Všechny červencové telefony

Jan Matura, rubrika 31.7.2002,, rubrika Motorola

Nová Motorola V731 je nejen pohledný, ale i velmi dobře vybavený telefon. Bohužel je ale určena jen pro sítě CDMA 2000, které v Evropě nenajdete. Podívejte se, jak vypadají současné telefony v Koreji a jak snad budou vypadat telefony v blízké budoucnosti i u nás.

Zábavný moped aneb Alcatel OT 511 po půl roce ostrého provozu

Čtenář Mobil.cz Andrej Novik se s námi podělí o své půlroční zkušenosti s Alcatelem 511. Článek je podrobný, pěkný a především je psán z praktického pohledu na věc. Kdo o Alcatelu uvažujete, dozvíte se zde řadu praktických postřehů, které recenze ani nemusí obsahovat.

31.7.2002, Vaše redakce, rubrika Alcatel

Atraktivní Palmax XG5 bere Evropu útokem

Čínská firma Palmax je ve světě mobilních telefonů poměrně neznámá. Málokdo ovšem ví, že její modely přejímá řada renomovaných výrobců - italský Drinit, americký Audiovox nebo rakouský Tel.Me. Hrozí Evropě expanze levnějších asijských telefonů?

30.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ostatní

Exkluzivní fotografie smartphonu českého T-Mobilu!

Podařilo se nám získat první fotografie chytrého telefonu, který chce český T-Mobile začít nabízet zákazníkům již na podzim tohoto roku. V USA a v Německu se chystá oficiální zahájení prodeje každým dnem. Cena by měla být do 20 tisíc korun.

30.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

DrinIt - pouhý překupník bez invence (Přehled, kde mají původ jeho telefony)

Italská společnost DrinIt na sebe poprvé upoutala pozornost zhruba před rokem. V době, kdy jiní výrobci spíš zanikali, DrinIt zaútočil na trh rovnou s několika novými telefony. Po roce začíná bublina splaskávat, některé atraktivní modely v nabídce již nemá a ty, které tam zůstaly, nejsou ničím jiným než asijským zbožím s italskou nálepkou.

29.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Véčko s joystickem a grafickými motivy - G-PLUS i800

Telefon G-PLUS i800 je tradiční véčko s dvěma displeji, řadou užitečných funkcí a směrovým jostickem. Své oblíbence si našel zejména díky výměnnému přednímu krytu, což je velmi netradiční úprava designu mobilu.

26.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ostatní

Alcatel OT 512 – francouzský šarm do kapsy (recenze)

Mobilnímu telefonu Alcatel OT 512 toho opravdu nelze moc vytknout. Splňuje přesně ta očekávání, která s mobilem můžete spojovat, uspokojí vás funkcemi a možná nadchne designem. Těm, pro které je určen, určitě vyhoví.

25.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Alcatel

Jak vypadá telefon od Microsoftu?

Mobil.cz vám jako první v ČR přináší podobu zbrusu nového telefonu od firmy Microsoft. Obrázek „Kanárka“ (telefon se v angličtině jmenuje Canary) utekl do médií z tajných šuplíků návrhářů v Británii, kde jej právě testuje operátor Orange. Fotografii včera přinesl internetový server The Register.

25.7.2002, Pavel Lukeš, rubrika Mobilní telefony

Světová novinka: kožený telefon Eastcom EG888

Honba za zákazníky nutí výrobce k nejrůznějším experimentům. Jedním z těch zajímavých je "kožený" mobil Eastcom. Kromě originální povrchové úpravy navíc nabízí docela solidní paletu funkcí.

24.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Tel.Me T910 – rakouský konkurent T68 (preview)

V srpnu by se měl začít prodávat rakouský mobil Tel.Me T910. Vzhledem k jeho parametrům i funkcím se dá s klidem označit za přímého konkurenta Sony Ericsson T68m. V něčem je lepší a chybí mu jen MMS, Bluetooth a digitální foťák. Tel.Me je ovšem výrazně levnější než T68.

