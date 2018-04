Vše na téma ebooks: srovnání čteček elektronických knih a nejen to

Pokud je něco dnešní generaci pokládáno za zlé, pak to je především časté vysedávání u PC, televizního přijímače nebo herních konzolí. Jak všichni víme, nejčastěji páchanou vraždou je od pradávna zabíjení času, což jde s těmito elektronickými pomocníky velmi, velmi snadno. „Proč u toho zase sedíš, proč nejdeš ven nebo si aspoň něco přečti!“ – právě tuto větu si každý z nás jistě od svých rodičů či prarodičů vyslechl mnohokrát. Právě v tento moment však přichází na řadu chytré zařízení s Windows Mobile, které na čtení knih poslouží přímo dokonale. Smartphone/komunikátor + čtečka knih, tato dvojka společně s dostatečnou zásobárnou knih udělá z vašeho zařízení malou knihovnu – přečtením celé kapitoly nebo jen několika stran si tak můžete zkrátit dlouhou chvíli prakticky kdykoliv.

Výhody elektronických knih jsou nabíledni. Především je to fakt, že kniha jako taková neexistuje – leckdy tlusté a hmotné bichle jsou plně nahrazeny datovým souborem o několika desítkách či stovkách kB (velikost se samozřejmě citelně odvíjí od formátu souboru). Dalším důležitým faktorem je také nižší cena, na webu lze najít stovky titulů v českém jazyce zcela zdarma. Jedná se většinou o starší tituly (kde již vypršela autorská práva, což se stane několik desítek let po úmrtí autora), případně knihy z pera ne tolik profláklých autorů.Co se komfortu čtení týká, potom klasické knihy proti knihám elektronickým docela ztrácí. Drtivá většina čteček nabízí volbu velikosti písma, měnit lze také barvu fontu i pozadí – klasické rozvržení ve stylu “černé na bílém“ každému nesedí. Při čtení v šeru není pohled na sněhobílé pozadí textu na displeji dvakrát příjemný, což není problém změnit. A ten komfort, když s ina cestu vezmete třeba deset knih a místa v kufru neubude.Samozřejmě zde existuje velká skupina populace, která nedá na papírovou knihu dopustit. Jednoduše pro ten pocit držet knihu v ruce a listovat jí. Také zdaleka ne každá kniha je k dispozici v elektronické podobě. Přesto si troufáme předpovědět, že příznivců klasických knih bude velmi pozvolna ubývat zatímco se budou řady přívrženců druhé strany geometricky navyšovat…Zájemce o občasné “louskání“ zajímavého románu nebo třeba naučné encyklopedie opravdu není odkázán na jeden jediný program schopný takové služby poskytnout. Naopak je situace v oblasti čteček velice příznivá a uživatel tak může volit mezi komerčnímu aplikacemi i programy distribuovanými zcela zdarma. V článku najdete ty nejpoužívanější a nejznámější z obou kategorií.: Windows Mobile, Palm OS, Symbian UIQ a S60, Windowskomerční, cena 19,99 USDJednou z nejoblíbenějších aplikací sloužící ke čtení elektronických knih je bezpochyby iSilo. Přesto že program již není delší dobu aktualizován, stále si drží vysoký standard a bezchybně pracuje i na zařízeních s WM 5.0. iSilo schroustá knihy ve formátu TXT, PDB a PRC.Po instalaci stačí aplikaci ukázat zdroj knih v zařízení a čtení kupříkladu dobrodružného románu může začít. Známé nešvary spojené s chybným zobrazováním diakritiky se zde nekonají, lépe řečeno se objevit mohou, ale zbavit se jich je hračkou. Přihodí-li se to, potom najeďte do menu Tools – Options – Content a zde v položce Encoding zvolte windows-1250.

Velikost fontu lze regulovat v celkem osmi stupních, od obřích písmen po doslova nečitelné blechy. Tyto krajní extrémy však zřejmě častokrát nevyužijete. Mimoto lze nastavit vyhlazování písma, tučný font, italiku nebo třeba zarovnání textu na displeji. Bohaté je také nastavení automatického scrolování textu, měnit se dají i barevná témata (barva textu, pozadí).



