Volejte zadarmo z mobilu i z pevné linky. Poradíme vám, jak na to!

Internetová telefonie – nebo také VoIP (Voice over IP) – není žádnou technologickou novinkou. Pro firemní zákazníky je nabízena už hodně dlouho. Jenže šlo o poměrně náročná a hlavně drahá řešení, která byla pro běžného uživatele nepřístupná.

Jenže rozvoj rychlého internetu otevřel řadu nových možností – dnes už si domů můžete pořídit i televizi po internetu, kterou nabízí O2 nebo Volný. Asi vás napadne, že když vaše domácí internetové připojení zvládne přenášet obraz i zvuk, s telefonem by neměl být problém.

A také není. Začít telefonovat přes internet můžete téměř okamžitě, stačí mít nějaké připojení k internetu. Pokud navíc používáte jiné připojení než ADSL, můžete se klidně obejít i bez paušálu za pevnou linku, a přitom mít telefon s geografickým číslem (například v Praze začínající 2, v Ústí nad Labem 47 atd.).

Co to je internetová telefonie?

Samozřejmě lze takhle telefonovat třeba na cestách, kdy jde o opravdu pohodlné řešení. Jinak ale můžete přes internet volat stejně pohodlně a jednoduše, jak jste zvyklí. Na trhu už je totiž dnes několik desítek telefonních přístrojů, které navenek vypadají úplně stejně jako telefon pro pevnou linku, dokáží ale volat přes internet. Stejně tak podporuje internetovou telefonii stále více mobilních telefonů. S nimi je to pak ještě úžasnější, svoji „pevnou linku“ můžete klidně nosit v kapse.

Jakou službu zvolit

Způsobů, jak telefonovat přes internet, je opravdu velmi mnoho. Ostatně všichni čeští mobilní operátoři nabízejí už mnoho let levnější volání do zahraničí s pomocí speciálních předvoleb. Nižší ceny za volání se dosahuje právě tím, že volání je směrováno přes internet, nikoli po klasických linkách. Pokud jste už některou z těchto služeb vyzkoušeli, jistě nám dáte za pravdu, že poznat rozdíl mezi internetovým a klasickým voláním je v tomto případě téměř nemožné. Tedy kromě měsíčního vyúčtování, kde je rozdíl patrný na první pohled. Svou zkušenost s internetovou telefonií má ostatně i drtivá většina zákazníků U:fona.

Pro snadnější orientaci si lze problematiku internetové telefonie rozdělit na tři základní skupiny. První možností je volání po internetu, kdy obě strany hovoru musí být připojeny k internetu a pro volání se používají uživatelská jména, nikoli telefonní čísla. Je otázkou, jestli se jedná o telefonii, tak jak ji chápeme. Na druhou stranu, jde o přenos hlasu a to, že se nevytáčí telefonní číslo, může být druhořadé. Do této kategorie by patřily služby jako například Skype či Google Talk, ale také instant messengery (ICQ, Windows Messenger, Yahoo Messenger atd.)

Pokud ale chcete využívat internet ke skutečnému telefonování a pak se dostáváte k přesnějšímu významu VoIP, je potřeba se poohlédnout po službách, které jsou opravdu klasickými telefonními službami. To znamená, že s jejich pomocí můžete volat na libovolné telefonní číslo a nemusíte se starat o to, jestli jde o stanici připojenou k internetu, klasickou pevnou linku nebo mobilní telefon. Prostě vytočíte telefonní číslo úplně stejně, jako při volání z mobilu nebo pevné linky.

Poslední skupinu tvoří specializovaná řešení určená především pro firmy. Ta obvykle zahrnují služby firemní telefonní ústředny a řadu dalších nadstandardních služeb. Tato řešení obvykle vyžadují garantovanou rychlost připojení k internetu a jsou tedy určena především pro střední a větší firmy. I těm mohou přinést velmi velké úspory, ale pro běžného uživatele jsou tato řešení nedostupná. Nemusí to ale vadit, předchozí dvě skupiny služeb internetového volání nabízejí dostatečný komfort a můžete je začít využívat úplně zadarmo.

