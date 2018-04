Volejte zadarmo přes internet. Počítač k tomu nepotřebujete

Zejména v době ekonomické krize se snaží řada firem i domácností ušetřit, kde to jen jde. Na řadu pochopitelně přicházejí i poplatky za telefonování. Přitom všichni, kteří mají připojení k internetu, mohou začít šetřit prakticky okamžitě, pokud začnou přes internet volat. Od toho řadu uživatelů zatím odrazuje představa telefonování se sluchátkem a mikrofonem u spuštěného počítače.

To ale už není pravda. I když se většině lidí při vyslovení termínu internetová telefonie vybaví Skype, není to zdaleka jediný způsob. V poslední době se rychle rozrůstá počet uživatelů využívajících k telefonování přes internet služby založené na protokolu SIP. Nabídnou opravdu běžně vypadající telefon, s klasickým telefonním číslem. Ceny za volání jsou výrazně nižší.

Běžné číslo za pár sekund

Na rozdíl od Skypu jsou totiž služby na bázi protokolu SIP opravdovou telefonií se vším, co k tomu patří. Písmena SIP jsou označením trochu složitého názvu Session Initiation Protocol, česky protokol pro inicializaci relací. Pro běžného uživatele je ale jediný rozdíl to, že telefonní číslo mu nepřiděluje telekomunikační operátor, ale tzv. SIP provider. Tedy v podstatě server v internetu.

A pak je tu samozřejmě ještě jeden rozdíl. Kabel od telefonu nevede do telefonní zásuvky, ale do nějakého směrovače zajišťujícího připojení k internetu. Obvykle je to ADSL nebo kabelový modem. Abyste mohli začít volat přes internet, stačí si vybrat některého z poskytovatelů (v Česku je jich několik desítek), ten vám obvykle telefonní číslo přidělí během pár sekund a zdarma. Telefonní číslo je přitom ve většině případů geografické (v Praze začíná 2, v Ústí nad Labem 47 atp.), takže se na první pohled neliší od toho, které používáte na pevné lince.





To je docela výhodné i pro ty, kteří vám volají. Na geografická čísla se totiž vztahují různá zvýhodnění, které nabízí Telefónica O2 pro volání do vlastní sítě (například tarif Nonstop nebo mobilní tarify Neon). Pokud vám tedy bude někdo volat, vůbec nepozná, že vy voláte přes internet. A pokud nebudete chtít, nepoznáte to ani vy.

Běžný telefon nebo počítač

Úplně nejrychlejším způsobem, jak začít volat přes internet, je podobně jako u Skypu počítačový program. Těch je k dispozici několik, zřejmě nejpopulárnější je X-Lite (stahovat můžete zde). Nabízí ho většina poskytovatelů i ke stažení z vlastních stránek, obvykle už nastavený pro svoje služby. V tomto případě budete potřebovat počítač, sluchátka a mikrofon. Volat můžete začít kdykoli a zdarma, pohodlí je ale o něco nižší.





Mnohem příjemnější je sáhnout po nějakém telefonním přístroji, který má v sobě už podporu SIP zabudovanou. Přístrojů je na trhu nepřeberné množství, od nejjednodušších až po komfortní bezdrátové přístroje s barevným displejem, jako je například Siemens Gigaset C470 IP. Cena takového telefonu se prakticky neliší od podobného přístroje pro pevnou linku.



Ušetřete za volání - stačí kliknout a můžete volat Pokud si nechcete pořizovat další číslo, a přesto chcete na mobilní telefony a do zahraničí volat výrazně rychleji, můžete využít službu klikniavolej.cz Více: KlikniaVolej.cz: jeden klik a můžete volat až o devadesát procent levněji

Někteří poskytovatelé navíc nabízejí dotované přístroje výměnou za podepsání smlouvy na dobu určitou, případně za převedení si kreditu na volání v určité výši. Od chvíle, kdy telefon připojíte, prakticky nebudete vědět, že voláte přes internet. Všimnete si toho, až nedostanete žádný účet za volání, případně účet výrazně nižší. Vše ostatní funguje jako u běžného volání přes pevnou linku a počítač může být klidně vypnutý.

Volání zadarmo není problém

Ještě jedna věc výrazně odlišuje SIP od Skypu. Nemusíte se totiž starat o to, komu voláte. Nejenže vy sami máte běžné telefonní číslo, ale volat můžete také na kterékoli telefonní číslo na světě. Je úplně jedno, jestli je to číslo pevné, mobilní nebo opět nějaké "internetové". Samotné vytáčení čísla funguje naprosto totožně.

Na rozdíl od běžných telekomunikačních operátorů ale naprostá většina SIP providerů nabízí volání ve vlastní sítí zdarma. V minulém roce se navíc několik významných SIP providerů propojilo, takže nabízejí volání zdarma i mezi svými sítěmi. Pokud si tedy vyberete stejného providera jako vaši známí, přátelé nebo rodina, bude váš účet za telefon skutečně nulový.





SIP se ale vyplatí i pro volání na ostatní telefonní čísla, rozhodně to platí ve srovnání s pevnou linkou. Cena za volání do pevné sítě v rámci ČR se u jednotlivých providerů pohybuje mezi 0,30 Kč a 1,50 Kč. Pro srovnání: u nejběžnějšího tarifu pro pevnou O2 Standard stojí minuta volání ve špičce 1,58 Kč, mimo špičku pak 0,75 Kč.