Nezapomnělo se ani na funkci hledání v textu nebo tvorbu záložek. Knihy lze dále třídit do různých kategorií pro větší přehlednost. Celkově vzato jde o velmi povedený kousek svého druhu, bohužel jde o komerční aplikaci, která stojí takřka 20 USD.



+ pohodlné ovládání

+ není třeba instalovat české fonty

+ rozsáhlé volby nastavení

- komerční software za 20 USD



Mobipocket Reader

Výrobce: Mobipocket.com

Platforma: Pocket PC/Smartphone, Palm OS, Symbian, PC, Blackberry

Licence: freeware



Nazýváme-li předchozí iSilo jednou z nejoblíbenějších čteček knih, pak nezbývá než nejvyšší ocenění udělit Mobipocket Readeru - ten je totiž navíc zcela zdarma.

Mobipocket je vedle WM verzi k dostání na snad všechny možné mobilní operační systémy, nechybí tedy Symbian, Palm OS a Blackberry. Obsluha programu je velmi jednoduchá, ne nepodobná iSilu. Platforma Pocket PC a Smartphone obsahuje kromě samotné čtečky ještě utilitu, sloužící k převodu HTML souborů do podoby PRC. Převod je velmi triviální a rychlý. Kromě těchto dvou formátů si Mobipocket rozumí ještě s běžnými TXT, podpora PDB je samozřejmostí.





V sekci Options lze měnit a nastavovat snad vše myslitelné - velikostí, stylem a barvy fontu počínaje a zarovnáváním textu konče. Jednotlivým tlačítkům lze rovněž přiřadit užitečné funkce, mezi kterými nechybí změna orientace displeje nebo aktivace skrolování textu.+intuitivní ovládání+ rozsáhlé možnosti nastavení+freeware-standardně nezobrazuje české znakyiSilo jsme opěvovali díky snadné nápravě při chybném zobrazování české diakritiky, zde to již tak snadné nebude a proto si uvedeme stručný návod:1. Nejprve si stáhněte fonty s podporou českých znaků (http://www.palmknihy.cz/, v sekci Windows Mobile), které následně nakopírujte do adresáře Windows\Fonts\ (IPSM\Windows\Fonts v případě smartphonů).2. Stáhněte si aplikacia proveďte instalaci (aplikace má směšných pár kB, proto zvolte instalaci do paměti zařízení).3. Pro automatické spouštění této aplikace při každém oživení zařízení přesuňte ikonku Font Installer.lnk ze složky Windows\Nabídka Start\Programy\Accesories\ (Windows\Start Menu\Programs\Accesories) do složky Windows\Po spuštění (Windows\Start Up). Tímto krokem se vyhnete nutnosti manuálního spouštění aplikace pro korektní zobrazovaní diakritiky v Mobipocket Readeru a nejen v něm.Pocket PCfreeware

Tato, mezi uživateli velmi oblíbená, čtečka pochází od ruského vývojáře. Dlužno říci, že byl tento počin zatím jeho posledním v tomto odvětví, ale o to více kvalitním.

HR sice nepodporuje takové množství různých formátů, ale podpora nejrozšířenějšího PDB to tak říkajíc jistí. Program si poradí také s obyčejnými TXT soubory, měl by pracovat i se ZIP archívy, což se nepotvrdilo – program jej sice otevřel, ovšem o korektním zobrazování nemohla být řeč. Když už jsme u správného zobrazování tolik oblíbených diakritických znamének, i tady s nimi nastávají drobné problémy. Řešeni je však velmi jednoduché a spočívá v nastavení správného kódování v menu Options – File format, kde je nutno zvolit ANSI – Central Europe.

V možnostech nastavení lze nadefinovat různé barevné kombinace vlastního textu a jeho podloží, nabízí se i mapování tlačítek. Program podporuje také Landscape režim i zobrazení přes celý displej, čehož snadno docílíte dvojitým poklepáním na prázdném místě (neposkvrněného textem). Haali Reader také spolupracuje se slovníky nainstalovanými na daném zařízení, vyhledání neznámého slova je tak velmi jednoduché a hlavně rychlé. Rychlost je vůbec vlastnost, kterou lze v souvislosti s Haali Leaderem skloňovat ve všech pádech – subjektivně jde skutečně o vůbec nejrychlejší čtečku knih.



