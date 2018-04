Volná SMS brána nezasílá textovky na Paegas. Kde je problém?

„Nefunguje odesílání textovek do sítě Paegas! To snad ne, už zase?“ Asi tak teď naříkají uživatelé volné internetové SMS brány na serveru, kteří na začátku tohoto týdne zjistili, že jejich zprávy směrované na čísla Paegasu zůstávají nedoručeny. Tento stav nastal již jednou, před více než dvěma měsíci ( Proč selhalo odesílání SMS na Paegas? ). Kdo tenkrát odesílání znemožnil, zda Paegas nebo chyba na MTNSMS, se neví dodnes. Ale kde je problém nyní?

Podle rozhořčených e-mailů některých našich čtenářů lze usuzovat, že první rozhořčení směřovalo proti Paegasu. Podle vyjádření tohoto českého operátora však byla chyba jinde: „Zaznamenali jsme stížnosti zákazníků a zjistili jsme, že v nastavení na serveru mtnsms.com byla chyba. Na problém a jeho řešení jsme provozovatele serveru upozornili a k nápravě by mělo dojít během několika hodin,“ sdělila nám Lenka Horáková z tiskového oddělení RadioMobilu.

Výpadek tedy naštěstí nebude mít dlouhého trvání a zvěsti hovořící o tom, že Paegas tuto službu zablokoval, se nepotvrdily. Uživatelé této SMS brány se tedy nemusejí obávat, že by byli o zasílání zpráv do sítě Paegas ochuzeni. Doufejme, že k podobným problémům, které trvají více než tři dny, bude docházet co nejméně.