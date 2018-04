Všechno v jednom

Američané milují nákup ve velkém, proto také vznikly obchody jako Costco, Sams Club a Home Depot.

Nyní začíná horečka nákupů "pod jednou střechou" postihovat americké telekomunikační společnosti. Představte si lokální, dálkové a mobilní telefonní hovory od jedné společnosti a to někteří operátoři nabízejí i Internet a kabelovou televizi a to všechno na jednom jediném měsíčním účtu pochopitelně dopodrobna rozepsané

Telefonní společnosti tvrdí, že mohou takto zákazníkům nabídnout slevu. Tomuto trendu se říká bundling a zatím je ještě v plenkách, ale očekává se bouřlivý rozmach. Jednou z hlavních předností bundlingu je zjednodušení vašeho finančního toku a to v USA, kde se většina pravidelných plateb provádí poštou a šekem znamená hodně. Na druhou strnau ale bundling ztíží a zamlží možnost porovnávání tairfů. Například někdo kdo nemá mobilní telefon, ale často volá do Kanady bude mít problémy s hledáním nejlevnějšího tarifu pro dálkové hovory. elefonní společnosti mohou také začít zvyšovat ceny jednoduchých služeb - volací karty, dálkové hovory - a prosazovat tak bundly.

Nicméně operátoři mají svou fixní ideu, že více služeb = lepší služby a podle analytiků si na to radši máme začít zvykat.

AT&T Corp. byla jeden z prvních celonárodních operátorů, kteří nabídli bundle Personal Network plan za paušál. Za $29.99 měsíčně a 10 centů za minutu k tomu můžete volat lokálně, dálkově, bezdrátově i s volací kartou (ekvivalent CzechMate - PK) a to do i do Kanady, Spojeného království a některých částí Mexika. Součástí plánu je i toll free číslo 1-800 které zvoní u Vás doma. Zaplatíte-li dalších $15 každý měsíc máte i připojení na Internet přes AT&T's WorldNet a kabelovka bude nabízena časem.

Bundle vyjde levněji oproti individuálně zakoupeným službám. Pro dálkové hovory musíte platit měsíčně paušál $4.95, abyste se dostali na 10 centů/min a do Kanady, UK a Mexika to bude stát stejně víc. Volací karty jsou bez Personal Network plánu 25 centů za minutu a Internet normálně stojí $19.90.

Sprint Corp. ani MCI/WorldCom nezůstanou pozadu a brzy nabídnu své variace na dané téme svým lokálním zákazníkům.

RCN Corp. z New Jersey klade optický kabel v oblasti zátoky San Franciska, aby mohla nabízet bundle lokálních a dálkových hovorů spolu s přístupem na Internet již koncem tohoto roku. Lokální společnosti jako třeba jedno z "Bell Babies" Pacific Bell chystá nabídku lokálních hovorů, Internetu a mobilní komunikace a případně i dálkových hovorů.

Nápad "všechno v jednom" není nový; MCI to zkoušel před několika lety s balíčkem MCI One plan, ale trh na něj tenkrát ještě nebyl připravený.

Dnes, kdy se o zákazníka pere tolik společností a existuje takové množství komplikovaných cenových plánů, stále více a více zákazníků hledá jednoduchý a levný způsob připojení telefonu, kabelovky a Internetu.

Vince Tobkin, ředitel pro techniku a telekomunikace v Bain & Co. analytické firmě v San Francisku odhaduje současný potenciální podíl zákazníků pro bandly na 20 - 30% a to hlavně kvůli jednoduššímu účtu a jednobodové připojení.

Pro telekomunikační společnosti představují zákazníci budnlů stabilnní segment trhu; spotřebitele, kteří nejsou příliš náchylní ke změně operátora. Pokud chcete v plánnu AT&T's Personal Network telefonovat za 10 centů/minutu, musíte telefonovat dálkově i mobilně přes AT&T a to Vás zatvrdí proti svůdným nabídkám telemarketerů společnosti MCI.

Společnost RCN, operující v Bostonu, New Yorku a Washingtonu, D.C. nabízí slevu těm zákazníkům, kterým poskytuje více než jednu službu. Platíte-li RCN 30 dollarů měsíčně za kabel, dostanete slevu $3 pokud si k tomu přidáte telefon a další slevu pak za Internetové připojení. Jak říká Kagan z RCN: "Zákazník, který používá víc než jendu službu Vás pravděpodobně neopustí a tak na něm vyděláte víc a dlouhodoběji."

A konkurenční boj se přiostřuje.



Od roku 1996, kdy Telecommunications Act umožnil lézt si navzájem do zelí společnostem poskytujícím kabelovku, lokální i dálkové hovory, proběhlo napříč spektem téměř tucet sloučení velkých korporací, které tak mohou nabídnout širší služby než kdykoliv předtím. V příštích deseti letech, jak je možné odhadnout, vznikne hrstka gigantických telekoml s celosvětovou působností, která zanechá malé společnosti daleko za sebou.

"Všechna ta slučování vedou k tomu, aby mohly telekomunikační společnosti nabízet nejširší spektrum komunikačních služeb prostřednictvím všech přenosových medií." tvrdí konzultant Herschel Shosteck.

Spojení sil umožní i snížení nákladů a úspory v administrativě díky jedinému účtu. Úspory se pravděpodobně dostanu až k uživatelům, takže na tom nakonec vydělají všichni, jen komparativní nakupování telekomunikačních služeb již nebude tak jednoduché.

Přechod k bundlům bude asi v duchu "dobrovolné povinnosti", způsobené zdražením jednoduchých služeb. Právě tento měsíc AT&T oznámila serii zdražení služeb jako jsou volací karty. AT&T trvdí že to nemá s bundelm nic společného, ale analytici oponují. "AT&T v zásadě říká: dáme zákazníkům množstevní slevu, ale upravíme ceny tak, aby využívali jenom našich služeb." tvrdí Shosteck.

Některé skupin zákazníků protestují; The Consumers Union ve Washington, D.C se obává, že bundlování vzkřísí gigantické telekomunikační monopoly. Operátoři namítají, že zákazník na tom získá.

"Zákazníci chtějí bundly ze třech důvodů: dostanou služby v jednom balíku, dostanou slevu a s jednou společností se daleko snáze jedná." říká Steve Dimmittm vice president marketingu v Pacific Bell. Pacific Bell s bundlem experimentuje a nabízí slevy za dodatečně upsané telekomunikační funkce jako je voice mail, identifikace volaného a čekání hovoru. Lokální hovory a poplatek za Internet je již součástí podrobného účtu. (který společnost poskytuje zdarma, jako každý operátor v civilizovaném světě - PK)

Koncem tohoto roku se chce Pac Bell prosadit v dálkových hovorech s bundelm lokálních, dálkových, mobilních komunikací a Internetu za sníženoou cenu.

"Jde jen o to, být dostatečně flexibilní, aby zákazník dostal přesně to co chce" dodává Dimmit.

Jsem si plně vědom toho, že tento článek zapůsobí na českého spotřebitele pod monopolním jhem neúprosného telecomu jako rudý hadr na býka, ale proto jsem se s ním netrápil; domnívalť jsem se ve své prostotě, že se někdy hodí vědět, jak se to dělá ve světě.