+ velmi jednoduché ovládání

+ přehlednost

+ rychlé i na pomalejších a starších zařízeních

+ freeware

- čte pouze PDB, TXT a XML, s PRC má problémy





MicroBook Reader

Výrobce: Gower Point

Platforma: Pocket PC/Smartphone, Palm OS, Symbian, PC, Blackberry

Licence: komerční, cena 15 USD



Ještě před dvěma lety byl tento eBook distribuován jako freeware, nyní už jde o aplikaci komerčního rázu. Při prvním spuštění může program působit vysloveně odpudivě. Nepřehledná nastavení, tři hlavní ikonky tísnící se v levém dolním rohu a hůře čitelné písmo. Po podrobnějším průzkumu vám však patrně MicroBook kápne do noty. Pro větší přehlednost doporučuji vypnout vyhlazování písma (Options - Fonts zvolit Sharp). MicroBook zvládá četbu souborů ve formátech PRC, PDB, TXT, HTML a RTF. Jako jediný si také skutečně poradí se ZIP archívy – komprimovanou knihu tedy rozbalí a korektně zobrazí.



I v tomto případě nastávají problémy se zobrazováním naší zapeklité mateřštiny. Je nutné mít nainstalované fonty podle předcházejícího návodu, a dále nastavit v Options – Book – Parser položku “Ignore MS-DOS Accented “. Dále zvolte “Save as default for PDB“.



V dalším nastavení můžete měnit barvu fontu, pozadí i webových odkazů v textu, dále velikost písma i jeho formátování (normální, tučné, kurzíva a kombinace). Autoscroll lze nastavovat v jednotkách “odjetých“ slov za minutu. Pochvalná je také integrace anglického slovníku Webster 1913.



+pracuje i se ZIP archívy

+podporuje mnoho formátů

- velmi nešikovné ovládání, kdy se bez dotykového pera neobjedete

- není freeware

- standardně nepodporuje českou diakritiku





Tiny eBook Leader

Výrobce: Golden Crater Software

Platforma: Pocket PC, Smartphone

Licence: komerční, 15 USD (Smartphone), 16 USD (PPC verze)



Mezi nepříliš povedené čtečky knih patří Tiny eBook Reader. Z jeho největších předností lze vyzdvihnout pouze podporu LIT formátu, se kterým si jinak rozumí pouze Microsoft Reader. Kromě tohoto netradičního formátu si Tiny Reader poradí ještě se soubory ve formátu TXT a HTML. Kromě toho je schopen otevřít i komprimované ZIP archívy. Vůbec posledním podporovaným formátem je TeBR i s podporou DRM.

Tiny Reader nenabízí klasickou volbu barevného nádechu pozadí i fontu, ale pouze takzvané Nighttime schéma (provede inverzi barev – bílý text na černém podkladu). Používání trial verze navíc velmi znepříjemňuje neustále vyskakování okna s žádostí o registraci. Přímá podpora diakritických znamének chybí, i zde je tedy nutno dodatečně nainstalovat české fonty.





Tiny eBook Reader je určen pro všechna WM zařízení a spustíte jej i na přístrojích s Windows Mobile 5.0 i přesto, že oficiální stránky tento systém nezmiňují. Přes nevalné služby je tento program poměrně drahý a v Pocket PC verzi dokonce nákladnější nežli mnohem povedenější MicroBook Reader.



+ podporuje LIT, TXT a HTML formát

- nečte nejběžnější PDB knihy

- nešikovné ovládání

- chudé možnosti nastavení



RepliGo

Výrobce: Cerience corporation

Platforma:Windows Mobile, Symbian OS (včetně UIQ), Palm,

Licence: komerční, jednotná cena 29,95 USD



RepliGo je mocný nástroj, který by neměl uniknout vaší pozornosti. Hravě si poradí se čtením dokumentů vytvořených v MS Office, dále s PDF soubory. Aplikace se vyznačuje unikátní vlastností, kterou je integrace virtuální tiskárny RepliGo do systému. Tato tiskárna slouží ke konvertování souborů do formátu stravitelného pro RepliGo. Perličkou je, že zkonvertovaný soubor zachová přesné formátování textu totožného s originálem a navíc s plnou podporou české diakritiky.