24.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

MYTOP 611- véčko s integrovanou anténou za rozumnou cenu (preview)

Nový model MYTOP 611 je chytrý véčkový telefon, který má integrovanou anténu, malé rozměry, velký barevný displej a hlavně nízkou cenu. Podobný telefon od asijského výrobce by se brzy mohl objevit i na našem trhu.

23.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ostatní

Sagem my X-5: konečně povedený telefon? (preview)

Sagem na jaře představil svůj nový TOP model my X-5, který již na první pohled vybočuje z řady dalších výrobků tohoto francouzského koncernu. Má atraktivní tvary, barevný displej a množství zajímavých funkcí. Podaří se mu napravit pokaženou reputaci výrobce?

22.7.2002, Jan Matura, rubrika Sagem

aJile představila mobil unikátní koncepce

Nový produkt společnosti aJile je první mobilní zařízení, které má plnou podporu jazyka Java. aJ-100WRP spojuje funkce mobilu, PDA a hracího zařízení a uživateli nabízí adresář, prohlížeč HTML stránek, MP3 přehrávač, manažerské aplikace a mnoho dalších funkcí.

18.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ostatní

Sewon SG2000 - Stylový drobeček míří do Evropy (preview)

Korejská společnost Sewon má v plánu výrazněji proniknout na evropské trhy. K tomu by jí měly pomoci její dva aktuální modely GSM telefonů. Jedním z nich je miniaturní véčko s označením SG2000. Telefon má dva displeje, minimální rozměry a hmotnost. Ve výbavě nechybí ani polyfonické melodie.

18.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Motorola V60i - Stále stejně krásná, ale moudřejší (preview)

Za nedlouho se na našem trhu začne prodávat inovovaná verze luxusní Motoroly V60 doplněná o „i“ na konci názvu. Vzhled telefonu se změnil jen minimálně, ale funkční výbava je nyní daleko obsáhlejší. Novinka umí posílat a přijímat EMS zprávy a podporuje i Java aplikace a má i další vylepšení.

17.7.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

OKWAP i166 - opravdová bomba z Tchaj-wanu (preview)

Ambiciózní tchajwanská společnost OKWAP představila minulý týden další nový mobilní telefon. Model i166 je véčko s barevným displejem, GPRS, e-mailovým klientem a třeba polyfonickými melodiemi. Je jen škoda, že tento výrobce nevyváží své telefony do Evropy, nejen dnešní novinka, ale i další modely OKWAPu patří mezi zajímavé a atraktivní telefony.

16.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Motorola T720 – když barevné véčko, tak od Motoroly (preview)

Při pohledu na současnou nabídku véčkových telefonů by se snad mohlo zdát, že poněkud ujíždí vlak Motorole, která véčka do Evropy přinesla. Opak je ale pravdou – na trhu ještě pořádně nejsou špičkové modely V60i a V66i, a Motorola už představila další model, tentokrát s barevným displejem – T720.

15.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Motorola

Tetra MTH500 -vysílačka s integrovaným mobilem (preview)

Motorola přichází s novou vysílačku určenou pro sítě TETRA, která nabízí funkce plnohodnotného mobilního telefonu. Nová MTH500 má atraktivní vzhled a je určena především pro tajné policisty a pracovníky bezpečnostních služeb.

15.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Motorola

Legend - klamavá reklama po čínsku (preview telefonů)

Na konci června letošního roku představil světu šest nových telefonů čínský koncern Legend - Xoceco. Vlajkovou lodí této nové značky je model G808, podle výrobce nejmenší a nejlehčí véčkový telefon se dvěma displeji na trhu. Na tuto lež bohužel skočili výrobci i některá renomovaná světová média. Ke všemu se jedná o převzaté výrobky jiných firem. Který telefon je tedy nejmenší a nejlehčí?

12.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Uvedení perspektivního Senda Z100 se opět oddaluje

Mladá britská firma Sendo (zal. 1999) se rozhodla konkurovat velkým výrobcům mobilních telefonů. Nástrojem pro to mělo být přizpůsobování přístrojů požadavkům velkých odběratelů, rychlost a velké objemy dodávek a v neposlední řadě také nový model Sendo Z100, který stojí na hranici mezi mobilem a PDA. Uvedení tohoto telefonu na trh se ale už poněkolikáté odkládá.

