Volné ruce bez drátů - srovnání nejlevnějších sluchátek

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Bluetooth headset se však může stát i módním doplňkem.

Sluchátek využívajících technologii Bluetooth je na trhu velké množství. Je tak mnoho kritérií podle kterých můžeme vybírat. I za částku kolem jednoho tisíce korun dnes seženete designově zajímavé modely.

A právě na ty jsme se v dnešním srovnání zaměřili. Sáhli jsme po headsetech známých značek, které až na jednu výjimku patří zároveň mezi renomované výrobce mobilních telefonů.

S kým máme tu čest?

Motorola HS801 - bluetooth sluchátko staršího data narození, které dává přednost spíše oválným křivkám, než modernějšímu hranatému vzhledu

Nokia HS-26w - velmi elegantní headset, který sází na netradiční uchycení a svým vzhledem dobře doplňuje design telefonů poslední doby

Siemens HHB-700 - nejmenší sluchátko v testu, jehož rozměry a hmotnost by jste u konkurence v této cenové kategorii jen těžko hledali

Sony Ericsson HBH-PV700 - moderní sluchátko ve svěžích barvách, které se bude líbit především mladším uživatelům

Jabra BT160 - designově nepříliš výrazné sluchátko, které si však nejednoho zájemce získá svými výměnnými kryty

Jak jsme vás již informovali, ceny příslušenství pro mobilní telefony jsou u nás velice rozdílné. Vybrané sluchátko lze jistě pořídit o něco levněji, ale rozhodně také dráž. V různých internetových obchodech ovšem nebyl problém narazit na trojnásobný rozdíl pořizovací ceny. - více zde

Sony Ericsson HBH-PV700 Nokia HS-26w Siemens HHB-700 Motorola HS801 Jabra BT160 Nejdelší rozměr 73 mm 66 mm 43 mm 85 mm 63 mm Hmotnost 23 g 22 g 15 g 20 g 16 g Doba hovoru* 5 h 5 h 6 h 4 h 2 h Pohotovostní doba* 150 h 150 h 300 h 80 h 110 h Cena (Kč) 1 300,- 1 000,- 1 200,- 1 000,- 1 000,- Přehled základních parametrů

*údaje udávané výrobcem

Pokud bychom měli vybírat jen podle vzhledu, sáhli bychom po Siemensu HHB-700, který už na první pohled upoutá pozornost svými rozměry. Ve srovnání například s Motorolou HS801 je zřejmé, že držíte v ruce sluchátko polovičních rozměrů. Jen o málo větší je Jabra BT160, která také společně s již zmíněným modelem od Siemensu nepřevyšuje hmotnost dvaceti gramů.



Siemens HHB-700 a Motorola HS801

Při pohledu na dvojici sluchátek od Sony Ericssonu a Nokie máte pocit, že se někde trochu opisovalo. Na první pohled jsou si sluchátka vzhledově velmi podobná, liší se především konstrukcí spony za ucho. Jde také o nejtěžší sluchátka v testu. I když se to nemusí na první pohled zdát, rozdíl mezí patnácti gramy u Siemensu a třiadvaceti v případě Sony Ericssonu je při nošení na uchu opravdu poznat.



Nokia HS-26w a Sony Ericsson HBH-PV700

Konstrukce, design

Sluchátka od Nokie a Sony Ericssonu jsou si velmi podobná. Jejich společným znakem je futuristický design, který se hodí ke většině nových telefonů. Nemusí se ovšem líbit každému. Přední stranu headsetu Nokia lemuje plast stříbrné barvy, který vypadá trochu kosmicky. Kombinace bílé a limetové barvy Sony Ericssonu zase působí svěže. Podobné pastelové odstíny jsou nyní navíc velmi v módě.

I když je tělo Motoroly HS801 vyrobeno ze stříbrného plastu, který je doplněn černou plochou na přední straně olemovanou lesklým stříbrným kovem, nejpíše vás svým vzhledem příliš nezaujme. Použité materiály působí velmi elegantně, ale celkový tvar a především jeho rozměry dělají z tohoto sluchátka tak trošku černou ovci dnešního srovnání.

