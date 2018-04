Vše, co jste chtěli vědět o přesměrování hovorů

Přesměrování je jednou ze základních služeb sítě GSM. Podporují ji všechny mobilní telefony. Nepomůže vám sice přímo ušetřit nějaké peníze, jako je tomu v případě blokování (píšeme o něm v jiném dnešním článku), ale zato vám může ušetřit spoustu čas a zpříjemnit práci či volný čas. Přesměrování hovorů mají v České republice k dispozici majitelé paušálních programů u všech operátorů. V případě předplacených karet mohou přesměrovávat hovory jenom majitelé Oskaret; u Go a Twistu si můžete na infolince nechat nastavit přesměrování jenom do hlasové schránky.

K čemu je přesměrování

Služba přesměrování umožňuje předat příchozí hovory na jiné telefonní číslo. To znamená, že když vám někdo zavolá, tak při splnění podmínky pro přesměrování se hovor přesměruje na jiné telefonní číslo a hovor nebude zvonit na vašem mobilu, ale na jiném nebo na pevné lince. Přesměrování zajišťuje pouze mobilní síť; na mobilu se nastavují podmínky.

Aktivace a nastavení přesměrování je zdarma. Platit ale budete za přesměrované hovory – s výjimkou přesměrování do vlastní hlasové schránky. Když vám někdo volá, platí za hovor na vaše telefonní číslo podle svého tarifu. Někdo ale musí zaplatit přesměrovaný hovor, který jde od vás na zvolené číslo. Volající samozřejmě nemůže vědět, kam jste si nastavili přesměrování, takže za takový hovor nemůže platit. Vy to ale víte a proto zaplatíte za přesměrované hovory stejně, jako byste na vybrané číslo sami volali. Pokud si v praxi na mobilu v síti Paegas nastavíte přesměrování na linku v síti Českého Telecomu, zaplatíte za každý přesměrovaný hovor sazbu Paegas -> pevná linka podle svého tarifu.

Všichni operátoři podporují přesměrování jenom na telefonní čísla v České republice (s prefixem +420), zato bez omezení toho, ve které síti může být cílové číslo přesměrování. Do zahraničí se hovor přesměrovat nedá. Důvod je prostý – technicky by to sice realizovat šlo, jenže pro operátora by taková možnost znamenala velké riziko, že v případě velkého účtu budete odmítat zaplatit (třeba proto, že vám toto přesměrování nastavil v hospodě kamarád v dobré náladě). Za přesměrování do zahraničí byste totiž platitli mezinárodní hovor. Jak je to s přesměrováním v roamingu si přečtete dále v článku.

Přesměrovat je možné všechny hovory, nebo jenom hlasové, datové či faxové. Nejčastěji se používá přesměrování hovorů do hlasové schránky. U Eurotelu a Paegasu má toto přesměrování přednastavené každý zákazník a kdo chce si jej může vypnout. Oskar má nyní standardně přesměrování do schránky vypnuté a pokud jej chcete, stačí zavolat na infolinku a nastavit si jej. Přesměrování ale využijete i jinak. Když máte například dva telefony, služební a soukromý, můžete si přesměrovávat hovory podle toho, který telefon chcete mít u sebe. Přes den můžete mít soukromý mobil přesměrovaný na služební a večer si můžete služební přesměrovat do schránky, nebo na soukromý. Stejně tak při důležité poradě nebo dovolené můžete přesměrovat služební mobil na pevný telefon sekretářky či na mobil svého zástupce. Nemusíte být zrovna vrcholový manažer, přesměrování na kolegu jistě využijí i lékaři a servisní technici.

Jak na přesměrování?

Přesměrování můžete nastavit dvěma způsoby. Jedním je menu mobilního telefonu. Druhým je používání kódů sítě GSM. Ty se zadávají na klávesnici v pohotovostním režimu mobilu (tedy když je zobrazena základní obrazovka) a odesílají se stiskem zeleného sluchátka.

Podmínky pro přesměrování se dělí na dvě skupiny. Podle toho se používá přesměrování podmíněné a přesměrování nepodmíněné.

Nepodmíněné přesměrování:

V případě tohoto přesměrování se přesměrují všechny příchozí hovory. Nebudete tak moci přijout žádný hovor.

Podmíněné přesměrování:

Pokud volaný neodpovídá – toto přesměrování se aktivuje, když do nastaveného času nereagujete na vyzvánění mobilu. Tento čas může mít hodnotu 5 až 30 sekund.

