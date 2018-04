Všechny barvy světa: Samsung SGH T100 (recenze)

Samsung SGH T100 je nové véčko, které má všechny dobré vlastnosti svých předchůdců: krásně „sedne na tvář“, jeho používání je rychlé (žádné zamykání klávesnice) a elegantní. Má stejně příjemné ovládání, přehledné menu. Tento telefon je ale také v několika ohledech výjimečný: má barevný TFT displej (Thin Film Transisor) a šestnáctihlasé vyzvánění.

Vzhled

Všechny vnější pláště tohoto telefonu jsou plastové a mají stříbrnou barvu. Přístroj připomíná oblázek, který se hodí na házení žabek po rybníce. Horní displej telefonu, podsvícený příjemnou modrou barvou, zobrazuje důležité informace (čas, datum, signál, stav baterie, nastavení budíku, došlou zprávu, zmeškaný hovor, příchozí hovor - jméno či číslo scrolluje). Tzv. servisní světlo, umístěné vpravo nahoře nad displejem, informuje o intenzitě signálu, ale pozor: tato diodka umí svítit šesti barvami. Uživatel si může barvu navolit. Při příchodu SMS zprávy, při vyzvánění a hrách se barvy efektně střídají. Z telefonu čertovsky ční anténa, při rozměrech přístroje ovšem nejde o žádný „prostorový problém“. Pod displejem jsou průřezy k reproduktoru telefonu, díky nim mobil vyzvání opravdu hlasitě a výrazně. Na vrchu je umístěn vstup pro hands-free, blízko něj pak vstup pro externí anténu - oba jsou kryty gumovými záslepkami. Na spodní ploše je gumovou záslepkou krytý vstup pro nabíječku a datový kabel. Kolébkové tlačítko na levé straně telefonu je standardně určeno pro zesilování zvuku odezvy tlačítek, při hovoru se jím zesiluje zvuk reproduktoru (všimněte si prostorově zpracované indikace tohoto nastavení). Baterie je v telefonu fixována mechanickou pojistkou, SIM karta, umístěná pod ní, se pouze zasouvá do úzkých drážek. Zde drží pevně a přitom se snadno a rychle vyndavá.

Po otevření telefonu si potvrdíte jednu konstrukční pravdu: zbylo hodně místa na klávesnici i displej. Díky tomu je klávesnice prostorná, její horní třetina je vyhrazena ovládacím tlačítkům, která se středovým “i“ pro rychlý přístup do WAPu tvoří elipsu s vychýleným centrem. Jednotlivé numerické klávesy jsou zapuštěny do těla telefonu, jedna klávesa měří více než jeden centimetr. Tlačítka jsou proto dostatečně široká i pro statný mužský palec.

Displej



Vnitřní barevný TFT Displej (3,2 x 3.7 cm) činí z tohoto přístroje opravdový skvost: díky počtu zobrazovaných pixelů (128 x 160) je na něm vždy dost místa na potřebné údaje, díky TFT technologii se na vás displej rozzáří 4 096 barvami. Při prvním rozevření mobilu zapomenete při pohledu na displej zavřít ústa. Výrobci se snažili možnosti tohoto displeje (chce se říct obrazovky) naplno využít, po otevření flipu displej zobrazuje tzv. spořič, který tvoří osm po sobě jdoucích obrázků. Jejich střídáním se vytváří efekt animovaného pohybu. V telefonu je nahráno šest spořičů, sedmá pozice pro sérii osmi obrázků je však ponechána volná, do telefonu si můžete z přiloženého CD další spořič přihrát podle vlastního výběru. Displej výrazně září, je výborně čitelný i za přímého slunečního svitu. Pokud je telefon otevřen, přepne po chvíli displej na slabší intenzitu, a spoří tak baterii. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka se vrací na původní úroveň.

Baterie

Ve standardním balení jsou dvě baterie: Standard (720 mAh) a Extend (900 mAh). Mobil jsme zkoušeli pouze se základní baterií a dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. Při urputném testování telefonu a hraní si s ním baterie vydržela tři dny, což je více, než uvádí výrobce. Je příjemné, že cestovní nabíječka má opravdu cestovní rozměry (3,7x5,3x2,0 cm).

