VS3 - ultrajednoduché véčko od Sagemu

Sagem připravil pro operátora už třetí jednoduchý telefon, který patří do řady VS Vodafone Simply (simply - jednoduchý). Po modelech VS1 a VS2 nyní přišlo na řadu véčko s rozměry 82 x 43 x 22 milimetrů. Hlavní displej telefonu je barevný (65 000 barev) a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Velikost displeje je 28 x 35 milimetrů. Vnější displej je monochromatický. Výbava zahrnuje pouze základní funkce, chybí integrovaný fotoaparát, infračervený port a dokonce i kalendář. Nechybí hlasitý odposlech. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz). Sagem VS3 se začne prodávat v předplacené sadě německého operátora Vodafone do konce roku za cenu 99,90 Euro (pod 3 000 Kč) včetně kreditu.



Sagem VS3.