Skype

Uvedení služby Skype na trhu znamenalo skutečnou revoluci pro internetovou telefonii. Na rozdíl od do té doby používaných systémů mohl díky Skype začít telefonovat přes internet každý a téměř okamžitě. A tuhle výhodu má Skype dodnes. Stačí si stáhnout z internetu softwarového klienta, který je k dispozici zdarma, připojit k počítači sluchátka nebo reproduktory a mikrofon. Pokud totéž udělá váš kamarád či kamarádka třeba na druhé straně světa, můžete si okamžitě zavolat. A co je na tom nejkrásnější, je úplně jedno, jestli jste od sebe vzdáleni přes chodbu nebo několik tisíc kilometrů. Stejně si budete volat zadarmo. Přitom svůj účet u Skype si můžete nosit všude s sebou. Pokud tedy například přijdete v zahraničí do internetové kavárny a mají tam nainstalovaný Skype, jednoduše se přihlásíte a můžete začít volat. Totéž platí, když s sebou vezmete svůj notebook

Velkou výhodou Skype je jeho poměrně malá náročnost na rychlost připojení. To bylo důležité především v počátcích, kdy ještě nebylo rychlé připojení k internetu zdaleka tak rozšířené jako dnes. Prostřednictvím Skype se totiž dalo telefonovat i přes vytáčené připojení, kvalita sice nebyla nijak závratná, ale úspora zejména u mezinárodních hovorů za to rozhodně stála. Z dnešního pohledu lze s úspěchem využít menší náročnosti Skype pro volání z mobilu. V současné době totiž existuje na trhu hned několik různých Skype klientů pro mobilní telefony. Také ty jsou většinou zcela zdarma. Majitelé přístrojů s Windows Mobile mohou dokonce používat i klienta přímo od Skype, do Palm OS a Symbian přístrojů lze stáhnout klienty od dalších firem. Majitelé Symbian telefonů mohou využít velmi podařený program Fring, který si kromě Skype poradí i s dalšími komunikačními službami.

Výhodou je, že díky menší datové náročnosti vám pro kvalitní hovor prostřednictvím Skype stačí EDGE nebo CDMA připojení, ostatně telefonovat se dá i přes GPRS, pokud není síť opravdu hodně přetížená a pomalá. Asi největší výhodou je ale to, že za volání v rámci sítě Skype se nic neplatí. Pokud byste chtěli volat prostřednictvím Skype na běžné telefonní číslo, musíte si přikoupit službu Skype Out. Pak už se sice za volání platí a zejména pro místní hovory se Skype OUT nevyplatí. Na druhou stranu cena 0,020 EUR (0,53 Kč) za minutu volání po Evropě je hodně příjemná.

Skype bez počítače

Protože se ne každému chce telefonovat se sluchátky na uších, představili v posledních měsících výrobci stovky různých zařízení, která učiní volání přes Skype pohodlnější. Nejjednoduššími jsou telefony, které se připojují k USB portu počítače. Jde v podstatě jen o jiné provedení kombinace sluchátko a mikrofon, ale pro telefonování může být někomu přístroj aspoň připomínající sluchátko pohodlnější. Ceny podobných přístrojů se pohybují kolem tisíce korun, nevýhodou ale je, že se nezbavíte zapnutého a hučícího počítače.

Pokud počítač zapínat kvůli telefonování nechcete, můžete si pořídit klasický stolní nebo DECT telefon, který má už Skype klienta integrovaného v sobě. Tyto přístroje vypadají na první pohled jako běžný telefon, pouze mají větší displej. Pokud voláte v rámci sítě Skype, nevytáčíte telefonní číslo, ale jednoduše si ze seznamu kontaktů vyberete toho, komu chcete volat. Někteří výrobci – mimo jiné i TopCom, Linksys či Philips – nabízejí dokonce Skype telefony, které lze připojit k běžné telefonní lince. Doma tak nemusíte mít dva samostatné přístroje, ale všechny funkce obstará jediný. Pak budete přijímat hovory ze Skype i z ostatních telefonů na stejném přístroji, a pokud budete volat vy, můžete se rozhodnout, jestli budete volat klasicky (národní hovory) nebo přes Skype (volání v rámci sítě nebo mezinárodní hovory). Ceny těchto přístrojů se pohybují mezi 2 až 4 tisíci korun.