Převod dokumentu je velmi jednoduchý a hlavně rychlý. Stačí otevřít daný dokument a v desktop verzi RepliGo zvolit tisk na tiskárně RepliGo. Dále je nutno uvést jméno dokumentu a místo uložení. Chystáte-li se konvertovat přímo dokument z MS Office případně Internet Exploreru, pak je vše dílem jednoho kliknutí. Program v PDA korektně zobrazí nejen běžný text, poradí si i s tabulkami, obrázky, grafy a dokonce i se speciálními znaky a symboly (jiné čtečky namísto nich zobrazí otazníky a podobné nesmysly).



Samozřejmostí je podpora Landscape režimu čtení i zobrazení přes celý displej bez zbytečných lišt. Počínaje verzí 2.0 je možno text i editovat, jedná se však pouze o známé přidávání záložek a krátkých poznámek.





Jedinou vadou na kráse je tak poměrně vysoká cena blížící se hranici 30 USD. Útěchou však může být přenositelnost licence. Což znamená, že jste-li jednou majitelem licence na libovolnou platformu a rozhodnete se přejít například z Palm OS na Windows Mobile, pak stačí program zdarma stáhnout.



Novinky ve verzi 2.0:

Záložky, poznámky, funkce kopírování textu, zvýrazňování textu, podpora obrázků s více než 16 miliony barevných odstínů, vylepšená spolupráce s MS Internet Explorer.



+ čte bezchybně dokumenty vytvořené v MS Office

+ jednoduché konvertování pomocí virtuální tiskárny RepliGo

+ dostupnost na všechny platformy

+ korektně zobrazuje CZ diakritiku i různé speciální znaky či symboly

- na klasické PDB knihy je vhodnější Mobipocket nebo Halli Reader

- vysoká cena



eReader Pro

Výrobce: eReader.com

Platforma: Windows Mobile, Symbian, Palm OS, PC, Macintosh

Licence: komerční, cena 9,95 USD



Další povedenou čtečkou knih s jednoduchým a příjemným ovládáním a dostatečnými možnostmi je eReader. Stažení 15-ti denní zkušební verze lze realizovat přímo na oficiálních stránkách programu. Pokud se následně rozhodnete aplikace zakoupit přijde vás na necelých 10 USD. Program je primárně určen pro čtení knih zakoupených na portálu www.ereader.com, který se pyšní více než 17 000 tituly nejznámějších děl světové literatury.



Stažený archiv kromě samotného instalačního CAB souboru obsahuje také utilitu Book Installer, která slouží k importu PDB souboru do vašeho zařízení.

Po spuštění tedy zvolíme "Install Books", dále volbou "Browse" ukážeme systému cestu ke zdroji knih, na dané složce (zde eBooks\Stephen King) klepneme na OK. Načtou se všechny PDB soubory z dané složky a zbývá vybrat kýžené knihy (buď všechny volbou "Select All", případně ručně pomocí Control vybereme jednotlivé soubory).

Pokračujeme volbou "Next" a v následném okně zvolíme umístění, opět klikneme na "Next" a vyčkáme, než se všechny vybrané knihy importují do daného umístění.



Aplikace je nainstalována, knihy připraveny a tak se zdá, že pohodlnému čtení nemůže nic bránit. Bohužel zde nastává problém s korektním zobrazením dvojice znaků s diakritickými znaménky, konkrétně jde o písmena ž a ť. Problém však neodstraní ani dodatečná instalace českých fontů, což u všech popisovaných čteček neduh eliminuje. Výborné ale je, že pokud při čtení narazíte na neznámé slovo, můžete využít slovníku Merriam-Webster’s Pocket Dicitionary.





Možnosti personalizace programu jsou docela bohaté. Volba fontu, jeho velikosti a vyhlazování písma, automatické skrolování textu, tvorba záložek – nic z toho nechybí. Doslova neobyčejné jsou přitom různorodé nastavení barevných témat. Vedle běžných voleb barvy písma a pozadí si čtenář může zvolit na pozadí textury nejrůznějších materiálů (mramor, dřevo, písek, papyrus,…).



