemens C60

Levný low-endový telefon s barevným displejem a slušnou výbavou. Na svoji kategorii překvapivě podporuje tři GSM pásma, naopak ve výbavě chybí Java. Paměť má velikost cca 1,8 MB a lze do ní ukládat fotografie, obrázky, melodie a MMS. K telefonu lze připojit fotoaparát (stejný jako pro jiné modely Siemensu).

Displej je stejný jako u modelu M55, nebo SL55, u testovaného vzorku nás překvapil slušný kontrast. Jelikož se ale jedná o pasivní displej, bez podsvícení má význam aktivovat jen inverzně zobrazené hodiny, které jsou jakž takž čitelné, nic jiného na displeji vidět není. Klávesnice má klasicky rozmístěná tlačítka, žádná extravagance, ale to je pro běžnou práci jen a jen dobře.

Design telefonu je spíš střídmý, oproti další novince, modelu MC60, a i oproti modelu M55 působí decentnějším dojmem. To ale platí pro stříbrno-bílou kombinaci, jiná barevná provedení, jako třeba oranžovo- světle modré, jsou spíš určena mládeži. Nám se tato druhá barevná kombinace moc nelíbila.

Zpracování testovaných vzorků bylo na velmi dobré úrovni, zákazníci by měli být spokojeni. Telefon má výměnné kryty, takže si jeho vzhled můžete přizpůsobit vlastnímu vkusu. Siemens C60 je nástupcem modelu C55 a v dnešní nabídce výrobce jej můžeme zařadit právě mezi C55 a model M55. Oproti M55 má o něco horší výbavu, kompenzovat by to měla nižší cena telefonu.

Jestliže dnes stojí M55 zhruba 7 až 8 000 Kč, tak v září, kdy se novinka začne prodávat, odhadujeme počáteční cenu na 6 000 Kč, s přibývajícím časem a s ohledem na sílící konkurenci bude cena telefonu jistě Klesat. Díky podpoře MMS a přídavnému fotoaparátu jistě po tomto modelu sáhnou i operátoři. V jejich nabídce by mohl být Siemens C60 ještě levnější.

Výrobce: Siemens Typ: C60

Displej: barevný, 4096 barevných odstínů, 101 × 80 obrazových bodů

Potvrzení o doručení SMS ANO

Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 110 × 47 × 23 mm / 85 g

Prediktivní vkládání textu ANO (česká T9)

Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 250 / 300

Vibrační vyzvánění ANO

Doba nabíjení (minut)

90

Hodnota SAR

nezjištěno

Pásma GSM EGSM 900/1800/1900

Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO / ANO / ANO / ANO

Akumulátor: typ Li-Ion

Hry ANO Nabíječka cestovní

Hlasitý odposlech ANO

Konektor ext. antény NE

IrDA port NE

Hlasové ovládání funkcí telefonu NE

Připojení k PC přes sériový kabel ANO

Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 100

Konferenční hovor (počet účastníků)

ANO / 5

Paměť pro SMS v telefonu ANO (až 100)

Blokování hovorů ANO

Volané / přijaté / zmeškané hovory 10 / 10 / 10

WAP / Java ANO (1.2.1) / NE

Vyzváněcí tóny 31 pevných

Data / Fax ANO / ANO

Vlastní melodie / počet ANO / omezeno pouze velikostí volné paměti

HSCSD NE

Hlasové vytáčení ANO

GPRS ANO (třída 8)

Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE Konvertor měn ANO

Pevná volba ANO

SIM lock ANO

Rychlá volba ANO

Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO



Siemens A52

Novinka má stejný tvar a design jako model A55. Má navíc 10 polyfonních melodií (A55 jen tři), naopak nemá WAP. Telefon je primárně určen zákazníkům, kteří ještě mobil nemají.

Siemens by chtěl s tímto modelem slavit úspěch především na Ukrajině a v okolních zemích. Prodávat se ale bude i u nás a díky velmi nízké předpokládané ceně by se mohl těšit velkému zájmu zákazníků. Náš odhad směřuje pod tři tisíce Kč, před vánoci se může jednat o nejlevnější mobil na našem trhu.

Základní kryty mají stejný design jako u modelu A55. Na prezentaci jsme viděli A52 s šedivým a velmi tmavým krytem, v obou dvou případech mu to docela slušelo.

Výrobce ale slibuje množství dalších krytů, které nebudou jen jinou barevnou variací základního krytu. Většinou je design těchto „nadstandardních“ krytů určen mladým zákazníkům, převládají velmi pestré barvy.

Podsvícení displeje je oranžové, a ačkoliv displej není barevný, je velmi dobře čitelný. Pochválit musíme klávesnici, oproti modelu A50 s gumovými tlačítky je pohodlnější a při psaní zpráv výrazně přesnější.