12.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika Ostatní

Nokia a Foma představí telefony pro sítě 3G

Největší světoví výrobci mobilů se připravují na nástup sítí 3. generace, hned několik z nich chystá uvedení nových telefonů pracujících na bázi technologie UMTS. Nokia podrobnosti o svém modelu 6650 jako vždy tají. Štědřejší je japonský DoCoMo, provozovatel sítě 3G, který o očekávaném mobilu kombinovaném s PDA uveřejnil více informací.

12.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika Ostatní

Absolutní novinka: Samsung SGH-A800 (exkluzivní fotografie)

Samsung si chce udržet pozici světové i evropské trojky, a proto chystá jeden nový telefon za druhým. Dnes vám představíme jednu absolutní novinku GSM, jejíž fotografie zatím nikde jinde nenajdete. Model SGH-A800 patří do kategorie stylových přístrojů a jedná se o jeden z vůbec nejmenších a nejlehčích véčkových telefonů.

11.7.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Byla Nokia 5510 propadák, nebo jen nepochopení?

Málokterý mobilní telefon očekávali lidé s takovým napětím, jako Nokii 5510. Její uvedení na trh však provázel jen velmi malý zájem zákazníků. Situace se změnila až potom, kdy došlo k jejímu výraznému zlevnění. Byla chyba v ceně, v telefonu nebo jinde?

11.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Nokia

Vyberte svému dítěti dobrou elektronickou chůvu!

Elektronické chůvy jsou jednosměrné vysílačky, které kontrolují vaše dítě. Nepatří mezi mobilní zařízení, která přenášejí velké množství informací. Sdělení je prosté: nepláče/pláče. Tato nula a jednička ale mnohým zjednodušuje život (být/nebýt na večírku, když dítě spí o patro výš). Pokud děti máte, podívejte se, co potřebujete, pokud myslíte, že je někdy budete mít, podívejte se, co budete potřebovat. Nejprodávanější příposlechy jsme otestovali a porovnali.

9.7.2002, Marek Kuchařík, rubrika bezdrátové telefony

Sony Ericsson R600 – sázka na jistotu (recenze)

Po téměř půl roce čekání můžeme prohlásit – Sony Ericsson R600 je konečně tady. Malý, jednoduchý a přitom funkčně dostatečně vybavený mobil, který by měl zaujmout v dražších předplacených sadách.

8.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Sony, Ericsson

Mobily budou mít foťáky s megapixelovým rozlišením

Letos se na trhu objevil první GSM mobilní telefony s integrovaným fotoaparátem. Jejich fyzické rozlišení zatím není větší než zhruba 80 000 obrazových bodů. Do tří let se však prý můžeme těšit až na megapixelové fotoaparáty v mobilech. Slibují to společnosti Fuji a Konica, které se právě vrhly na výrobu součástí fotoaparátů pro mobilní telefony.

8.7.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Alcatel Versatis 150 (levný DECT)

Firma Alcatel dodala na trh další řadu bezšňůrových telefonů. Jedná se o Versatis 150, který nastupuje na místo osvědčených modelů First. Jednoduchý DECTový přístroj, který zaujme jednoduchostí a cenou.

4.7.2002, Milan Dědek, rubrika DECT-Bezdráty

Nokia 6610 - Barevná budoucnost Nokie (první zkušenosti a detailní fotografie)

Na veletrhu CommunicAsia představila Nokia jediný nový telefon, model 6610. Na první pohled překvapí svým designem, při bližším zkoumání nadchne svým barevným displejem. Velmi bohatá je i funkční výbava této novinky. Ve své podstatě se ale jedná jen o jinak „zabalený“ model 7210, představený na jaře letošního roku.

3.7.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Motorola i95cl - telefon s Javou a barevným displejem

Motorola i95cl je dalším véčkovým modelem z dílny Motoroly. Tento telefon má dva displeje, podporu Java aplikací, vestavěné hands-free, hlasové vytáčení, diktafon a mnoho dalších užitečných funkcí. Telefon sice pracuje pouze v síti iDEN, ale brzy by se mohl podobný objevit i pro síť GSM.

3.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa