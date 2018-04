Vraždu chtěl zamaskovat falešnými esemeskami. Doplatil ale na pravopis

Jaroš, který byl v minulosti už čtyřikrát odsouzen za krádeže, a navíc měl v té době uložen podmíněný trest, z domácnosti přítelkyně odnesl do zastavárny mobilní telefon, notebook, DVD přehrávač a porcelánové nádobí.

Telefon později vykoupil zpět a posílal z něj jedné ze dvou dcer mrtvé ženy textové zprávy. Snažil se tak dceru přesvědčit, že její matka je stále naživu. Dívka ale kvůli pravopisným chybám i jinému stylu poznala, že zprávy nepíše matka, a došlo jí, že něco není v pořádku.

Čtyřiačtyřicetiletá Jarošova přítelkyně, která byla o 15 let starší než její partner, zmizela loni v únoru a její tělo se dodnes nenašlo. Policisté objevili v jejím bytě v Ústí nad Labem množství krve. Jaroš se poté přiznal k tomu, že ženu po hádce udeřil dvakrát do hlavy, na ruce měl přitom nasazen takzvaný boxer. Po útoku ji nechal ležet na zemi a z bytu odešel.

To, že žena nežije, prý zjistil až později. Mrtvolu schoval pod postel a pokusil se v bytě utřít krev. V noci tělo vynesl a vypůjčeným autem jej odvezl do Krásného Března, kde prý mrtvolu uložil do kontejneru na odpadky.