Naopak stejně jako v případě rozměrů, tak i svým vzezřením, nejvíce upoutá pozornost handsfree od Siemensu. Kombinace lesklé černé plochy na přední straně lemované stříbrným plastem dělá z tohoto sluchátka nejelegantnějšího zástupce dnešního srovnání.



Jabra BT160 - ke každému tričku jiné sluchátko

Své zájemce si jistě získá také Jabra BT160. Nebude to ale samotným designem tohoto sluchátka, které je celé z laciného černého plastu. Nabízí však možnost jednoduché změny vzhledu. Jabra se inspirovala u výrobců mobilních telefonů, kteří před lety dávali na mobily výměnné kryty.

Na přední straně tohoto sluchátka najdeme odnímatelný kryt z čirého plastu, pod který se vkládají papírové kryty. V balení naleznete hned 33 různých motivů. Červený papírek s tečkami napodobující sluníčko sedmitečné nejspíše nepoužijete, ale ta možnost tu je.



Sony Ericsson, Motorola a Jabra

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je především to, jak drží na uchu. U čtveřice modelů najdeme na zadní straně klasickou sponu, která slouží k uchycení za ucho. Na netradiční konstrukci vsadila pouze Nokia.



Siemens a Nokia

Její spona je velmi pružná a k uchu se upíná zezadu systémem připomínajícím kancelářskou sponku. Na tento systém je třeba si zvyknout, zejména měkké lyžiny se zprvu ohýbají a nesednou hned tam, kam mají. Po nasazení však drží velmi jistě a odolá i kdejaké pohybové aktivitě. Zaručuje také velice snadné uchycení ať už za pravé, nebo za levé ucho a nedělá mu problém ani přítomnost nožičky brýlí.

Velkou výtku máme ovšem ke sponě použité u sluchátka od Siemensu. Na rozdíl od jiných modelů je připevněna ne před naslouchátko, ale přímo na něj. To způsobuje nepříliš jisté držení. Navíc naslouchátko je velmi výrazně vystouplé a i když je spona částečně dotvarovatelná, mohli byste mít s nalezením té správné polohy problémy.

V základním balení naleznete ještě jednu sponu menších rozměrů, která tento problém ale příliš neřeší. Z toho také vyplývá, že spona je odnímatelná, a proto k uchycení na druhé ucho ji stačí vycvaknout a otočit.

U ostatních tří modelů je spona již klasického tvaru a držení je tak velmi podobné. Zmínit ale musíme to, že spona u Jabry je také dotvarovatelná, což usnadňuje stabilní uchycení za ucho.

Při přendaváni sluchátka na druhé ucho stačí v případě Jabry a Motoroly sponu pouze otočit, u Sony Ericssonu jste nuceni ji vycvaknout, podobně jako u Siemensu. Pro prvotní nastavení by to neměl být problém, ovšem při častém přendavání z jednoho ucha na druhé (což pravda není zrovna typické) by mohlo dojít k opotřebení uchycení.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo u všech sluchátek hladce a bez jakýchkoliv problémů. V případě Siemensu a Motoroly stačí dle návodu nastavit sluchátko do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. U zbývající trojice se nemuselo dělat nic, telefon si sluchátka najde automaticky.



Sony Ericsson, Motorola a Jabra

Ovládání sluchátka od Siemensu je jednoduché a intuitivní. Po zapnutí tlačítkem, které je umístěno na zadní části, se rozbliká efektní červená dioda. Ta je ukryta v otvoru pro mikrofon. Změna hlasitosti se provádí na přední straně dvojicí tlačítek, které mají velmi výrazné reliéfy. Znaménko plus je oproti druhému vystouplé, a tak s hlasitostí nebudete mít žádné problémy.



