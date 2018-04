Volejte přes Skype z jakéhokoli mobilu - Mobigater Plus

Volání prostřednictvím služby Skype patří rozhodně k nejpopulárnějším možnostem, jak ušetřit za volání. I když není Skype z mnoha důvodů plnohodnotnou telefonií, pro běžnou komunikaci ale jeho kvalita naprosto dostačuje. Navíc omezení na volání pouze v rámci sítě Skype postupně padá – Skype představil služby SkypeOut a SkypeIn umožňující volat z a na běžná telefonní čísla.

Navíc před několika týdny nabídl uživatelům možnost volat na pevná telefonní čísla po celém světě (přesně ve 20 zemích světa) za paušál. Tím dostala služba nový impuls, a pro řadu uživatelů může být právě volání za 85 Kč měsíčně na všechna domácí čísla velmi lákavé. Problém je, že Skype klient se dá nainstalovat pouze na telefony s operačním systémem. Většina uživatelů tak mohla využívat levnější volání jen doma. To už ale nemusí platit.

Noste Skype s sebou

Se zajímavou možností, jak volat ze Skype kdykoli a kdekoli jste, přichází produkt s název Mobigater Plus. V podstatě se jedná o VoIP bránu, která dokáže směrovat volání ze Skype na mobilní telefon a obráceně. Mobigater Plus je malá černá krabička o rozměrech 190 x 135 x 40 mm, která je vybavena slotem pro SIM kartu, a tedy i GSM vysílací částí. Zároveň ji lze pomocí USB kabelu spojit s počítačem, který zajistí připojení k internetu a službě Skype.

Právě v závislosti na počítači vidíme asi největší slabinu. Dnes už na trhu běžně existují Skype telefony, které se obejdou bez zapnutého počítače a je trochu škoda, že právě tohle Mobigater Plus nedokáže. Nebýt tohoto detailu, šlo by o opravdu skvělé zařízení, které by svému uživateli mohlo uspořit spoustu peněz. Takhle jsme s jeho použitelností trochu na rozpacích. Přeci jen, mít doma nepřetržitě zapnutý počítač se asi každému chtít nebude. Na druhou stranu by ale mohlo být zařízení docela dobrou volbou pro firmy, kde běží nepřetržitě řada počítačů.

Asi největší výhodou Skype je možnost volání v rámci vlastní sítě zdarma. Mobigater pak zajistí, že v rámci sítě voláte vlastně odkudkoli. Nejprve si ale musíte nainstalovat na svůj počítač klienta Skype, a také ovládací program pro Mobigater Plus. Ten pak připojíte k počítači přes USB a dojde k automatickému nainstalování ovladačů.

Veškerá nastavení se provádějí v ovládacím programu. Jeho prostředí není úplně nejpřehlednější, ale podle našeho názoru nebude nastavení dělat problém ani začátečníkům. Můžete si nastavit, na jaký mobilní telefon se budou směrovat všechny příchozí hovory ze Skype. A samozřejmě můžete si i nastavit Skype kontakty (kontakty), na které chcete volat z mobilu. O vše ostatní se postará Mobigater. Ten je navíc vybaven konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu, takže jej můžete použít přímo pro volání.

Skype v každém mobilu, ovšem ne úplně zadarmo

Jak tedy vlastně celé zařízení funguje? Je to vlastně úplně jednoduché – pokud vám někdo volá přes Skype, Mobigater automaticky přesměruje volání a pomocí vložené SIM karty zavolá na vaše (přednastavené) mobilní číslo. Vše pak funguje i naopak. Stačí zavolat na číslo SIM karty v Mobigateru a ten automaticky zajistí spojení na příslušný Skype kontakt.

Je tedy zřejmé, že volání nebude až tak úplně zadarmo – volání z Mobigateru na Skype kontakt nebo naopak zadarmo je. Nicméně volání z nebo na SIM kartu v Mobigateru už musíte zaplatit. Je ale pravda, že i tak to může znamenat poměrně zajímavé úspory. Zejména, pokud voláte do zahraničí – místo ceny za mezinárodní hovor zaplatíte jen místní volání ve vlastní síti. Navíc Mobigater podporuje i službu SkypeOUT, umožňující volání na běžná telefonní čísla. Podle všeho by tak měl umožňovat i volání s paušálem zmíněným na začátku.

Rozhodně se ale nevyplatí nastavit si na SIM kartu v Mobigateru nějaký levný tarif – u něj totiž obvykle bývá vysoká cena volání. Ideální je, pokud si kartu nastavíte do nějaké skupiny umožňující mezi sebou levné volání. Čeští operátoři nabízejí programy pro rodiny s relativně příznivými cenami volání. Velkou výhodu mají v tomto směru firmy, které mohou SIM kartu zařadit do VPN a ze všech firemních telefonů na ni volat úplně zdarma.

Způsob jak ušetřit

Mobigater Plus je bezesporu dobrý nápad a pokud ho dobře nastavíte, může znamenat poměrně rozumné úspory za volání. Přitom nemusíte nic instalovat do svého mobilu. Pokud si potřebujete zavolat přes Skype, jednoduše vytočíte číslo SIM karty v bráně. Co je ale možná ještě důležitější, svůj Skype budete mít vždycky u sebe. Pokud vám tedy někdo z přátel bude chtít zavolat, nemusí čekat, až přijdete domů.

Kromě dnes recenzované verze Mobigater Plus dodává výrobce také verzi Pro, která podporuje jak volání přes Skype, tak přes protokol SIP. Ten umožňuje volání na běžná telefonní čísla, což může znamenat další úspory. Problémem je, že ani tato verze nemůže fungovat nezávisle na počítači, což je škoda.

Mobigater Plus se prodává zhruba za 2 tisíce korun, což je poměrně akceptovatelná cena. Vhledem k volání zdarma v rámci Skype se může docela rychle zaplatit. Jen si dejte pozor, abyste dvakrát tolik co by stál hovor přímo, nezaplatili za volání z vašeho mobilu na SIM kartu v Mobigateru.