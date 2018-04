Volny.cz rozšířil pokrytí na celou ČR

Pokrytí pro vytáčený přístup k internetu rozšířila na celou Českou republiku od dnešního dne společnost Czech On Line, provozovatel služby Volný.cz. ČIA to dnes oznámila tisková mluvčí společnosti Lenka Horáková.

Volný.cz tak bude k dispozici v 39 nových lokalitách a jejich spádových oblastech. Jedná se o Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Chrudim, Jeseník, Jičín, Jilemnice, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kopřivnice, Krnov, Kutná Hora, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Prachatice, Rakovník, Rokycany, Strakonice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Tachov, Ústí nad Orlicí, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Vyškov, Žďár nad Sázavou, Zábřeh a Žatec.

Společnost Czech On Line obchodní aktivity na tuzemském trhu zahájila v roce 1995. V červenci 2000 vstoupil do společnosti strategický partner Telekom Austria, který se stal stoprocentním vlastníkem společnosti. V současné době tvoří tým Czech On Line 201 zaměstnanců.