Siemens a Nokia

Trochu nepraktický nám přijde postup, jímž se zapíná headset Motorola. Na rozdíl od ostatních konkurentů se tak nečiní jedním stiskem, ale společným stisknutím tlačítka pro příjem hovoru a jednoho z tlačítek pro ovládání hlasitosti. Tento rituál je možná až příliš složitý a v některých situacích nepraktický. Během hovoru je ovládání hlasitosti jednoduché, možná až málo výrazné. O dosažení největšího zesílení zvuku jste informování krátkým pípnutím.

Sluchátko Jabra BT160 se ovládá především lesklým tlačítkem na přední straně. Zapnutí i vypnutí je jednoduché a při obou činnostech se ozve příjemný a jasný zvuk. Potřeba tisknout tlačítko po dobu šesti vteřin je ale až příliš dlouhá. Ze začátku budete mít pocit, že musí být sluchátko vybité, ale později si zvyknete přidržet tlačítko déle. Ovládání hlasitosti se provádí tlačítky na boční straně a je doprovázeno tónem, který po dosažení nejvyšší míry zesílení změní zřetelně svůj charakter.

Podobné ovládání nejdeme u Sony Ericssonu, tedy jedno hlavní tlačítko na přední straně a dvě na boku pro ovládání hlasitosti. Při zapnutí se ozve ne příliš příjemný, zato jasný a zřetelný tón. Ovládání hlasitosti během hovoru je místo tónu doprovázeno nepříjemným křupáním, tón se ozve až při dosažení největší hlasitosti.

Uživatelsky velmi příjemným ovládáním nás zaujalo sluchátko Nokia. Zapnutí probíhá samostatným tlačítkem, které neslouží k jinému účelu. Je umístěno na boční straně hned vedle kolébky pro změnu hlasitosti. Ta je navíc během hovoru doprovázena velmi příjemnými odstupňovanými tóny. Pro příjem a pokládání hovoru slouží elegantní, po stranách profilované, tlačítko na přední straně.

Při testování dosahu od telefonu si vedla jednotlivá zařízení různě. Zatímco Jabra a Motorola pokořily teoretickou hranici deseti metrů a potíže jim nedělaly ani zdi, sluchátko od Siemensu zvládlo vzdálenost poloviční. Aby byl zvuk stále srozumitelný a bez praskání, mohli jsme se Sony Ericssonem a Nokií odejít od telefonu tak akorát na vzdálenost deseti metrů.

Do dvou skupin se jednotlivé modely rozdělily také v kvalitě zvuku. Reprodukce byla dobrá a poměrně přirozená u Nokie, Motoroly a Jabry. Naopak v případě Sony Ericssonu a Siemensu byl zvuk sice dobře slyšitelný, ale velmi nepřirozený.

Slabinou headsetu Sony Ericsson se ukázalo také to, že již od střední úrovně hlasitosti se z něj ozýval nepříjemný šum. Zatímco v případě většiny modelů druhá strana nepozná, že nemluvíte do telefonu, u sluchátka Jabra už budete v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem

Pokud bychom vybírali sluchátko podle vzhledu, tak naším jasným favoritem by byl Siemens. Bohužel dojem z jeho malých rozměrů a příkladného zpracování zhoršuje použitý druh spony a ani v dosahu a kvalitě zvuku si tento drobný elegán nevedl nejlépe. Naopak Motorola nás svým vzhledem příliš nezaujala, ale po funkční stránce jde o kvalitně pracující sluchátko.

Svěže vypadající headset od Sony Ericssonu poškozuje praskání při změně hlasitosti. Jabra je model pro mladé, kteří využijí možnost rychlé změny vzhledu. Je třeba ale říci, že jde o výborně fungující sluchátko, ke kterému nemáme větší výhrady. Ty nemáme ani k modelu od Nokie, který nás zaujal především nezvyklým, ale velmi dobře fungujícím systémem uchycení. A ni v dalších parametrech nemáme ke sluchátku od Nokie zásadní výtky, a tak se díky lepšímu zpracování stává vítězem dnešního srovnání.