Pokud má volaný obsazeno – přesměrování se aktivuje v okamžiku, kdy nepoužíváte službu čekající hovor a s někým telefonujete, nebo vždy, když hovor odmítnete

Pokud volaný není dostupný – pod pojmem není dostupný si můžete představit vypnutý mobil, nebo že je volaný v místě, kde není signál.

Tabulka kódů pro přesměrování:

Druh přesměrování Činnost Kód Všechny hovory Aktivace a zaregistrování čísla **21*číslo# Aktivace na již registrované číslo *21# Deaktivace #21# Deaktivace a odregistrování čísla ##21# Kontrola *#21# Volaný neodpovídá Aktivace a zaregistrování čísla **61*číslo*čas# Aktivace na již registrované číslo *61# Deaktivace #61# Deaktivace a odregistrování čísla ##61# Kontrola *#61# Volaný je nedostupný Aktivace a zaregistrování čísla **62*číslo# Aktivace na již registrované číslo *62# Deaktivace #62# Deaktivace a odregistrování čísla ##62# Kontrola *#62# Volaný má obsazeno Aktivace a zaregistrování čísla **67*číslo# Aktivace na již registrované číslo *67# Deaktivace #67# Deaktivace a odregistrování čísla ##67# Kontrola *#67# Pro přesměrování jenom hlasových hovorů přidejte za telefonní číslo kód *11 (celý kód tak bude končit na *11# - příklad: **21*0601111111*11# nebo **61*0601111111*11*30#) Pro přesměrování jenom datových hovorů přidejte za telefonní číslo kód *13 (celý kód tak bude končit na *13# - příklad: **21*0601111111*13# nebo **61*0601111111*13*30#) Pro přesměrování jenom faxových hovorů přidejte za telefonní číslo kód *11 (celý kód tak bude končit na *20# - příklad: **21*0601111111*20# nebo **61*0601111111*20*30#) Zrušení všech přesměrování ##002# Zrušení všech podmíněných přesměrování ##004#

Pozor na přesměrování v zahraničí

Přesměrování šetří čas, jenže vás něco stojí. Pokud používáte přesměrování jenom v České republice, bude vás stát nanejvýš několik desetikorun měsíčně (záleží samozřejmě na tom, jak často vám na přesměrovaný mobil někdo volá), což za trochu pohodlí jistě stojí. Ale pokud byste používali přesměrování i v roamingu, nestačili byste se po návratu do České republiky divit nad telefonním účtem. Pokud používáte nepodmíněné přesměrování (tedy všech hovorů), tak se vůbec nic neděje. Hovor se přesměruje už na ústředně v České republice a vy zaplatíte jenom standardní poplatky. V případě podmíněného přesměrování už ale platíte hovory dva. Jednak příchozí (platíte v roamingu vždy), protože hovor musí nejprve doputovat na váš mobil (přesněji až na zahraniční ústřednu – MSC). V okamžiku, kdy zahraniční síť vyhodnotí, že byla splněna podmínka pro přesměrování, hovor předá zpět do České republiky. Přesněji naváže další hovor na telefonní číslo v České republice a oba hovory propojí. Roamingový hovor ze zahraničí na doma samozřejmě někdo musí zaplatit – konkrétně to budete vy.

Máte-li paušální program, tak v zahraničí jiné než nepodmíněné přesměrování nepoužívejte. Pokud ale máte předplacenou kartu, můžete být klidní. Všechny české předplacené karty mají v roamingu nastavené blokování odchozích hovorů (výjimkou je Twist při pokusu o přímé volání prostřednictvím technologie CAMEL). Zahraniční ústředna tak při splnění podmínky přesměrování nemůže hovor propojit do České republiky a ohlásí to vašemu operátorovi. Ten hovor přesměruje do vaší hlasové schránky, což je pro vás zdarma. Odchozí hovory jsou i přes blokování ze zahraničí s předplacenou kartou možné. Prostřednictvím USSD spojení totiž ústředně domácího operátora signalizujete, s jakým telefonním číslem chcete spojit a ta vám zavolá do zahraničí a hovor propojí z České republiky – k žádnému odchozímu hovoru tak ve skutečnosti nedochází. Výjimkou je samozřejmě Paegas Twist, který podporuje vedle zpětného i přímé volání do České republiky. Při tom ale síť roamujícího operátora komunikuje se sítí Paegas, takže je možné mít nastaveno klasické blokování odchozích hovorů, uskutečňovat je a přitom používat přesměrování do schránky tak, že za něj nic neplatíte.