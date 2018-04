Volejte z internetu minutu zadarmo

Volat z internetu lze zdarma - ale jen minutu

Prostřednictvím internetu lze v České republice telefonovat zadarmo. A to z počítače na pevné linky. Umožňuje to program VoipBuster, který je možný stáhnout z internetu. Prozatím však běží pouze ve zkušební verzi a délka hovoru je omezená. Otázkou také zůstává, zda nabídka firmy není pouze dočasná. Instalace programu je velmi snadná a trvá jen několik minut. VoipBuster je jinak placená služba, která umožňuje levně telefonovat do většiny zemí světa. Do jednadvaceti států je ale volání zadarmo a mezi nimi je i Česká republika. Telefonování zdarma je (aktuálně) omezeno na jednu minutu, volané číslo se ale dá po přerušení hovoru vytočit znovu.

Je pro vás důležitější kvalita anebo cena? I to může být rozhodující pro využití nabídky ViopBuster. Dá se volat zdarma, ale nepohodlně. Vždycky jen jednu minutu, pak se hovor přeruší a člověk musí „vytočit“ číslo znovu. Hodně Čechů kouká spíše na cenu, než na kvalitu. A VoipBuster tak přiláká tisíce. I třeba telefonování do USA nebude stát volajícího z Česka ani halíř, ale to pouze v případě volání na pevnou linku. Jako marketingový tah ale může mít tato akce úspěch. Internetové telefonování se začíná ve světě i u nás těšit velké oblibě, operátoři pevných linek z toho asi velkou radost nemají.

Siemens/BenQ chce v Česku prodat milion mobilů

Podobný počet jako v loňském roce plánuje v České republice prodat výrobce mobilních telefonů Siemens, tehdy si ho od německého koncernu koupilo zhruba 950 tisíc lidí. Celkově se prodeje mobilních telefonů v Česku pohybují okolo 2,5 milionů. Zřejmě jen už pět let si budou Češi i ostatní zájemci o mobily Siemens moci koupit telefony pod touto značkou. Ztrátovou divizi mobilních přístrojů koupila totiž tchajwanská společnosti BenQ, která má právo ponechat název přístrojů právě pět let. Možná to ale ani tak dlouho trvat nebude.

Už je to tu zase. Otázka, kolik výrobců mobilních telefonů má na trhu vlastně místo? Mobilní divize Siemens byla dlouhodobě ztrátová a Tchajwanci německému koncernu vytrhli trn z paty. Nejen tím, že Němci získají finance, ale také tím, že převezmou problémy s odbory, které se bojí o šest tisíc pracovních míst, především v německých výrobních centrech.

Siemens je silný především na evropském trhu, BenQ naopak mimo starý kontinent. Spolu mohou vytvořit silnější tým, větší konkurenci. A na světovém mobilním trhu si spolu ukousnou větší podíl. Siemens se s podporou BenQ vrátí na čtvrtou pozici mezi výrobci.

Půl milionu mobilů v Česku posílá poštu

Češi si pořídili přes půl milionu mobilních telefonů, které umožňují posílání elektronické pošty. Podíl mobilů s emailem se vzhledem k celkovému počtu aktivních SIM karet pohybuje okolo pěti procent. Tuzemští operátoři se přitom zaměřují na služby, které by stahování pošty anebo synchronizaci kontaktů mezi mobilem a firemním poštovním serverem zjednodušily. Zatímco T-Mobile představil speciální telefon BlackBerry, Eurotel nabízí přístroje s operačním systémem Windows Mobile, jako je například SmartPhone, DataPhone anebo Motorola MPx220.

Email v mobilu je poměrně poopulární mezi firemní klientelou. Právě ta tlačí na operátory, aby byly k dispozici služby odpovídající jejich požadavkům. Bohužel neexistuje jednotný standard, což přináší problémy především při změně operátora. U klientů z řad soukromých osob není email v mobilu tak důležitou funkcí. Zájem mají především mladí zákazníci, kteří si rádi pohrají s nastavením telefonu. To je ale pro běžného zákazníka příliš složité. Operátorům to ale příliš nevadí, přeci nebudou zákazníkům radit, jak ušetřit. Mohou přece používat mnohem dražší zprávy MMS...

