Všechny ceny udělené Asociací GSM pěkně pohromadě

Kategorie Technologické inovace

Nejlepší mobilní telefon, terminál nebo zařízení

Motorola A835

Sharp GX20

Nejlepší řešení sítě či infrastruktury

Monitor Master User Experience Optimisation Platform

Argo Group.

MAS Content Delivery System

Fixed Mobile Convergence Solution

Vanu Software Radio Basestation Solution

Kategorie Aplikace a služby

Nejlepší mobilní aplikace nebo služba – firemní trh

Vodafone Mobile Connect Card

Vodafone

Blackberry

SIMM Service - Unlimited Numbers Single Subscription

Public Wireless LAN Roaming Solution

Nejlepší mobilní aplikace nebo služba – spotřební trh

SMART Load

SMART Communication

School Connect

m-parking

Shazam music identification service

Kategorie Marketing a propagace

Nejlepší televizní reklama

CUBE

Telecom Personal

International Roaming Service

Orange Obox – Born to play

Pass-it-on

Nejlepší marketing či reklamní kampaň

T-Mobile International

VoiceStream na T-Mobile

A1 MMS Standard

The devil makes work

Vodafone Live!

Kategorie Mobily pro lepší svět

Nejpřístupnější mobilní řešení

O2

„Milly´s Fund“

Teach UR Mum 2 TXT

Apollo

mDUBAI

Adondo Community Phone

Nejlepší mobilní řešení pro nouzové situace

Uganda Health Information Network

WideRay Corporation

S. O. S.

SARS Contact Tracking

Nouzový komunikační systém pro zemětřesení

Nejlepší mobilní řešení pro speciální potřeby

Alva MPO

ALVA

C-Service

owasys22c

Mobile Senior and Mobile Accessibility

Jak jsme vás již včera v krátkosti informovali , již zavedeným ceremoniálem kongresu Asociace GSM v Cannes je udělování cen Asociace. Udělené ceny sice plně nerespektují skutečný vývoj v oblasti mobilních komunikací v uplynulém roce, porota totiž vybírá jen z těch produktů nebo řešení, které jejich firmy nominovaly (a nominace není zdarma), ale přesto je vhodné tyto ceny sledovat. Do závěrečných kol se dostanou jen silní a ambiciózní a oceněné produkty pak rozhodně v následujícím roce nezapadnou. Velmi často je pak také ti konzervativnější následují.Vítězem této kategorie se stal mobilní telefon– s dovětkem: „mobilní telefon, který má vše“. Zdůvodnění odborné poroty znělo: „Mobilní telefon Sony Ericsson T610 je skvělý, téměř bezchybný mobilní telefon. Vše na něm funguje. Umožňuje svým uživatelům přístup k aplikací a technologiím, které až doposud nepoužívali – ale nyní budou, protože zkrátka mohou “.Sony Ericsson T610 je první mobilní telefon, který podporuje funkci QuickShare. Stylová T610 obsahuje speciální aplikační tlačítka pro rychlé spouštění funkcí digitálního fotoaparátu, zábavních a wapových funkcí. Uživatelé mohou rychle a snadno odesílat obrázky prostřednictvím obrázkových zpráv s využitím vestavěného digitálního fotoaparátu a velkého barevného displeje. Ten podporuje až šedesát pět tisíc barevných odstínů. Telefon rovněž podporuje snadnou konektivitu se stolními počítači s využitím kabelového USB spojení, bezdrátového Bluetooth i infračerveného spojení.Další nominované produkty:Vítězem této kategorie se stal produktbritské společnostiZdůvodnění odborné poroty znělo: „Argogroup představila skutečně užitečnou technologii, která je skutečná, je zde a plně funkční. Je to pěkný příklad společnosti skutečně se snažící se o zlepšení prostředí služeb s přidanou hodnotou pro mobilní operátory“.Řešení společnosti Argrogroup dovoluje mobilním operátorům vyvíjet a řádně testovat své mobilní služby. Aplikace Monitor Master dokáže testovat stabilitu služeb nejen simulací chování běžných uživatelů, nabízí také rozsáhlé možnosti zátěžových testů bez oholedu na skutečnost, zda se jedná o službu postavenou na bází běžných textových zpráv nebo síťovou hru vytvořenou v programovacím jazyce Java.Další nominované produkty:společnosti 4thpass,společnosti Kineto Wireless,společnosti Vanu.Vítězem této kategorie jespolečnosti. Zdůvodnění odborné poroty znělo: „Tento produkt změnil pohled na mobilní svět. S jednoduchou instalací, podporou požadavků pokročilých uživatelů i firemních zákazníků i s vynikající technickou podporou může být Vodafome Mobile Connect Card považována za ukázkový produkt.