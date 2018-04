Vrací se Philips na český trh?

Philips připravuje designovou evoluci svého nového hudebního véčka S800. Novinka s označením S880 má pouze pozměněný design, všechny funkce zůstaly zachovány. - více o modelu S800 zde

Philips S880 je primárně určen pro čínský trh, jak dokládá přítomnost čínsko-anglického překladového slovníku. Původní model S800 by se však v dohledné době mohl objevit i na pultech našich prodejen. Znamenalo by to návrat značky po jejím faktickém odchodu z našeho trhu. Pro telefon již výrobce připravil český manuál.

Oba nové modely mají pro uložení hudby připravenou paměť s kapacitou 128 MB, kterou není možné rozšířit pomocí paměťových karet. Jediným způsobem jak dostat hudební soubory do telefonu tak je datový USB kabel. Přístroje podporují funkci Mass Storage, ale pouze s USB ve specifikaci 1.1.

Pořizovat snímky lze vestavěným VGA fotoaparátem, který zvládá i videonahrávky. Telefon má dva barevné pasivní (CSTN) displeje. Hlavní má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev, vnější pak poskytne skromné rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a zobrazí pouze 4 096 barev.

Vyzvánění může být ve formátu MP3. Telefon je pouze dvoupásmový (900/1800 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Ostatní výbavu obstarává kalendář, budík, převodník a tři hry. S baterií typu Li-Ion s kapacitou 720mAh telefon vydrží v pohotovostním režimu 180 hodin nebo tři hodiny telefonování.

Rozměry a hmotnost nového vylepšeného véčka jsou 87,5 x 43,5 x 20,5 milimetru a 80 gramů. Inovovaný Philips S880 se bude nabízet ve třech barevných variantách: stříbrné, černé a růžové.