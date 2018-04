Volejte zdarma od pátku do neděle - O2 představilo další vánoční službu

Služba zvaná Dlouhý víkend umožní všem novým zákazníkům neomezené volání v domácí síti. Od pátku do neděle budete moci bezplatně volat až po dobu jednoho roku. Pro získání takové výhody si však musíte nově aktivovat jeden z vybraných tarifů a to v období od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2006.

V případě cenových plánů O2 SMS, Bronz, Silver, Simple Pohoda, Simple 240, Simple 600 a předplacené služby O2 Fajn je služba nabízena po dobu 6 měsíců. U tarifů O2 Gold, Platinum, Diamant, Simple 980, Simple 1350 a Simple 1980 platí zvýhodnění po celý následující rok.

Nic však není "zadarmo" a předpokladem pro aktivaci služby je tak smluvní závazek na 6 měsíců. U předplacené služby budete dokonce muset dobíjet kredit kadý měsíc minimální částkou 300 korun, jinak vám O2 naúčtuje 49 korun (bez DPH) za každý týden využívání speciální nabídky. Opětovným dobitím budete moci opět využívat Dlouhých víkendů zdarma.

Stejných výhod lze využít i u pevných linek. Noví zákazníci budou moci od pátku do neděle a o svátcích volat po celý den na všechna pevná čísla a na mobilní čísla v síti O2 v rámci ČR po dobu 3 měsíců od zřízení zcela zdarma. Nabídka se vztahuje na aktivaci všech tarifů pro pevnou linku. Počet hovorů není nijak omezen, hovory jsou však zdarma po dobu 30 minut, poté jsou účtovány běžnou sazbou. U tarifu O2 Mini navíc zaplatíte sestavovací poplatek 5 korun.