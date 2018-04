Volné ruce od Nokie pobuřují ženy

Nedávno se v okolí silnic začal na velkých reklamních plochách, tzv. billboardech, objevovat obrázek ukazující řidiče osahávajícího spolujezdkyni. Jde o reklamu na hands-free sady Nokia, s jejíž pomocí se snaží jeden z oficiálních distributorů této značky, firma Celadon Group, připomenout řidičům, že by měli používat za jízdy hands-free. Naneštěstí v této kampani Celadon použil karikaturu, která uráží ženy. Tedy alespoň podle vyjádření mnohých ženských organizací, podle nichž porušuje zákon o regulaci reklamy, a to hned v několika bodech.

Zákon hovoří o tom, že „reklama nesmí zobrazovat prvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy, zejména prvky urážející národnostní nebo náboženské cítění, ohrožující obecně nepřijatelným způsobem mravnost nebo propagující násilí, prvky snižující lidskou důstojnost nebo využívající motiv strachu“. Podle tiskové zprávy, pod níž jsou podepsané téměř všechny ženské organizace v ČR, například Výzkumný tým Gender na Sociologickém ústavu Akademie věd nebo Feministická skupina 8.3, billboard porušuje hned tři z uvedených ustanovení.

Celadon Group se brání ústy své tiskové mluvčí Jany Šilpochové: „Nasazení této kampaně bylo z naší strany dlouho a pečlivě zvažováno. Nakonec jsme dospěli k závěru, že použitá nadsázka je tak zřejmá, že by neměla způsobit nikomu psychickou újmu.“

S tím ovšem signatáři prohlášení nesouhlasí. Reklama podle nich obsahuje prvky snižující lidskou důstojnost, a to nejen důstojnost napadené bezbranné ženy, ale i muže, který je zobrazen „ve společensky již dávno přežité roli násilného agresivního muže“. Kromě toho také propaguje násilí, neboť „mužům ukazuje, že je společensky přijatelné se k ženám chovat násilně a nerespektovat jejich přání“. A nakonec, podle stížnosti je billboard také v rozporu s dobrými mravy, protože „podobná reklama se bude dotýkat velice bolestivě těch, které se do podobné situace dostaly“.

Kromě problémů se zákonem billboard prý porušuje i Kodex reklamy, jak ho vydala Rada pro reklamu. Jde o body jedna a dva, které říkají: „Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne, a reklama nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.“

Proto také ženské organizace podaly svou stížnost Radě pro reklamu a Živnostenskému odboru pro Prahu 7, protože firma Celadon Group má v této městské části své sídlo. Firma Celadon Group se ovšem nehodlá vzdát a své billboardy nestáhne. „Smyslem této reklamní kampaně je zaujmout a zábavnou formou stimulovat řidiče k používání hands free, v žádném případě se nechceme nikoho dotknout,“ říká tisková mluvčí. Muž na billboardu však nejspíš má delší ruce, než se na první pohled zdá, neboť jimi sáhl nejen na prsa postižené dámy, ale také na hrdost některých žen.

Diskutovaný billboard je rozhodně kontroverzní. Většina lidí si při pohledu na něj asi ani neuvědomí, že by mohl znamenat jakýkoliv problém. Třeba jen proto, že kreslíř, který má obrázek na svědomí, normálně maluje vtipy, a tak nikdo námět reklamy nebere „tak úplně vážně“. Nicméně, přestože jistý střet se zákonem možná lze najít (to ať posoudí právníci), některá obvinění obsažená ve stížnosti ženských organizací jsou poněkud přísná. Protože stejně jako nelze počítat s tím, že všichni nadsázku klidně přijmou, není možné ani předpokládat, že by lidé brali billboard vážně nebo že by se jím muži dokonce nechali inspirovat. Například ženskou důstojnost mohou stejně tak napadat reklamy na prací prášky, v nichž sice ženy nejsou bezbranné, ale zato většinou hloupé.