Všech výše uvedených předností programu můžete využívat 15 dnů, po uplynutí této doby se valná většina z nich “uzamkne“. Jejich opětovné odemčení samozřejmě znamená program zakoupit, což si ale většina vzhledem k nekorektnímu zobrazování diakritiky rozmyslí.



+ snadné ovládání

+ bohaté možnosti nastavení

- čte pouze PDB soubory

- nekorektní zobrazování české diakritiky



MS Reader

Výrobce: Microsoft

Platforma: Windows Mobile zařízení, Windows

Licence: freeware



Tento počin přímo z dílen Microsoft je schopen číst pouze soubory s koncovkou LIT. Jde tedy o jednoúčelový program, který se dnes v široké škále konkurenčních programů ztrácí.

Dříve byl nedílnou součástí ROM u každého Pocket PC, dnes již tomu tak není. K dispozici je verze pro stolní PC a zařízení s OS Windows Mobile. Víc nic. Tato nízká kompatibilita je spolu s mizernou podporou různých formátů hlavním důvodem jeho mizivé oblíbenosti mezi uživateli.

Abychom ale jen nehanili, verze pro stolní Windows má docela zajímavou funkci, kterou je předčítání dokumentu, bohužel jen v anglickém jazyce.



- čte pouze soubory s koncovkou LIT

- nešikovné ovládání

+ freeware



Adobe Acrobat for Pocket PC

Výrobce: Adobe

Platforma: Pocket PC

Licence: freeware



Opět jednoúčelová záležitost, která čte pochopitelně pouze dokumenty s příponou PDF. Takový soubor lze vytvořit v aplikacích jako je Adobe Acrobat, Adobe inDesign nebo Adobe Page Maker. Instalace, která mimochodem probíhá velmi dlouho (tedy alespoň na zařízení HTC Charmer) ukrojí z paměťové karty téměř 10 MB. Je příjemné, že si program po spuštění ihned sám najde všechny dokumenty, které se na Pocket PC nacházejí – tedy žádné složité vyhledávání, což je dobře.

Zařízení s Windows Mobile 5.0 mají přímo v ROM aplikaci ClearVue PDF, která také slouží k prohlížení těchto dokumentů. Práce s ním však není zdaleka tolik rychlá - překreslování je zde mnohem svižnější. Program má integrovanou funkci tagged, která umožňuje snadnější čtení PDF dokumentů na displeji kapesního počítače. Při kopírování PDFek via ActiveSync probíhá tato úprava automaticky.



+ rychlost práce i s velkými soubory

+ korektně zobrazí i vzorce a obrázky

+ freeware



Několik nástrojů ke tvorbě eknih

Solid Converter PDF v 3.0

Výrobce: Solid Documents

Platforma: PC

Licence: komerční (Professional 99,99 USD, verze Standard 49,99 USD)



Tento nástroj slouží k převodu PDF souborů do formátu DOC. Verze Professional navíc umožňuje konvertování v podstatě jakéhokoli formátu do PDF.

Program je k dispozici ve dvou variantách a to Professional a Standard. Obě jsou bohužel placené.



Pyrite Publisher

Výrobce: The Pyrite Project

Platforma: PC

Licence: freeware



Velmi oblíbenou aplikací ke konvertování různých formátů do PDB je Pyrite Publisher. Program je volně šířitelný a tak využívání jeho služeb nic nestojí. Obsluha programu snad nemůže být jednoduší – pouze zadáte vstupní souboru ve formátu TXT nebo HTML, výstupem je pak soubor s koncovkou PRC nebo PDB. Program zvládá i proceduru opačnou, kdy z klasické knihy vytvoří TXT soubor. Pyrite Publisher neposlouží jako čtečka, jedná se pouze o konvertovácí nástroj.



DocReader

Platforma: PC

Licence: freeware



DocReader je velmi jednoduchá freewarová aplikace, která zvládne tvorbu PDB i PRC dokumentů. Interface programu jako by z oka vypadl Poznámkovému bloku.