“.Mobilní GPRS PC karta Vodafone Mobile Connect Card je jednoduché a přímé řešení pro připojení notebooku k mobilnímu internetu odkudkoli. Součástí dodávaného řešení je také rozsáhlé softwarové řešení zahrnující nejen průvodce připojení k internetu v nejrůznějších zemích, ale také nástroj pro vytváření bezpečných VPN sítí.Další nominované produkty:společnosti Research in Motion,společnosti Roamware,společnosti Swisscom Mobile.Vítězem této kategorie se stal produktfilipínské společnosti. Verdikt odborné poroty v tomto případě zněl: „Toto řešení předplaceného systému je velmi, velmi působivé. SMART Communications nejen zvětšuje počet svých zákazníků a snižuje náklady, ale také vytváří nové pracovní příležitosti, vytváří nový segment trhu a rozšiřuje běžné prodejní kanály“.Více než devadesát procent všech mobilních uživatelů na Filipínách používá předplacené karty. Služba SMART Load dovoluje prodávat kredit na předplacených kartách všem, kdo mají o toto zájem – lhostejno, zda distributorem kreditu bude žena v domácnosti, student či trafikant. Prodej kreditu se odehrává prostřednictvím běžných textovek, všichni prodejci dostávají za prodané minuty finanční odměnu. Za krátkou dobu se do sytému zaregistrovalo více než dvacet pět tisíc prodejců.Další nominované produkty v této kategorii:společnosti Ducont,společnosti mobilkom Austria,společnosti Shazam Entertainment.Vítězem této kategorie se stala reklama(kostka) společnost. Zdůvodnění odborné poroty znělo: „Tato reklama předvedla velmi chytrý a názorný popis mobilního použití – ukazuje cestu použití mobilních technologií s použitím minimem vyřčených slov, je zábavná a tvůrčí“.Celý děj této reklamy se odehrává uvnitř kostky o délce hrany devět metrů, ve které herci objevují mnoho obrázků ženských obličejů, použitých později jako součást multimediální zprávy MMS, mohou tvořit doprovodnou hudbu s využitím mnoha dlouhohrajících desek, vytvářejí textové zprávy pomocí vlastních těl a hrají s nimi lidský Tetris.Další nominované produkty:řeckého operátora Geocell,společnosti Partner Communication Company, reklamana mobilní telefon Sony Ericsson T610.Vítězem této kategorie se stala společnostza provedenou změnu lokální značky. Zdůvodnění odborné poroty: „T-Mobile International provedl učebnicovou reklamní kampaň, který byla velmi úspěšná“.T-Mobile nahradil lokální značku VoiceStream za vlastní T-Mobile USA v průběhu let 2002 až 2003.Další nominovaní:kampaň společnosti mobilkom austria, kampaňoperátora Virgine Mobile,kampaň operátora Vodafone.Vítězem kategorie se stala společnostsoučasně s nadacíza kampaň nazvanou. Verdikt odborné poroty zněl: „Oba zúčastnění pomohli odstranit sociální bariéry – textové služby jsou skvělým prostředkem pro udržení komunikace mezi dítětem a jeho rodiči v náročných situacích. Komunikace prostřednictvím textových zpráv totiž často umožňuje oběma stranám bezpečně probírat nejrůznější témata“.Tato kampaň je výsledkem spojení mezi O2 a registrovanou charitativní organizací Milly´s Fund, která byla založena jako připomínka vraždy dospívající Milly Dowlerové. Její rodiče, Bob a Sally Dowlerovi, chtěli využít nevtíravého způsobu pro jejich vzájemnou komunikaci s Millyinou sestrou Gemmou, která utrpěla po smrti své sestry psychické trauma. Textovky se v tomto případě ukázaly být skvělým terapeutickým nástrojem.Další nominovaní:společnosti Brand Communications,společnosti DUCONT,společnosti Psitek.Vítězem této kategorie se stalo řešeníspolečnosti. Verdikt poroty zní: „WideRay představil skutečně inovativní použití GSM technologie. Společnost poskytuje zásadní řešení v problémovém prostředí zajišťující potřebnou zdravotní péči.“.Platforma vytvořená společností WideRay poskytuje architekturu pro cenově efektivní zajištění koordinace dodávek zdravotní a humanitární pomoci v Ugandě. Speciální servisní komunikační kanály jsou provozovány v rámci existujících GSM sítích.Dalšími nominovanými byly: službaspolečnosti Omnitel,společnosti StarHub Pte,společnosti Turkcell.Vítězem této kategorie se stalo řešeníspolečnost. Zdůvodnění odborné poroty: „ALVA použila spoustu invencí v systému MPO 5500 a úspěšně tak přiblížila potenciál a výhody mobilní komunikace v sítích GSM pro skupinu důležitých uživatelů“.Řešení Alva MPO 5500 není ničím jiným než doplněk pro mobilní telefony obsahující displej zobrazující hmatové písmo pro nevidomé (s celkem dvaceti zobrazitelnými písmeny), osmibodovou hmatovou klávesnici a hlasový syntetizátor.Dalšími nominovanými službami byly:společnosti On-Cue,společnosti Owasys Advanced Wireless Devices,společností Code Factory a SVOX.