Vše, co byste měli i neměli vědět o nabídce Českého Mobilu

Byl to opravdu 8. leden 2000, kdy na český telekomunikační trh vstoupil třetí operátor se svojí nabídkou. Abych byl přesný, polovstoupil. V ten den si sice první zájemci mohli zakoupit služby Českého Mobilu, vstup třetího operátora ale nezvěstovala žádná třeskutá reklama, žádné poselství pro dosud nerozhodnuté. Vše se odehrálo možná až v zarážející tichosti.

Český Mobil si datum nevybral sám - ke komerčnímu spuštění sítě do tří měsíců se zavázal Výběrové komisi a když vyhrál tendr, začal mu od dne udělení licence, tedy od 8. října 1999 neúprosně odtikávat vyměřená čas. Již dnes je nesporné, že slib spuštění sítě do tří měsíců byl spíše líbivou pózou vystavenou na odiv Výběrové komisi bažící po rychlém udělení licence, než vážně míněným pokusem o světový rekord. Stav sítě ke dni 8. 1. 2000 tomu také odpovídal - a stejně tak připravenost po stránce obchodní. Nebylo tedy čemu se divit, že na infolinkách Českého Mobilu operátoři nabádali koupěchtivé zájemce, aby si nákup rozmysleli a posečkali do března, kdy síť vystartuje naplno.

Síť Českého Mobilu tedy odstartuje fakticky až k 1. březnu 2000 - tedy ve stejný termín, jaký nabízel Orange, CrysTel i VlnaPlus, další účastníci tendru v pořadí. Do té doby si lze sice služby sítě nakoupit, ale pouze objednávkou na telefonním čísle 0800-177100 (Zelená linka, volání je zdarma). Operátorka si poznamená vámi vybraný tarif a SIM karta vám přijde poštou na dobírku. Zaplatíte 1000 Kč jako zálohu a již držíte v ruce bělostnou SIM kartu Českého Mobilu s defaultně přednastaveným PINem 1234.

Tarify a ceny služeb

Ceník hovorného u jednotlivých tarifů vidíte na následujícím obrázku.

Podrobné srovnání tarifů Českého Mobilu s konkurujícími tarify RadioMobilu a EuroTelu jsou předmětem dalších článků. Již nyní je ale jasné, že dva tarify dostanou jméno Výherní - tarif Jednička a tarif Čtyřka. Ty se totiž staly základem vítězství Českého Mobilu v tendru a je vidět, že Český Mobil není moc nadšen, že je musí nabízet. Oba tyto tarify jsou omezeny na fyzické osoby, oba jsou silně znevýhodněny tarifikací a Čtyřka je dokonce vázána na nesmyslný čtyřletý úpis.

Přehledné srovnání tarifů:

Ostatní tarify vycházejí obecně příznivěji, než tarify konkurentů. Zejména u EuroTelu je velmi patrné, že s cenami zaspal dobu a ani jeho setrvalé odvolávání se na údajně vysokou kvalitu sítě a služeb nezachrání některé jeho tarify od nutnosti rychlé aktualizace. Stejně tak ale platí, že na rozhodnutí o nejvýhodnějším tarifu potřebujete dobrou kalkulačku a značnou dávku trpělivosti, protože propočet komplikuje mnoho faktorů. Nejenom, že jsou všude jinak stanovené špičky (Český Mobil má od 8-18, tedy ještě o hodinu kratší špička, než u RadioMobilu), ale jiné jsou i tarifikační impulsy či volné minuty a sazby za volání mezi sítěmi jsou ještě zmatenější (jiné je volání mezi sítěmi EuroTelu/RadioMobilu a jiné EuroTelu/Českého Mobilu).

Problematické jsou pro Výherní tarify také ceny mezinárodních hovorů - nepatří mezi nejnižší. Zajímavé ale je, že existuje také možnost volat do zahraničí přes internet.

Pro podrobný soupis služeb a cen včetně hovorného doporučuji stáhnout si tyto PDF soubory (1. - služby a 2. - ceny), kde jsou přímo originální informace od Českého Mobilu.

Obchodní strategie ČM

Jak již jsme si řekli, zatím si nelze služby Českého Mobilu objednat jinak, než-li zavoláním na infolinku a poštou na dobírku. Postupem času se objeví síť firemních obchodů i dealerů, ve velké míře ale bude Český Mobil spoléhat na přímý prodej.

Hlídání nákladů a platební morálky je vidět na každém kroku s Českým Mobilem. Zákazník dopředu složí zálohu - obvykle ve výši 1000 Kč. A nyní pozor - měsíčně smíte využít služeb pouze do výše této zálohy, pokud byste ji měli překročit, je oprávněn Český Mobil (dle Všeobecných podmínek) odepřít vám možnost čerpání této služby. Pokud byste tedy chtěli mít vysokou útratu, budete si muset dopředu navýšit zálohu. Český Mobil zálohu slibuje vrátit nejpozději do 60 kalendářních dnů, pokud přestanete jeho služeb používat. Český Mobil také ve Všeobecných podmínkách naznačuje, že pokud bude zákazník dobře platit, může mu být vrácena případně nemusí být požadována v plném rozsahu.

Nicméně to samé v bleděmodrém to je se zálohou na mezinárodní hovory - ta je požadována ve výši 5000 Kč a slouží i pro případný roaming (až bude Český Mobil mít roamingové smlouvy).

Podobně jako RadioMobil bude i Český Mobil více dbát na včasnou úhradu faktur - vámi složená záloha mu slouží jako "rukojmí" pro případ, že byste se ku placení neměl a Všeobecné podmínky určují splatnost faktury 15 dní od data vystavení. Za vyřazení ze seznamu neplatičů zaplatíte 150 Kč, reaktivace zablokované SIM karty přijde na 1000 Kč. Penalizace za vaší vinou neprovedené inkaso (málo peněz) je 500 Kč.