V prvním kroku je nutné otevřít soubor v TXT formátu, následně volbou “Uložit jako“ získáme tentýž text ovšem v PDB podobě. Soubory lze před samotným převodem také upravit, což zajistíme zaškrtnutím volby “Edit Mode“ v možnostech “Edit“. Celá aplikace zabere jen něco málo přes 500 kB.

Srovnání klíčových vlastností čteček elektronických knih pro Windows Mobile iSilo Mobi

Pocket Micro

Book Haali Reader Tiny

eBook RepliGo eReader Pro MS Reader Acrobat Výrobce DC & co. Mobi

pocket Gower Point Mike Matsnev Golden Crater Cerience co. eReader Microsoft Adobe Platforma PPC,SP PPC,SP PPC,Palm PPC PPC PPC,SP PPC,SP PPC PPC Aktuální

verze 4.32 5.2 0.90 2.0 4.0 2.0 3.0 2.4 2.0 Instalace

(PPC) 811 kB 1710 kB 884 kB 500 kB 368 kB 3,8 MB 1211 kB 2657 kB 8 MB Cena (USD) 19,99 zdarma 15 zdarma 15 29,95 9,95 zdarma zdarma Přímá

podpora CZ ano ne ne ano ne ano ne ne ano *.TXT ano ano ano ano ano ano ne ne ne *.RTF ano ne ano ne ne ano ne ne ne *.PRC ne ano ano ne ne ne ne ne ne *.PDB ano ano ano ano ne ne ano ne ne *.DOC ne ne ne ne ne ano ne ne ne *.PDF ne ne ano ne ne ano ne ne ano *.LIT ne ne ne ne ano ne ne ano ne *.HTML ne ano ano ne ano ano ne ne ne *.ZIP ne ne ano ne ano ne ne ne ne Rotace

displeje ano ano ano ano ano ano ano ano ano Změna

fontu ano ano ano ano ano ano ano ne ne Změna barvy fontu/pozadí ano ano ano ano ne ano ano ne ne Změna

velikosti fontu ano ano ano ano ano ano ano ano ne (zoom) ClearType ano ano ne ano ano ano ano ano ne Počítadlo

stran ano ano ano ano ano ano ano ano ano Záložky ano ano ano ano ano ano ano ano ne Fullscreen režim ano ano ne ano ne ano ano ne ne Autoposuv ano ano ano ano ne ano ano ne ne Mapování kláves ano ano ne

Kam na eknihy?

Situace s prodejem elektronických knih není v našich končinách zdaleka tolik přívětivá, jako tomu je v západních zemích. Tam existuje mnoho portálů pyšnící se tisíci tituly všech možných autorů a žánrů – ve svém zařízení tak mohou uživatelé mít nejen třeba kompletní tvorbu E.M. Remarquea, ale i spoustu technické literatury. U nás je možné si některé knihy zdarma stáhnout na několika webech, za zmínku přitom rozhodně stojí zejména www.palmknihy.cz, slušnou sbírku knih nabízí také www.palmbookz.tk.



Závěr

Jak vyplývá z tohoto přehledu, tak ideální program na čtení knih neexistuje. Každý má své pro a proti – některý se pyšní podporou mnoha formátů, ovšem za cenu chybného zobrazování diakritiky. Lze ovšem říci, že mezi nejlepší čtečky patří Mobipocket, MicroBook, Haali Reader a iSilo (ne nutně v tomto pořadí). Mobipocket a Haali Reader jsou volně šířitelné, přesto nabízejí dostatečné možnosti nastavení (změna fontu, jeho barvy a velikosti, volba barevné kombinace textu a pozadí, autoscrolling). Haali Reader navíc po nastavení správného kódování nemá problém s českými znaky. V případě MobiPocket Readeru lze sice nutno české fonty doinstalovat, odměnou je však širší podpora formátů.

Ze škatulky komerčního softwaru je velmi oblíbené iSilo a také MicroBook Reader, který byl před několika lety ještě freewarový. iSilo se vyznačuje intuitivním ovládáním a přímou podporou české diakritiky, nerozumí si ale s tolika formáty. MicroBook zaujme neotřelou tváří a zpočátku také komplikovaným ovládáním, což ale uživatelům vynahrazuje úplnou podporou ZIP archívů. Také zde je nutná dodatečné instalace českých fontů.