Skype telefony se připojují síťovým (LAN) kabelem přímo k ADSL nebo kabelovému modemu, případně kdekoli do vaší domácí sítě. Některé modely mají i port pro připojení počítače, takže pokud byste měli modem jen s jednou pozicí (některé kabelové modemy), připojíte počítač přes telefon. Pokud funguje i s pevnou linkou, má navíc na sobě telefon ještě klasickou zásuvku pro konektor RJ-11, kterým ho připojíte k telefonní síti.

Poslední možností jsou Skype telefony s podporou wi-fi. Ty nabízejí největší pohodlí – stačí je totiž připojit k libovolné wi-fi síti a můžete začít telefonovat. Na druhou stranu musíte ale počítat s vyšší cenou, obvykle mezi 4 a 5 tisíci Kč. Stejně dobře jako domácí wi-fi pak mohou posloužit i sítě zdarma, kterých je po světě velké množství. Díky již několikrát zmíněné menší datové náročnosti bude Skype bez problémů fungovat i v pomalejších sítích. Pokud tedy chcete volat ze zahraničí úplně zadarmo, stačí vytáhnout svůj Skype telefon s podporou wi-fi, přihlásit se a mnout si ruce nad tím, kolik ušetříte za roaming. Stejně dobře jdou samozřejmě využít i mobily s podporou wi-fi.

Instant messengery

Na úspěch služby Skype museli reagovat i poskytovatelé služeb pro posílání zpráv mezi počítači. To totiž Skype umí také, takže logickou odpovědí bylo nabídnout v rámci svých programů přenos hlasu. Dnes už tak všechny hlavní programy jako ICQ, Windows Messenger, Yahoo Messenger atp. umožňují kromě klasického posílání zpráv přenášet i hlas. Podmínkou ale je, aby ten, komu chcete volat, měl počítač vybavený mikrofonem a reproduktory. A hlavně, musí používat stejnou službu jako vy.

Pro tyto služby neexistuje možnost volat mimo vlastní síť, takže označit tento způsob za telefonování jde opravdu jen se zamhouřením obou očí. Navíc, na trhu prakticky neexistují přístroje, které by umožňovaly sestavit hlasový hovor na instant messengerech bez použití počítače. Jedinou variantou jsou tak mobilní telefony (například volání přes ICQ zvládne i již několikrát zmíněný Fring). Proto lze volání tímto způsobem považovat spíše za nouzové řešení než náhradu klasického pevného telefonu.

SIP – Skutečný Internetový Phone

Pokud chcete nahradit pevnou linku a nechcete být odkázáni jen na mobily, pak zřejmě není Skype ani instant messengery úplně nejvhodnější. Přece jen, donutit všechny známé, aby si je pořídili, se asi nepodaří. Proto by bylo lepší nahradit pevnou linku něčím, co by se vůči ostatním tvářilo jako běžný telefon. A především něčím, co byste mohli bez omezení používat pro volání na libovolná telefonní čísla. Přesně takhle fungují služby na bázi protokolu SIP, který začíná v poslední době internetové telefonii dominovat.

Oproti Skype má SIP drobnou nevýhodu v mnohem vyšší náročnosti na rychlost připojení. Ke kvalitnímu hovoru budete obvykle potřebovat připojení rychlostí 512 Kb/s a vyšší. V dnešní době to pro domácí použití nebude problém, i nejpomalejší varianty připojení k internetu nabízejí dostatečnou rychlost. Trochu opatrnější budete muset být na cestách, ale ani v tomto případě asi nebude problém najít dostatečně rychlé připojení. Problém by mohl být snad jen s některými wi-fi sítěmi zdarma, které bývají dost zatížené.

