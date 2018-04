Volejte si ve dvou levněji

Když využijete zvýhodněných služeb našich operátorů sítí GSM, případně se spokojíte s pevným telefonem, můžete si ve dvou volat levně. Musíte se jen oprostit od citových vazeb na operátora (k Eurotelu nepůjdu, protože ho nemám rád…) a začít uvažovat hlavou. S kalkulačkou v ruce totiž zjistíte, že řídit se citem (a ne rozumem) se vám v tomto případě nevyplatí.

Sleva za trošku nepohodlí

Zatímco při výběru vhodného tarifu pro každodenní použití (ať už pracovní nebo soukromé) si můžete vybrat z mnoha vhodných tarifů, při potřebě levného volání mezi dvěma lidmi máte výběr velmi jednoduchý. Tarifní program nebo předplacená karta pro každodenní použití vám totiž musí umožnit cenově přijatelné volání do všech sítí v České republice, stejně jako potřebujete mnoho jiných služeb (roaming, datové a faxové přenosy, WAP, blokování, přesměrování, atd.). Když si ale chcete jen volat se svým partnerem (milenkou, rodiči, babičkou nebo psychoterapeutem), potom vás zajímá jediné – abyste volali za co nejnižší cenu.

I přes den můžete v telefonu vyměňovat karty SIM a volat tak vždy z té, která umožní volat na konkrétní telefonní číslo nejlevněji. Jenže řekněme si to upřímně, je to nepohodlné a nepraktické. Částka, kterou takto měsíčně ušetříte, se bude pohybovat v řádech desetikorun, maximálně několika málo stokorun (v relativních číslech půjde stejně jen o procenta). Pokud si nepořídíte baterii pro dvě karty SIM, tak tu současnou mechanicky opotřebujete a způsobíte, že kvůli častým výměnám karet nebude v telefonu pořádně držet. Nemluvě o tom, že když se vám někdo bude chtít dovolat, tak nebude tušit, na kterém telefonním čísle jste v tuto chvíli k zastižení.

Pokud si ale chcete s někým velmi často povídat po telefonu, potom už se výměna karty SIM v telefonu (nebo pořízení staršího mobilu jen pro tento účel) vyplatí. Zvláště když se při tom nebudete muset díky výhodné sazbě za hovor neustále dívat na hodinky, jestli nevoláte příliš dlouho.

S jakou kartou budete volat levněji?

V našem srovnání jsme brali v úvahu i starší tarifní programy, které si již sice nemůžete pořídit, ale může je na vás převést jejich současný majitel. Najít někoho, kdo se chce zbavit staršího tarifu, už vyžaduje trošku úsilí, ale rozhodně se vyplatí.

Nikoho asi nepřekvapí, že nejvýhodnější pro volání mezi dvěma lidmi je Oskarta z první limitované série 30 tisíc kusů. Z této předplacené karty totiž můžete volat po celý den na telefonní čísla v síti Oskar v ceně 10,50 korun za hovor, přičemž hovor může být dlouhý nejvýše jednu hodinu. Cena těchto Oskaret je poměrně vysoká, v inzerátech za ně jejich majitelé požadují nejčastěji 2500 až 3000 korun. Skutečná reálná cena, za kterou ji můžete získat, je 1500 až 2000 korun plus hodnota kreditu na kartě.

Když si odmyslíme existenci limitované série Oskaret, potom musíme za velmi výhodnou označit i předplacenou kartu Twist. Paegas totiž všem majitelům těchto karet umožňuje zvolit si jedno číslo v síti Paegas, na které budou volat po celý den za 2,80 Kč. Tato služba se jmenuje Twist Nej a díky ní je až do 652 provolaných minut měsíčně ve špičce Twist nejvýhodnější pro partnerské volání. Od 652 minuty se nejvíce vyplatí starý tarifní program Paegas Ekonom s doplňkem Nonstop a to pro volání kamkoliv do sítě Paegas. Od 1101. minuty provolané ve špičce se nejvíce vyplatí tarif Eurotel Start Týden, placený inkasem. V tomto případě už ale musíte volat na kartu Tandem, kterou si k tomuto tarifu můžete bezplatně pořídit. Volání mezi mateřským tarifem a kartou Tandem je totiž zvýhodněné 25% slevou.

Mimo špičku se nejvíce vyplatí volat z karty Eurotel Go s tarifem Quatro na libovolné číslo v síti Eurotel. Od 356. minuty se pro volání mezi dvěma lidmi mimo špičku vyplatí nejvíce tarifní program Eurotel Relax Klasik (původní tarif Relax), placený inkasem. Volat z něj musíte na kartu Tandem, kterou si k tomuto tarifu pořídíte.

Uvědomte si, kolik skutečně provoláte

Je však dost pravděpodobné, že stovky minut měsíčně neprovoláte. I kdybyste si každý druhý den s přítelkyní povídali čtvrt hodiny, provoláte 225 minut měsíčně. Proto se vám mnohem více než tarifní program vyplatí předplacené karty. A nejvíce zřejmě Paegas Twist. Se sazbou 2,80 Kč za minutu totiž zaplatíte v tomto případě 630 korun; kdybyste volali jen mimo špičku s kartou Go, zaplatíte 607,5 koruny. Ušetřená dvacetikoruna výměnou za nemožnost volat výhodně ve špičce se podle našeho názoru nevyplatí. Pokud si ale chcete volat takto výhodně s více lidmi, např. s nejbližšími příbuznými nebo přáteli, potom si kartu Go pořiďte. Budete sice muset volat mimo špičku, ale nebudete omezeni jen na jedno číslo jako v případě služby Twist Nej.

Když jsme v úvodu článku mluvili o oproštění se od emocí, měli jsme na mysli také jistou nevraživost majitelů mobilních telefonů vůči Českému Telecomu. Jenže pokud se rozhodnete volat ve špičce přítelkyni z pevného telefonu na její pevný telefon ve stejném UTO, potom se vám s tarifní program Home Standard vyplatí oproti kartě Twist se službou Nej již od 130 minut za měsíc; při volání mimo špičku dokonce už od 93. minuty. S troškou nepohodlí můžete výrazně ušetři i při volání mezi různými UTO (meziměstsky). Když totiž budete volat mezi 22. hodinou večerní a 5. hodinou ranní, potom se vám oproti kartě Eurotel Go vyplatí tarifní program Českého Telecomu Home Standard od 103. minuty a Home Maxi od 133 provolaných minut za měsíc.

Tak co myslíte? Nezkusíte se nad cenou hovorů se svojí přítelkyní nebo rodiči zamyslet s kalkulačkou v ruce a za ušetřené peníze nezajdete na večeři?