Vrátí se Psion? - Nové procesory - a další aktuality

Vrátí se Psion?

eWeek přinesl zajímavou informaci o snahách firmy Psion prodat svůj podíl na Symbian OS a nabídnout trhu nový sub-notebook s operačním systémem Linux. Podle The Inquirer by se první zařízení mohlo na trhu objevit dokonce ještě se letos v říjnu.

Oficiální informace od Psionu se čekají někdy začátkem března. Firma Psion v osmdesátých letech založila trh handheldů svými modely Psion Series 3/5/7 a Revo (historii firmy a jejích modelů najdete zde), v červenci 2001 ale šokovala své fanoušky faktickým odchodem z trhu PDA....

FlipStart - miniPC

Zatímco Psion tedy uvažuje nad vývojem sub-notebooků, svoji představu ideálního zařízení tohoto typu s názvem FlipStart naznačila firma Vulcan.

Ač připomíná Zaura C-760, Sony Clié UX, či jejich předchůdce Psiony, je FlipStart našlapaný o třídu vyšším hardware - má 1GHz procesor, 256 MB RAM a 30 GB harddisk. Běží totiž s Windows XP! Samozřejmostí je Wi-Fi a VGA foťák, na přání bude rovněž Bluetooth. Displej má rozlišení 1024x600 pixelů.

Cena a dostupnost zatím známy nejsou.

Novinky u procesorů pro PDA

Intel chystá na letošní rok novou generaci XScale procesorů. Oficiální údaje by měly být v červnu a na trhu by se procesory měly objevit v druhé polovině letošního roku, v konkrétních PDA se ale budou implementovat nejspíš až v roce 2005. Kromě vyššího výkonu by měl být novinkou i 3D grafický akcelerátor, který přinese lepší multimédia - ta totiž začínají být i v handheldech jako doma.

Svůj nový procesor iMXL21 představila oficiálně Motorola. Je určen především do chytrých mobilů a bezdrátových PDA, přinášejí ale rovněž masivnější výkon multimédií a MP3.

Fonts4OS5 2.0

Lubo Veselovský vydal očekávanou druhou verzi svého programu Fonts4OS5 2.0. Ta umožňuje nastavit různé fonty na úrovni jednotlivých aplikací a některé další novinky.

Využitelnosti tohoto programu v našich podmínkách se budeme věnovat v samostatné recenzi, kterou připravujeme.

NS Basic - vývojářská soutěž 2004

NS Basic Corporation vyhlásila již 5. vývojářskou soutěž, a to ve třech kategoriích.

Podrobnosti najdete zde.

Jak často resetujete na PocketPC?

... ptají se svých čtenářů na PocketPCThoughts. K včerejšímu večeru převažovaly odpovědi několikrát denně (22%), jednou denně (15%), 3-4x týdně (17%) a 1-2x týdně (13%).

Výsledky prodeje PDA software

Server Handango poskytl informace o prodeji software pro kapesní počítače za poslední čtvrtletí 2003. Přinášíme několik zajímavých údajů: