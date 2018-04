Volejte z mobilu do pevné sítě za 1 Kč/min - trik jménem CzechMate

Vleklá zákopová válka obou mobilních operátorů se společností SPT Telecom, vedená pod prapory předplacených karet CzechMate, vstoupí do druhé fáze. SPT Telecom, veden vidinou odčerpání části zisků z kapes obou mobilních operátorů vstoupil v době, kdy je médii přetřásán za korupční skandál maximální velikosti, vstoupil na tenký led cenové války s mobilními sítěmi.

Proti kartám CzechMate nedávno zakročil jak EuroTel, tak RadioMobil, když její použití prakticky znemožnili. SPT Telecom si ovšem našel další skulinku s triviálností sobě vlastní - jednoduše zřídil další čísla pro volání na CzechMate linku. Nedosti na tom - změnil také cenu za vnitrostátní volání a to na 1 Kč / min, k čemuž účtuje sestavovací poplatek 15 Kč. V praxi to znamená, že první minuta hovoru vyjde telefonujícího z předplacených Twist a Go karet jen o málo levněji, než při využití služby CzechMate, ale delší hovor je již přes CzechMate výrazně lacinější.

Podobně ovšem Telecom konkuruje svým vlastním tarifům - ve špičce je telefonování s CzechMate kartou výhodné zejména v meziměstském styku, kdy telefon vyjde i při spojovacím poplatku na delší hovory laciněji.

Telefonní číslo 0800-180168 zůstává zatím v síti EuroTelu i Paegasu nezablokováno, což je ale věc, která se může velmi rychle změnit. Při volání na toto číslo je v rámci ČR tedy účtována cena 15 Kč za sestavení hovoru a 1 Kč za minutu. Původní čísla 0800-160168 lze používat i nadále s tím, že cena je zde 2,5 Kč za minutu bez sestavovacího poplatku - ovšem toto číslo nelze v síti Paegas volat a v síti EuroTelu je volání na něj účtováno jako hovor na pevnou linku.

Je zajímavé, jak elegantně se Telecomu daří řešit záležitosti, které jej bytostně trápí. Škoda, že podobně řešitelný tarif Internet 99 a vůbec jakékoliv zvýhodnění volání do internetu, se Telecomu daří prosazovat tak obtížně. Na druhou stranu je potěšitelné, že na nás myslel Microsoft - pokud chcete využívat na internet kartu CzechMate, stačí si ji definovat ve Windows ve Vlastnostech vytáčení jako novou volací kartu a volat na dial-up pole přes ni...