Ještě výraznější jsou pak úspory při volání do mobilních sítí, které se pohybuje mezi 2,50 Kč až 4,50 Kč (O2 Standard 6,50 Kč/ 4,64 Kč). Totéž platí i pro volání do zahraničí: zatímco přes pevnou linku se ceny pohybují obvykle od 4,64 Kč výš, při volání přes SIP lze do některých zemí (např. USA, Velká Británie, Slovensko atp.) volat už od 1,80 Kč. Takže můžete ušetřit téměř dvě třetiny ceny!

Jak vybrat poskytovatele

Jak už jsme se zmínili, v Česku je několik desítek poskytovatelů SIP služeb. Zřejmě nejdůležitějším parametrem při jejich výběru jsou zkušenosti vašich přátel a známých. Právě s nimi si totiž zřejmě budete chtít volat zadarmo, takže je docela výhodné zvolit stejného providera jako oni. Kromě toho se také vyplatí podívat se na internetu, jakou má vámi zvolený provider pověst u ostatních uživatelů. Přece jen, SIP providerem může být prakticky kdokoli, výhodné je určitě volit prověřené a profesionálně fungující firmy.





Trochu nevýhodou je, že téměř všichni čeští SIP poskytovatelé fungují na základě předplacených služeb. Na své konto u poskytovatele si tedy musíte nejdřív poslat nějaký kredit a ten následně můžete provolat. Jedním z mála, kdo nabízel tzv. post-paid účtování (účet na konci měsíce), byl Volný se svojí službou Telefonet. Tento operátor už ale službu nabízí jen pro firemní zákazníky.

Za používání SIP telefonu se obvykle neplatí žádný paušál. Někteří poskytovatelé nabízejí i tarify s paušálem, ty pak ale obvykle zahrnují neomezené volání na pevné linky, případně i mobily. Například operátor VOIPex nabízí měsíční paušál s neomezeným voláním na všechny pevné linky v Česku za 399 Kč měsíčně, srovnatelný O2 Nonstop přitom stojí 761 Kč.

Pokud chcete opravdu šetřit, můžete mít dokonce i více SIP čísel. Jednotliví poskytovatelé se totiž cenami liší – někteří mají levnější zahraniční volání, jiní mobily a jiní třeba volání v rámci Česka. Na trhu přitom existují i telefony (třeba již zmíněný Gigaset C470 IP), které si poradí s větším počtem čísel současně. Pak stačí nastavit si pravidla, na která čísla volat přes kterého poskytovatele. V případě nulového měsíčního paušálu je pak vlastně jedinou investicí kredit, který ale můžete postupně provolat.

SIP na mobilu

Pomocí internetového volání můžete šetřit dokonce i na mobilu. Tady bude ale nutné pohlídat si připojení. Vzhledem k tomu, že SIP nabízí kvalitu hlasu skutečně blízkou běžnému telefonnímu hovoru, je objem přenesených dat opravdu hodně velký. Pro volání přes SIP je tedy ideální připojení přes 3G, ideálně HSDPA. A k tomu neomezený datový tarif. Ještě lepší volbou je ale mobilní telefon s podporou wi-fi a volání přes wi-fi síť.





Přímo podporu volání přes SIP v sobě mají některé telefony Nokie N Series a E Series, postupně se přidává i Sony Ericsson a Samsung. Pokud váš telefon nemá podporu přímo v sobě, můžete využít šikovný program Fring (stahujte zde – http://www.fring.com/). Ten je k dispozici pro většinu chytrých telefonů (Windows Mobile, Symbian a iPhone). Existuje i Java verze pro běžné telefony, ta ale nepodporuje hlasové hovory, pouze posílání zpráv.

Ušetřete za roaming

Na závěr máme pro vás ještě jeden malý tip. I když, tip, který není tak úplně košer. Pokud si u SIP providera zažádáte o geografické číslo, budete muset zároveň potvrdit, že ho nebudete používat jinde než v příslušném kraji. V praxi nemá ale provider příliš možností blokovat používání čísla jinde. Pokud si tedy například do mobilu nainstalujete Fring a v něm nastavíte svůj SIP účet třeba s číslem začínajícím 2, můžete ho používat kdekoli, kam se s mobilem vydáte a kde se připojíte k internetu.

Kdekoli znamená i v zahraničí, takže pokud najdete na dovolené nějaký hotel s dostatečně rychlou wi-fi zdarma, můžete svým přátelům volat z českého čísla a platit pouze volání podle vašeho SIP tarifu. Když to porovnáte s roamingem, může jít úspora do tisíců. Navíc, pokud budete volat v rámci sítě vašeho SIP poskytovatele, bude volání úplně zadarmo.





Stejně tak se dá SIP skvěle využít v případě, že některý z vašich přátel odjede na delší dobu do zahraničí. Stačí mu založit si SIP účet, pořídit si připojení k internetu a může být k dispozici na běžném českém čísle, aniž by platil cokoli za mezinárodní hovory. Tento způsob běžně funguje, problémy nastávají pouze výjimečně s některými poskytovateli připojení v USA.

Vše samozřejmě může fungovat i opačně, poskytovatelé SIP jsou na celém světě. Takže pokud často voláte například do Velké Británie, můžete si pořídit účet u britského SIP operátora (například SIPgate – www.sipgate.co.uk). V Česku pak budete k dispozici svým obchodním partnerům či přátelům na britském čísle a vy budete volat po Velké Británii za cenu místního hovoru. A mimochodem, SIPgate nabízí ke stažení i klienta pro iPhone.