Pokud budete chtít využít SIP pro volání z mobilu, budete muset zřejmě využít wi-fi. Teoreticky by mělo stačit i 3G připojení, ale tady je potřeba počítat s poměrně velkými objemy dat. V tomto případě je tedy nutností datový paušál, a i zde můžete narazit při intenzivnějším použití na FUP, tedy omezení objemu přenášených dat.

Začít telefonovat přes SIP je také trochu složitější než v případě Skype. Nejdříve si totiž budete muset vybrat svého operátora. Firem nabízejících telefonii na protokolu SIP je už dnes v Česku několik desítek. Všechny nabízejí volání zdarma v rámci vlastní sítě, někteří i v rámci svých partnerských sítí. V čem se ale mezi sebou liší, to je cena za volání na ostatní pevné a mobilní linky, a také službami, které poskytují. Volbou menší firmy nemusíte nutně udělat chybu, rozhodně byste se ale měli zajímat o kvalitu připojení vámi zvoleného poskytovatele, případně se aspoň trochu zajímat o jeho historii. Malá firma existující 2 měsíce asi nebude budit velkou důvěru.

SIP operátoři obvykle používají podobný způsob placení jako u mobilních předplacených služeb. Jednoduše si koupíte kupon v určité hodnotě nebo převedete peníze na svůj virtuální účet. Z těchto peněz se vám pak odečítají peníze za volání. Existují ale i SIP operátoři nabízející klasickou smlouvu, kdy platíte za hovory zpětně – podobně jako u pevné linky. Pokud budete chtít, můžete si dokonce zvolit službu s měsíčním paušálem, pak dostanete volání zdarma nejen v rámci sítě, ale na všechny pevné linky v Česku (podle varianty paušálu buď celý den nebo mimo špičku).

Ve srovnání s obdobnými balíčky pevných operátorů je ale podobný paušál zhruba třetinový. Jinak se ceny za volání na pevné linky v Česku pohybují mezi 0,70 a 1,10 Kč za minutu ve špičce, volání na mobily přijde zhruba na 4,50 Kč. Někdy je tedy vhodnější zavolat na mobil ze SIP telefonu než z předplacené karty. Ještě větší úspory dosáhnete při volání do ciziny, tam jsou pak ceny závislé na cílové destinaci. Ceny za volání po Evropě se pohybují kolem 3,50 Kč, záleží samozřejmě na konkrétním operátorovi.

SIP, který je zkratkou slov Session Initiated Protocol, postupně nahrazuje všechny dříve používané protokoly pro internetovou telefonii. Ty totiž většinou vyžadovaly, aby připojený telefon měl přidělenu veřejnou IP adresu. Tu ale velká většina českých poskytovatelů internetu buď nenabízí vůbec, nebo jen za poplatek. To bylo pro většinu uživatelů velmi limitující a často se proto nakonec internetové telefonie lekli.

Protokol SIP tuto nevýhodu odstraňuje, telefon můžete připojit do libovolné sítě a je úplně jedno, jestli používáte pevnou IP adresu nebo DHCP. Stačí, aby tato síť byla připojena k internetu. Telefon se pak automaticky spojí se serverem vašeho SIP operátora a ten mu automaticky přiřadí telefonní číslo. Z toho pak voláte, a na něj se vám také kdokoli dovolá bez ohledu na to, jestli bude volat z pevné linky, mobilu nebo jiného internetového telefonu.

Většina českých SIP operátorů přiřazuje klasická geografická telefonní čísla, takže pokud vám někdo bude volat, nemusí si vůbec všimnout, že nevolá na pevnou linku. Kromě toho existuje číselná řada začínající 910 určená pro internetovou telefonii. Tu používají někteří SIP operátoři pro mobilní služby. Pokud totiž máte geografické číslo a nechcete se dostat do rozporu s číslovacím plánem (a se smluvními podmínkami operátora), neměli byste se s telefonem přihlásit k internetu jinde, než v rámci kraje (TO), jemuž číslo odpovídá.