Zvonění a možnosti personalizace

První údiv jsme zažili, když jsme poprvé otevřeli telefon, druhý, když jsme poprvé slyšeli mobil vyzvánět. Je vcelku jedno, jaká melodie je právě nastavena, protože šestnáctihlasé polyfonní zvonění ohromí u jakéhokoliv motivu. V telefonu je 30 vestavěných melodií, do přístroje si můžete nahrát dalších 12 polyfonních skladeb a další dvě jednohlasé. A ještě zbývá prostor pro dvě vlastní, složené (s rejstříkem hudebních znaků ve funkci skladatel budou spokojeni i hudebníci-profesionálové). Již jsme zmínili, že díky průřezům pod displejem je vyzvánění dobře slyšitelné, díky jeho kvalitě nevědoucí snadno přesvědčíte, že to není telefon, ale rádio. Na výběr máte opravdu širokou škálu melodií: od klasiky přes salsu (v ní je dokonce zpěvová linka), moderní technomotivy až ke klapotu dlaní při potlesku. Svižnější kusy jsou doprovázeny vibracemi do rytmu hudby, vpravo nad displejem na vás navíc pomrkává šestibarevné oko servisního světla. Opravdu efektní.

Připravili jsme pro vás několik ukázek vyzváněcích melodií a motivů pro oznámení příchodu nové SMS zprávy.



Na tomto místě je vhodné promluvit o dodávaném softwaru, který umožňuje telefon personalizovat, tedy upravit si ho k obrazu svému. Mobil se s počítačem propojuje přes sériový port (kabel je součástí sady), při zapojování musí být mobil vypnutý. Uživatelské prostředí programu je jednoduché: ovládá se třemi ikonami v levém horním rohu. Stisknutím ikony propojit se počítač spojí s telefonem, poté můžete volit, zda budete do telefonu nahrávat polyfonní melodie či obrázky pro spořič, v pravé polovině okna programu je výpis stavu uživatelských pozic pro 12 melodií, respektive 8 obrázků. Nahrávání jedné položky trvalo 5 až 10 vteřin, v případě sérií osmi obrázků pro „pohyblivé spořiče“ je nahrávání zdlouhavější. Opravdu asi nebudete mít problém s výběrem motivů, CD obsahuje jak technicistní výjevy, tak třeba fotky dětí či rozfázované pohyby koně. Nechybí záběry z evropských velkoměst. Ocenili jsme, že do telefonu je možné nahrát jakýkoliv obrázek formátu .jpeg, program je pro jeho úpravu dobře vybaven. Je možné měnit velikost obrázku a zároveň vybírat výřez, který z něj chcete do telefonu nahrát. Díky kombinaci těchto funkcí dostanete z monitoru na displej prakticky cokoliv. Škoda, že pro uživatelský spořič je vyhrazena paměť pro pouze jednu osmiobrázkovou sérii (pokud vložíte pouze jeden obrázek, zůstává bez střídání na displeji).

Jak vidíte na přiloženém náhledu, také výběr hudby je opravdu široký, a to se jedná jen o záložku Classic, dost motivů zde najdou i milovníci moderní hudby. Nahráváním nových vyzvánění z přiloženého CD ovšem možnosti telefonu nekončí: nové melodie je možné pohodlně stahovat také přes WAP, mobil podporuje technologii Smart Messagingu, proto lze přijímat i vyzvánění pro telefony Nokia.

Ovládání



V horní elipse na klávesnici se nachází hned deset ovládacích tlačítek, díky nim a díky velkému displeji je ovládání telefonu velmi přehledné. Nalevo a napravo od kurzorových kláves jsou kontextová tlačítka. Člověk si musí zvyknout na to, že nápis, který říká „v jakém kontextu“ právě tlačítka jsou, je od nich samozřejmě vzdálen víc, než je u kontextových kláves obvyklé. Do menu telefonu se vstupuje levou kontextovou klávesou, levý a pravý kurzor je v klidovém stavu vyhrazen pro přímý přístup do SMS zpráv a výběru vyzvánění (je vidět, že výrobce se chce polyfonickým zvukem opravdu pochlubit).

