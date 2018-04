Volný chce vstoupit na mobilní trh. Otevřeně kritizuje ČTÚ

13:49 , aktualizováno 13:49

Společnost Volný by ráda nabídla mobilní služby. Regulační opatření jí to ale nedovolují. Zástupci společnosti se proto dnes otevřeně opřeli do Českého telekomunikačního úřadu. Regulační opatření se nebojí označit za diskriminační.