Březnový ostrý start se rovněž promítá do obchodní politiky firmy. Pokud si SIM kartu koupíte nyní, neplatíte sice žádný aktivační poplatek, ale za číslo na přání zaplatíte 2000 Kč, jinak dostanete číslo z řady 0608-020xxx, která je právě aktuální. Od března bude číslo na přání zdarma!

Absence aktivačního poplatku potěší. U dotovaných telefonů v síti Paegas či EuroTel dosahuje aktivační poplatek 3600 Kč, což při rozpočtení na dva roky dělá 150 Kč měsíčně. O ty telefonujete tedy v síti Českého Mobilu laciněji a není to vůbec zanedbatelná suma! Také číslo zdarma je výborné - můžete se rozhodnout, zda ve vašem novém mobilu budete mít pouze jinou předvolbu, nebo zda si zvolíte číslo úplně dle vašeho přání. Jen na okraj - podobnou službu nabízí EuroTel (za cca. 3500 Kč), RadioMobil nabízí výrazně omezenou možnost výběru a pouze pro Twist za podobnou sumu.

Co se vám bude líbit

Věc, která příjemně překvapí, je. První dostupné jsou čistě bílé, ale mají místo pro 250 telefonních čísel. Drobnou nevýhodou je, že maximální délka jména může být 10 písmen. K SIM kartě dostanete PIN1 a PUK1, pokud byste někdy potřebovali PIN2, dají vám ho na infolince, pokud si zavoláte a nadiktujete sériové číslo SIM karty.

Příjemné také je, že Český Mobil hodlá jako běžnou službu pro všechny tarify nabízet Informaci o ceně hovoru (AoC) - tu, kterou mají Go karty a zpravidla i Twisty, ale ne normální tarify obou ostatních operátorů. Je to velmi příjemné, mít po ukončení hovoru alespoň hrubou představu o jeho ceně i o výši provolané částky za měsíc. Pravda - Český Mobil upozorňuje, že informace je jen přibližná a nezapočítává ani volné minuty, ani mezinárodní hovory.

Jednoduché jsou také ceny - u Českého Mobilu až na výjimku tarifů Jednička a Čtyřka jsou ceny pro volání do všech sítí ve všech časech stejné a jiné ceny má zpravidla jen přístup do hlasové schránky.

A další fajnová věc - převádění neprovolaných volných minut. Pokud vám něco zbude, můžete si to provolat příště, pokud nemáte tarif Jednička nebo čtyřka.

Co se vám líbit nebude

Věc, nad kterou se v ceníku pozastavíte, jsou. Ve všech tarifech Českého Mobilu je nejdříve účtována částka za celou minutu hovoru. U konkurentů se účtuje vždy částka za 30 vteřin hovoru. Co to znamená? Pokud hovoříte třeba 20 vteřin, zaplatíte u RadioMobilu a EuroTelu polovinu minutové ceny hovoru (tedy platíte vždy za započatých 30 vteřin), zatímco u Českého Mobilu zaplatíte celou minutu, protože první minuta vám je naúčtována celá. To ale značně prodražuje krátké hovory, případně omyly a nechtěná dovolání se na záznamník. U některých tarifů se po minutě účtuje již ve vteřinovém intervalu, tedy pro zákazníka značně výhodněji, tarif Jednička pokračuje ve třicetivteřinovém účtování a tarif Čtyřka v krajně nevýhodném minutovém účtování.

Co se vám asi nebude líbit nejvíce, je pokrytí a značná "syrovost" sítě. U pokrytí je jasné, o co jde - není signál, kde by být měl, tedy u vás doma, v práci a na chalupě. Ve svých informačních materiálech pro zákazníky má Český Mobil mapu pokrytí, která ale dosti nesouhlasí se skutečným stavem. K 8. lednu 2000 měl Český Mobil řádově k sedmi desítkám zintegrovaných základnových stanic (tedy již v provozu) - převážně pak pracujících na 900 MHz. Pokrytí většiny lokalit je tedy spíše symbolické, města mají nezřídka i jednu BTSku, která se stará o kompletní pokrytí okruhu dvaceti kilometrů.

O kvalitní síti se tedy zatím nedá mluvit - na síti se podepsal spěch i to, že je zatím téměř výhradně stavěna jako GSM-900, nikoliv DCS-1800. Nižší frekvenci dostal Český Mobil pro vykrytí mimoměstských oblastí, nikoliv na výstavbu základního pokrytí, jak je používá dnes. Použitím GSM-900 sice potřebuje výrazně méně BTSek pro výstavbu slíbeného pokrytí, děje se tak ale na úkor kapacity a kvality signálu.

Také služeb je v síti funkčních pomálu - do března by se jich ale mělo urodit dostatek. Kromě posílání SMS zpráv (den po spuštění sítě ještě nechodily do sítě EuroTelu ani RadioMobilu) zákazníky potěší možnost aktivace datových i faxových služeb bez poplatků, dále pak expertní hlasová i faxová schránka nebo konferenční hovory.

Dotované telefony zatím nejsou a je otázka, jaké Český Mobil bude nabízet od března. Již nyní je téměř jisté, že dotace k telefonům budou - v jaké výši a jakých značek, to se ještě uvidí.

Jako první seznámení se sítí Českého Mobilu by vám tyto informace snad mohly stačit. V době, kdy tento článek vznikal, byla síť na světě pouhé dva dny a ne vše bylo tak jasné, jak bychom si přáli. Zelená linka Českého Mobilu je zdarma - tak ji můžete využít pro další informace.