Menu mobilu (SIM Application Toolkit, Záznamy hovorů, Zprávy, Hlasové funkce, Tóny, Nastavení, Manažer, Hry, WAP služby) je originální jednak doprovodnými animacemi, jednak „bublinovým“ oknem, které informuje o aktuálním nastavení funkce, na které právě ve výběru stojíte. Zkráceně lze položky v jednotlivých podmenu volit jejich pořadovým číslem. Trochu nám chyběla možnost volit podobně rychlým způsobem také hlavní větve menu. Při přecházení mezi jednotlivými položkami telefon reagoval s malým zpožděním.

Jak vyplývá ze struktury menu, velký důraz je věnován hlasovému ovládání. Přístup do těchto funkcí se nachází hned v první úrovni výběru. Kromě volby telefonního čísla hlasem (35 jmen) umí telefon přiřadit pokynu jednu z 19 funkcí. Princip této služby je následující: ihned po rozevření telefonu vás ženský hlas vyzve, abyste vyslovili svůj pokyn. Výrobce tak chtěl usnadnit rychlé používání telefonu. Přístroj musí ovšem mít aktivován tento mód v provozu, v nastavení musíte zvolit, jaký typ hlasového pokynu bude telefon po rozevření očekávat (hlasovou volbu čísla, nebo funkce - obě zároveň nemohou být v provozu). Pokud se této volby nedočká, přepne se do normálního ovládání. Čekání na zadání příkazu můžete také okamžitě přerušit.

Telefonování a hands-free

Seznamy volání jsou velmi přehledné, mobil si pamatuje 15 zmeškaných, 15 přijatých a 15 uskutečněných volání. V případě ztracených volání automaticky při otevření telefonu naskočí jejich seznam. Upozorňuje vás na ně i horní displej (zobrazuje také počet ztracených volání). Při vytáčení zobrazuje horní displej jméno volaného, po spojení uplynulý čas hovoru. Mohli bychom namítnout, že tyto informace jsou v danou chvíli přebytečné, uživatel na ně při telefonování nevidí, vidí na ně nanejvýš někdo druhý. Při spojeném hovoru je možné nahlédnout do složky SMS i do adresáře.

Mobil umí spravovat společně seznam čísel na SIM kartě a v paměti telefonu, po vstupu do konkrétní položky zobrazuje malým písmem též jméno předcházející a následující. K jednomu jménu bohužel nelze uložit více záznamů. Ikonky u jména informují o ne/přítomnosti hlasového záznamu pro danou položku a dále o ne/zařazení jména do skupiny “Upozornit“ (obdoba VIP). Z toho vyplývá, že telefon má pouze jednu vyhrazenou skupinu uživatelů.

Hands-free, které je k telefonu dodáváno, si zaslouží samostatný odstavec. Jak je u Samsungů tradiční, je velmi pohodlné. Sluchátko je totiž vyvedeno z kabelu, který máte podobně jako „smyčku“ kolem krku, a až z této smyčky je vyveden vodič k telefonu. Sluchátko proto není zatíženo vahou vodiče a nevypadává vám z ucha. Kablík vedoucí k telefonu je krátký, telefon může být při telefonování s hands-free uložen v kapsičce košile či náprsní kapse saka. Na hands-free je též úchytka, která slouží k uložení sluchátka, když právě není používáno; na tuto úchytku může být připevněn poutkem také celý telefon. Telefon pak volně visí na oné smyčce, která je dost pevná a telefon spolehlivě udrží. Elegantní hands-free je vyvedeno ve stejně stříbřité barvě, jakou má telefon, a spíše než jako hands-free vypadá jako módní doplněk.

SMS zprávy



Na displej se při psaní vejde 6 řádek (16 znaků na řádku), při čtení sedm (15 znaků na řádku). Do psaní zpráv lze vstoupit okamžitě „horkou klávesou“ (kurzorem doleva). Přídáte-li si k tomu všemu prostor klávesnice (lze psát oběma ukazováčky najednou), pak ona tlačítka zvící velikosti statného palce, bude vám z toho jasné, že nemusíme sáhodlouze psaní SMS vychvalovat. Při psaní je možné zvolit input režim, tj. psaní písmen, čísel, symbolů či slovník T9. V telefonu je anglická a německá „tédevítka“, zatím není známo, kdy bude hotova její česká verze. Telefon si nastavení input režimu pamatuje. Na příchozí zprávu upozorňuje horní displej, šestibarevné servisní světlo ohlašuje příjem nové zprávy, její přítomnost však poté nijak neindikuje. Pokud máte nové zprávy, okamžitě po otevření telefonu naskakuje jejich čtení. Do paměti lze předvolit pět zpráv s často užívaným textem.

