Vsaďte si po telefonu, třeba to nebude podvod

Sázení přes telefon v Česku kvete

V Česku rostou sázky po telefonu. Podle HN se tržby z těchto hlasových služeb, často fungujících v rámci televizních pořadů, zatím pohybují v desítkách milionů korun. Ročně se ale zvyšují o desítky milionů korun, loni příjmy z telefonních sázek vzrostly dvojnásobně. V současnosti mají povolení MF tři společnosti, Erika, Media Games - ta provozuje na Primě soutěž Nekonečná šance, a Českomoravská loterijní vstup na trh teprve plánuje.

Telefonní loterie jsou velmi dynamické a hrát chtějí především mladší lidé. Nachytat a zlákat se však často nechají i starší ročníky. I když ministerstvo financí ukládá, aby nejméně 22 procent vsazených peněz bylo vyplaceno na výhry, stěžují si často lidé na to, že nic nevyhráli a že je to určitě podvod.. Operátoři si naopak vůbec stěžovat nemohou, vyhrají v každém případě - z každé sázky.

S Oskarem volají téměř dva miliony lidí

Nejmladší český telekomunikační operátor Oskar měl koncem letošního pololetí 1,951 milionu zákazníků, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 16 procent. Každý druhý uživatel Oskara patří mezi tarifní zákazníky, jejich podíl přitom dlouhodobě roste. Z jednoho zákazníka měl Oskar k 30. červnu průměrný roční příjem 7723 korun. Od tarifních zákazníků získal operátor ročně 11.881 korun a od zákazníků předplacených služeb 3952 korun.

A jak to bude vypadat, až se do svých plánů pořádně obuje nový majitel Vodafone? Vymění se jedničky na českém trhu? Anebo se Vodafonu bude v Česku „dařit“ jako v Maďarsku? Konkurenční Eurotel měl v pololetí 4,42 milionu zákazníků, T-Mobile zatím výsledky nezveřejnil. Ale podle nedávných spekulací už má český mobilní trh novou jedničku: T-Mobile údajně dostihl počtem zákazníků Eurotel.

Optokonu přibývají zákazníci

Jihlavská společnost Optokon dodává prvky pro telekomunikační sítě do 45 států. Skoro polovinu výrobků přitom prodala v loňském fiskálním roce na Střední východ. Významné zakázky měla i ve Skandinávii. Přesto tržby meziročně klesly asi o pět procent na 123 milionů korun. Podobně jako jiné výrobce firmu postihuje dlouhodobý útlum investic velkých společností a omezení vývozu telekomunikačních prvků do politicky rizikových zemí.

Ve světě se i s podporou dotací budují především místní sítě, které každé napojené domácností kromě rychlého internetu zajišťují levný telefon či ostrahu. Na trhu se ale hrají prim menší telekomunikační firmy. Firmě však může pomoci i to, že se letos podle prognóz čeká oživení telekomunikačního trhu. Výhodou pro podnikání je i to, že na českém trhu v oboru nemá společnost konkurenta, zato světu vládnou hlavně asijští výrobci.

ČTÚ určí, které trhy regulovat

Český telekomunikační úřad musí do ledna příštího roku určit trhy, které bude nadále potřeba regulovat kvůli nízké konkurenci či dalším překážkám. Úřad do té doby musí vypracovat analýzy celkem 18 relevantních trhů. Úřad bude zkoumat, zda je potřeba například regulovat volání z pevných linek pro domácnosti či podniky, mobilní telefonování, či širokopásmové připojení k internetu. V příštím roce by tak například mohla skončit regulace cen Českého Telecomu, který si dlouhodobě stěžuje, že mu úřad povoluje příliš nízký měsíční paušál.

Nutnost analyzovat, které trhy regulovat, vyžaduje nový zákon o elektronických komunikacích. Ten je účinný od letošního května a pro vytvoření 18 analýz zavádí devítiměsíční lhůtu. Odborníci soudí, že to je šibeniční termín, který se v cizině podařilo splnit jen výjimečně. Může se tedy stát, že k regulaci či tedy k analýze nedojde. A úřad nezjistí, na kterém trhu stále nefunguje konkurence a trh bude stále pracovat v nejistotě anebo křivém konkurenčním prostředí.

S ADSL levnější volání přes internet?

Internetová firma Ipex, která poskytuje připojení k internetu přes ADSL, začala nabízet levnější telefonování přes internet. Minuta volání po ČR vyjde až o polovinu levněji než při použití klasické telefonní linky. Ipex nabízí minutu hovoru po celé ČR v kteroukoliv dobu za 1,19 Kč, zatímco například při využití klasické linky a standardního programu u Českého Telecomu zákazník ve špičce při meziměstském volání zaplatí 3,19 Kč.

Internetová telefonie se v poslední době stále rozvíjí a nabírá na popularitě. Využívají ho pak především lidé, kteří telefonují do zahraničí. Služby podobné Ipexu představil Czech On Line, nabízejí ho i Fayn.cz či Softphone. Je jasné, že hlavními kritérii je pro uživatele cena, takže se není co divit, když se od klasických tarifů Telecomu i alternativních operátorů snaží využít co nejvýhodnějších podmínek.

Škatulata, hýbejte se!

Bývalý mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha nastoupí v srpnu jako manažer korporátní komunikace mobilního operátora Oskar-Vodafone. Je to první viditelnější personální změna v nejmladším českém operátorovi poté, co jej koupila světová mobilní jednička Vodafone. Uvolněné místo v Telecomu je zatím stále neobsazené, podle spekulací zatím noví majitelé Telecomu nerozhodli, zda lidi vybrané bývalým ředitelem Berdárem přijmou, anebo odmítnou.

Na pozicích tiskových mluvčích je na tuzemském telekomunikačním trhu nyní poměrně živo. Tedy kromě zřejmě pevně usazeného Jiřího Hájka a Martiny Kemrové v T-Mobile. Místo po o pozici postoupivší Dianě Dobálové je v Eurotelu, skulinka je i u Telecomu a Oskara.

Jak to žije ve světových telekomunikacích

France Télécom koupí španělského mobilního operátora Amena, který je třetím největším operátorem v zemi. Za 80 procent zaplatí 6,4 miliardy eur v hotovosti a prostřednictvím akcií. Dohoda je největší zahraniční akvizicí France Télécom za více než čtyři roky. Britská telekomunikační skupina Vodafone předložila zase spolu s dánským partnerem TDC nabídku na koupi kontrolního podílu na polském mobilním operátorovi Polkomtel. Za navýšení svého podílu na celkových 86 procent nabízejí zaplatit polským podnikům, které vlastní stát, 8,7 miliardy zlotých (63,5 miliardy korun). Slovinská vláda chce prodat podíl

ve státní telekomunikační firmě Telekom strategickému partnerovi do poloviny roku 2007. Strategický plán prodeje má být vyhotoven do konce roku.

Na telekomunikačním trhu se stále něco děje. Fúze střídá fúzi, koupě prodeje... Operátoři se snaží rozložit své síly na více trhů a ukousnout si z koláče úspěchu co možná největší kus. A ovládnutí dalších trhů přináší obvykle lepší výsledky, zisky i větší počet platících klientů, kteří do kapes majitelů přinášejí miliony.