Tolik teorie, v praxi je prakticky nemožné zajistit, abyste se s telefonem připojili jinde. SIP serveru je totiž úplně jedno, z jaké adresy se váš telefon přihlásí. Nemluvě o tom, že IP adresa nemusí být vždy úplně spolehlivým geografickým údajem. Díky tomuto drobnému „nedostatku“ můžete mít svoje telefonní číslo opět kdekoli s sebou. A je úplně lhostejné, jestli budete v Česku nebo v zahraničí. Stačí najít připojení k internetu a z USA, Austrálie či jiné země budete volat za úplně stejných podmínek, jako byste byli doma. Stejně tak se vám kdokoli dovolá na vaše „dvojkové číslo“ a vůbec nepozná (a to ani na ceně volání), že jste od svého bytu hodně daleko.

Volání ze SIP přístrojů je pak skutečné telefonování, nemusíte se starat o žádná uživatelská jména, prostě vytočíte telefonní číslo. Vše probíhá úplně stejně, jako byste volali z mobilu nebo pevné linky. SIP telefony nabízejí obvykle i telefonní seznam a všechny další funkce, na které jste zvyklí. A hlavně, v drtivé většině případů jde skutečně o klasické telefony, takže počítač pro telefonování vůbec nepotřebujete.

Telefony pro SIP

Samozřejmě podobně jako v případě Skype, i pro SIP existují softwarové telefony, které umožňují volat se sluchátky prostřednictvím počítače. Ty se hodí třeba na cestách, jednoduše se připojíte s notebookem k internetu, pustíte softwarový telefon a můžete normálně přijímat hovory i volat. Většina uživatelů ale nakonec stejně raději sáhne po hardwarovém telefonu. Ostatně většina SIP operátorů nabízí telefony za dotované ceny, takže jejich pořízení není nijak velká investice.

Jde obvykle o klasické stolní telefony, které opět vypadají téměř stejně jako přístroje pro pevnou linku. Opět se liší jen větším displejem a některými nadstandardními funkcemi. Stále častěji se na trhu objevují i bezdrátové SIP telefony, které pro spojení se základnou využívají protokolu DECT (podobně jako bezdrátové telefony pro pevnou linku). Siemens dokonce nabízí základnu s podporou SIP, ke které lze připojit běžná DECT sluchátka. Ceny stolních SIP telefonů se pohybují na podobné úrovni jako u Skype telefonů, tedy mezi 2 až 4 tisíci.

Stejně jako v případě Skype, i pro SIP se vyrábějí telefony umožňující i připojení ke klasické pevné lince. Tyto telefony se skvěle hodí v případě, že jste připojeni přes ADSL a paušál za pevnou linku musíte stejně platit. Proč alespoň nešetřit za volání? Ceny kombinovaných telefonů se pohybují kolem 5 tisíc korun.

Pokud se nechcete vzdát svého pevného telefonu, existuje pro vás pohodlné řešení v podobě SIP (VoIP) gateway. To je malá krabička, které se z jedné strany připojí drátem k internetu (například k modemu), a z druhé strany pak připojíte svůj stávající telefon. Ten se touhle drobnou operací promění v internetový, a aniž byste zaznamenali jakoukoli změnu, budete volat levněji. VoIP gateway je vzhledem k svým menším rozměrům velmi vhodná na cesty – pokud totiž bydlíte v hotelu, na pokoji obvykle nějaký telefon je. Takže stačí připojit VoIP gateway k internetu (opět v hotelu obvykle žádný problém) a použít telefon z pokoje, který připojíte z druhé strany. Rázem jste k dispozici pod svým telefonním číslem. Ceny těchto zařízení začínají někde kolem 2 tisíc korun.

Poslední možností jsou SIP telefony s podporou wi-fi. Ty umožňují připojit se k libovolné wi-fi, což je opět vhodné pro použití v domácí síti, kde vám ušetří tahání kabelů. Skvěle se ale dají wi-fi SIP telefony používat na cestách. Wi-fi dnes najdete na opravdu velkém množství míst a často jsou i dostatečně rychlé, abyste si přes něj spolehlivě zavolali.