Telefonu bychom ale vytkli, že nemá proporční písmo (každé písmeno má vyhrazenou stejnou šířku, „i“ přitom potřebuje o hodně méně místa než třeba „w“). Tím se ubírá na potenciálních možnostech displeje. Při psaní se projevil závažný nedostatek: telefon nenastavuje po interpunkčních znaménkách první velké písmeno, ke vložení mezery často došlo až po druhém stisknutí klávesy. V tomto případě byl však na vině software testovaného telefonu, který nebyl definitivní. Uvidíme, zda budou všechny chyby v prodejní verzi telefonu odstraněny.

WAP

Prohlížení wapových stránek probíhá pod příjemným prohlížečem Openwave s podporou standardu podle specifikace 1.1, pro vstup do internetu stačí stisknout modré „i“ uprostřed elipsy. Prohlížeč si pamatuje obsah naposledy prohlížených stránek, umožňuje vložení pěti záložek. Telefon není při prohlížení stránek nejsvižnější (projevuje se nepřítomnost GPRS), při listování textem reaguje se zpožděním. A opět musíme poznamenat, že proporční písmo by prohlížení zpříjemnilo.

Další funkce



Diář je nezbytným doplňkem současných mobilů. Díky displeji je u Samsungu SGH T100 velmi přehledný. Zobrazuje měsíc (dny s úkoly jsou zvýrazněny), při listování konkrétním dnem se zobrazuje pouze jeden úkol, komentář k němu a eventuální přiřazený čas budíku. Typy událostí jsou čtyři, z nich nejzajímavější je upozornění na plánovaný hovor. Po zvukovém upozornění mobil nabízí okamžité vytočení daného čísla.

Užitečnou funkcí jsou také hlasové poznámky, pohotové jsou především v kombinaci s hlasovým pokynem pro vyvolání této funkce. Do telefonu je možné vložit pouze tři poznámky o délce 35 vteřin. Mohlo by jim být věnováno více paměti.

Úkoly jsou pouze jednotlivé poznámky se stanoveným časem budíku a vysokou či nízkou prioritou, v diáři se tyto úkoly nezobrazují. Budík lze nastavit na jednorázové či opakované zvonění (denně v určitou hodinu, v určitý den a hodinu každý týden). V kalkulačce jsou kromě základních početních operací pouze výpočty s procenty. Kalendář je jakási duplikace měsíčního zobrazení diáře, jenom jsou v něm vynechána zvýraznění dnů s úkoly.

Hry jsou v telefonu tři a plně využívají technických možností telefonu. Při hře AirShooting, což je klasická střílečka, při níž se na vaši loď valí hejna nepřátel a vy jen pálíte, telefon při výbuších vibruje, také barevná dioda se činí. Hra překvapuje výběrem ze tří typů konstrukce lodi. Hra SpaceWar má velmi působivou úvodní obrazovku. MyPet je tamagoči, ovšem s grafickou podobou prvních digitálních zvířátek nemá nic společného. Je to ovšem hra pro trpělivé hráče.

Pro koho, kde, za kolik

Samsung SGH T100 je výjimečný telefon, určený pro uživatele, kteří si potrpí na vypilovaný design telefonu a rádi ohromují okolí. Šestnáctihlasé vyzvánění telefonu s jeho souběžným rytmickým vibrováním a poblikáváním šestibarevného servisního světla šokovalo během testování několik našich kolegů. Následné otevření telefonu dílo zkázy dokonalo. Kromě toho velký barevný displej zaujme také pořádkumilovné lidi, neboť ovládání i informace jsou díky němu velmi přehledné. Zadařilo se vyrobit originální hands-free, na skvělé úrovni je software dodávaný s telefonem.

Telefon zapůjčila společnost Kiboon, výhradní dovozce telefonů Samsung. Mobil bude podle jejích informací uveden na trh v červenci, cena by se měla pohybovat mezi 18 000 a 20 000 Kč. Telefony stejného typu, které jsou v současnosti na pultech některých prodejen, pocházejí z „šedého dovozu“. Nemají české menu a nemají aktuální software. Společnost Kiboon podle prohlášení jejího zástupce nebude do těchto přístrojů nový software dohrávat, a to ani za úplatu.