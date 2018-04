Abyste dosáhli na nabízený bonus, stačí od pondělí do pátku provolat pět minut do jakékoliv tuzemské sítě nebo do zahraničí. Operátor vám následně věnuje víkendové volání ve vlastní síti zdarma. Nabídka platí od dnešního dne do 27. června.

Bezplatné víkendové hovory v síti Vodafone dostanete i pokud si během daného týdne dobijete kreditem svou Nabitou kartu. Dobíjená částka musí být minimálně tři sta korun.