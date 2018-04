Volné ruce za pár kaček - srovnání Bluetooth sluchátek

Se vzrůstajícím počtem telefonů podporujících Bluetooth roste také obliba příslušenství založených na této technologii. Nejběžnějším příkladem jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i v době, kdy nemáte volné ruce.

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta.

Sluchátek využívajících technologii Bluetooth je na trhu velké množství. Je tak mnoho kritérií podle kterých můžeme vybírat. I za částku kolem jednoho tisíce korun dnes seženete zajímavé modely. A právě taková je dvojice rivalů dnešního srovnání.

Konstrukce, design

To, že se sluchátko může stát také módním doplňkem, si uvědomuje Motorola. Model H500 je designově velmi atraktivní, a tak svým vzhledem perfektně doplňuje stále se rozrůstající rodinu žiletek. Naopak Nokia HS-56W je na první pohled velmi jednoduchý, avšak velmi elegantní model, který se stane nenápadným doplňkem pro každodenní užití.

Tělo Motoroly H500 je vyrobeno z šedivého plastu na straně zadní a v našem případě černého na přední. Ten je doplněn lesklou plochou, ve které se nachází také multifunkční tlačítko. Použité materiály působí velmi elegantně a ve spojení s rozměry 57 x 27 x 10 mm a hmotností 17 gramů dělají z tohoto headsetu opravdový stylový doplněk.

Na přední straně nalezneme také logo výrobce, pod kterým je ukryta informační dioda. Zadní strana sluchátka je potom vyhrazena konektoru pro mini USB nabíječku, jakou známe například z modelu RAZR V3. K ovládání hlasitosti slouží dvojice tlačítek, která jsou umístěna na horní, respektive dolní hraně.

Naopak model od Nokie je o poznání více nenápadný a jeho design by mohl někdo označit až za nudný. Přední strana, která je tvořena černým krytem a ovládacím tlačítkem, působí oproti Motorole H500 jednodušším dojmem. Kdo ale dává přednost méně výraznému vzhledu, který příliš neupoutá pozornost okolí, bude s Nokií spokojen.

Pod hladkým černým krytem na přední straně se ukrývá informační dioda, na druhé straně od ovládacího tlačítko potom logo výrobce. Rozměry 61 x 28 x 10 mm jsou jen o málo větší než u sluchátka od Motoroly, stejně tak hmotnost 18 gramů. Na horní hraně si své místo našla dvojice tlačítek pro ovládání hlasitosti, zadní strana potom patří konektoru pro nabíječku.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je především to, jak drží na uchu. U obou modelů najdeme na zadní straně klasickou sponu, která slouží k uchycení za ucho. V případě Motoroly H500 je spona menších rozměrů a je tvořena tvrdším plastem, který je zakončen měkkou částí. U Nokie HS-56W je spona dotvarovatelná přesně podle potřeby, a tak umožní po správném nastavení o něco jistější držení. Při přendávání obou sluchátek na druhé ucho jste nuceni sponu vycvaknout, ne jako u některých modelů jen otočit. Pro prvotní nastavení by to neměl být problém, ovšem při častém přendávání z jednoho ucha na druhé (což pravda není zrovna typické) by mohlo dojít k opotřebení uchycení.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo u obou sluchátek hladce a bez jakýchkoliv problémů. Stačí jen dle návodu nastavit headsety do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. Při dalším použití si již telefon sluchátka najde automaticky. Oba modely podporují standardy Handsfree i Headset, a tak můžete sluchátka použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání sluchátka od Motoroly je jednoduché a intuitivní. Po zapnutí tlačítkem, které je umístěno na předním krytu, se rozbliká efektní modrá dioda. Ta je ukryta v přední části pod logem výrobce. Změna hlasitosti se provádí na spodní, respektive horní hraně dvojicí tlačítek, která ovšem nemají příliš jistý stisk. Hlasitost byla ovšem dostačující, o dosažení nejvyšší úrovně zesílení jste informováni tónem.

Podobné ovládání najdeme také u Nokie, tedy jedno hlavní tlačítko na přední straně a dvě na boku pro ovládání hlasitosti. Ta jsou umístěna na horní hraně a jejich stisk je o poznání jistější než u Motoroly. Při zapnutí sluchátka se ozve jasný a zřetelný tón. Ovládání hlasitosti během hovoru je doprovázeno mírným cvakáním, tón se ozve, podobně jako u H500, až při dosažení největší hlasitosti.

Při testování dosahu od telefonu si vedla obě zařízení různě. Zatímco Nokia téměř pokořila teoretickou hranici deseti metrů a potíže jí nedělaly ani zdi, sluchátko od Motoroly zvládlo vzdálenost poloviční. Aby byl zvuk stále srozumitelný a bez praskání, mohli jsme s ním dojít na vzdálenost necelých šesti metrů.

Do dvou skupin se oba modely rozdělily také v kvalitě zvuku. Reprodukce byla dobrá a poměrně přirozená u Motoroly, zatímco jako slabina headsetu Nokia se ukázalo to, že již od střední úrovně hlasitosti se z něj ozýval mírný šum. Citlivost mikrofonu byla u obou rivalů na velmi slušné úrovni, i když budete stále v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem

Pokud bychom vybírali sluchátko pouze podle vzhledu, tak naším jasným favoritem by byla Motorola. Bohužel výborný dojem z příkladného zpracování zhoršuje použitý druh spony, a také tlačítka, která nemají příliš jistý stisk.

Naopak Nokia nás svým vzhledem příliš nezaujala, ale po funkční stránce jde o kvalitně pracující sluchátko. Pokud bychom zanedbali mírný šum, který se ozýval již od střední úrovně hlasitosti, stala by se Nokia vítězem dnešního srovnání. Vzhled je totiž velmi subjektivní záležitost, a tak si tento headset jistě najde své příznivce.

Nakonec jsme tedy nevybrali jasného vítěze, každé ze sluchátek má svá pro i proti. Je třeba ale říci, že oba modely jsou velmi dobře použitelné a stanou se praktickým doplňkem. Pro úplnost ještě dodejme, že cena obou rivalů jen lehce převyšuje hranici jednoho tisíce korun.