Asiatů s mobilem opět přibude

Asie a Tichomoří jsou rájem pro výrobce mobilních telefonů. Loni tam počet uživatelů mobilů dosáhl 527,3 milionu a do roku 2009 se má zvýšit o více než 70 procent. Podle výzkumné agentury IDC se však do těchto údajů nezapočítává Japonsko a pokud se odhady IDC ukáží jako správné, bude mít do čtyř let v oblasti mobil přes 901 milionů lidí.

Asijsko-pacifický region z hlediska počtu nových uživatelů mobilních telefonů roste rychleji než Severní Amerika či západní Evropa. V rámci oblasti přitom nejrychleji roste Indie, kde se počet majitelů přístrojů loni víc než zdvojnásobil a dosáhl 48 milionů. Do čtyř let tak jen v Indii má mobil mít 149 milionů lidí. Čína by podle IDC ve stejném období měla počítat s 535 miliony lidí s mobily.

Jeden z nejdynamičtějších trhů opět potvrdil své výsostní postavení. Pro výrobce mobilních telefonů je vysloveným rájem. I přesto, že v některých zemích Asijsko-pacifického regionu žijí tisíce lidí na hranici chudoby a mnohdy s jedním dolarem na den, využití a penetrace mobilních telefonů výrazně roste. Výrobci to moc dobře vědí a na trhy regino mají políčeno. Nyní je na řadě soutěž o superlevný mobil, který zahltí chudé trhy Indie a Indonésie. Velcí výrobci zde ale musí počítat se silnou konkurencí místních (především čínských) značek.

Britové budou v mobilu sledovat zprávy

Telekomunikační společnost British Telecom bude v létě testovat přenos živých televizních programů do mobilních telefonů. Prozatím však televizi v mobilu budou moci sledovat v oblasti Velkého Londýna jen vybraní zákazníci sítě Virgin Mobile. Z programů, které bude možné shlédnout, nabídne Virgin Mobile zpravodajství Sky News společně se sportovním zpravodajstvím stejné stanice, hudební kanál Blaze a více než padesát digitálních rozhlasových stanic.

Skvělá nabídka pro lenochy a do zacpaných ulic Londýna, chce se říci. Čekáte na červené anebo v dopravní zácpě? Mrkněte na zprávy. Jen nezapomeňte řídit! Telekomunikační firmy jistě nechtějí, aby se na londýnských ulicích stávalo více havárií, jejich nabídka má jediný cíl. Vydělat z dalších služeb, za které budou zákazníci ochotni platit. A televize patří mezi oblíbené výplně volného času, tak proč ji nenabídnout i v mobilním telefonu a získat i tak příjemnou finanční injekci.

Rakouského operátora tele.ring chtějí Němci

Čtvrtý nejsilnější telekomunikační operátor v Rakousku, společnost tele.ring, je podle listu Financial Times Deutschland na prodej. A zájem o něj mají především německé firmy, například T-Mobile, který už na rakouském trhu provozuje T-Mobile Austria. Zájem údajně projevil i energetický gigant E.on, který už také v Rakousku na telekomunikačním trhu má zastoupení v podobě společnosti One. Další zájemci jsou Permira, Apax anebo Novator. Hodnota společnosti tele.ring je odhadována na šest až sedm milionů eur, prodejní cena firmy může však podle expertů být až dvojnásobná.

O telekomunikační firmy na světě je zájem. Svědčí o tom i koupě Oskara anebo vstup Telefóniky do Českého Telecomu i Eurotelu. Rakouský trh je vyspělý a generuje výborné zisky. Není proto divu, že své pozice na něm chtějí některé společnosti vylepšit a ukrojit si z pomyslného koláče nabízejícího miliardy eur o něco více. Ať T-Mobile anebo E.on už mají zkušenosti, jak s rakouskými zákazníky zacházet, co a za jaké ceny nabízet. Problémem může ale být tamní antimonopolní úřad, kterému se navýšení podílu na trhu může zdát jako příliš dominantní postavení jedné či druhé firmy. A konkurence je to hlavní, co takový úřad musí bránit. S ohledem na zákazníka i samotný trh. Deformace totiž nepřináší žádné výhody.