SIP v mobilu

Stejně se pak dají použít i mobilní telefony s podporou wi-fi. SIP klient je standardní součástí některých modelů Nokia E Series, a také modelu N95 a N95 8 GB. Podle našich zkušeností ale tento vestavěný klient funguje v Česku bez problémů se službou Volný TelefoNet. U ostatních poskytovatelů může (ale nutně nemusí) dělat problémy. Pokud si ale chcete vyzkoušet, jak volání přes internet vypadá, nabízí TelefoNet možnost testovacího účtu, který povolí hovory do 30 sekund. Pro vyzkoušení to naprosto stačí. Navíc telefon si můžete pro testovací účet jednoduše nechat nakonfigurovat s pomocí SMS ze stránek služby.

Pro ostatní Symbian telefony je k dispozici již zmíněný program Fring, který si v aktuální verzi kromě dalších služeb poradí i se SIP. Příslušné softwarové klienty bez problémů najdete na internetu i pro Windows Mobile nebo Palm OS.

Jak volat zadarmo

Pokud se tedy naučíte používat internetovou telefonii, můžete skutečně volat úplně zadarmo. A to dokonce z i do zahraničí. Všichni poskytovatelé totiž nabízejí volání zdarma v rámci vlastní sítě – platí to o Skype i o SIP operátorech. Pokud si tedy aktivujete dva nebo více účtů v příslušné síti, můžete si mezi sebou volat úplně zadarmo. Je přitom jedno, jakým způsobem se ke svému účtu přihlásíte – jestliže například doma používáte stolní SIP telefon a na cestách si spustíte SIP klienta v mobilu, pořád jde o volání v rámci vlastní sítě a voláte tedy zadarmo. Totéž platí i v případě, že se ke svému Skype nebo SIP účtu přihlásíte v zahraničí.

Pochopitelně, kromě samotných nákladů na telefonování vstupuje do hry v případě internetové telefonie ještě cena za připojení k internetu. V případě pevného připojení v Česku to asi není něco, co by bylo potřeba řešit – vytáčená připojení už používá jen málokdo a limity FUP jsou obvykle pro telefonování více než dostatečné. Alespoň nám se při testování VoIP na ADSL nepodařilo ani vzdáleně přiblížit limitu nejnižší rychlosti, a to jsme protelefonovali více než hodinu denně.

Více se musíte ovšem o cenu a objem dat starat v případě, že chcete využívat výhod internetové telefonie z mobilu. V tomto případě je rozhodně vhodné využívat wi-fi, kdykoli je to možné. V tom případě totiž voláte i z mobilu úplně zadarmo. A to dokonce v zahraničí, i když zaplatíte něco za připojení k wi-fi, pořád je volání výrazně výhodnější než v případě roamingu. V Česku lze pro internetovou telefonii použít 3G, v případě Skype i EDGE. Ale to jen v případě, že máte aktivován nějaký datový paušál, jinak by se vám mohlo levnější volání pěkně prodražit. Totéž platí o připojení přes mobilní data v zahraničí. Pokud si zvyknete internetovou telefonii na mobilu používat, dejte si při cestě do zahraničí pozor, aby se vám VoIP klient nespouštěl automaticky, mohlo by vás to opět stát dost peněz.

Pokud si ale dáte pozor na některé malé záludnosti, můžete při volání přes internet ušetřit opravdu hodně peněz. Není na tom nic složitého, a navíc internetová telefonie už rozhodně neznamená volání se sluchátky na uších. Ale to už přece víte...

Když se řekne internetová telefonie, většina lidí si obvykle představí sezení u počítače se sluchátky a mikrofonem na uších. Tato představa je však nijak neláká, přece jen jsou zvyklí na pohodlí, které jim poskytuje jejich stávající pevný telefon, nemluvě o mobilu. Jenže na sluchátko můžete klidně zapomenout.