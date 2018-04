Volejte do světa zadarmo

Každý, kdo zakusil poplatky za mezinárodní hovory, začal bezpochyby hledat alternativní způsob volání. Nejsnazší cestu ukázala IP telefonie prezentovaná snadno dostupnými službami X-call, Net call, apod. Všechny sice nabízely levnější volání, ale výsledná cena přesto dosahovala nepříjemných výšin. S využitím Go2Call si do několika světových zemí zavoláte zadarmo.

Základním kritériem je vlastnictví počítače (Pentium MMX+) vybaveného audio soupravou a připojením k internetu linkou o rychlosti alespoň 28.8 kbps. To je také jediný zásadní rozdíl oproti zmiňovanému IP volání našich operátorů, neboť hovor probíhá vždy ve směru počítač-telefon. V příslušném poli formuláře vyplníte požadované telefonní číslo, stisknete dial a vyčkáte do sestavení spojení. Dlužno podotknout, že někdy to trvá více než dlouho. V průběhu doby jste pravidelně zásobování dávkou reklamy, neboť je to jediný způsob, jak může společnost získat zpět vynaložené prostředky na váš hovor.

Jediné co musíte udělat, je zaregistrovat se na www.go2call.com a vyplnit běžný, poněkud zvědavý dotazník. Po chvíli dostanete e-mailem vcelku zapamatovatelné heslo.

Vzhledem k velkému zájmu se nezřídka stává, že při načítání obrázku klávesnice telefonu, předznamenávající uskutečnění spojení, se setkáte na velmi dlouhou dobu s hláškou "Loading, please wait". Jedinou omluvou může být fakt, že od červnového spuštění služby byla ze serveru uskutečněna spojení v součtu několik miliónů minut. Zkrátka musíte se obrnit notnou dávkou trpělivosti i ve večerních hodinách.

Podporované země:



Irsko



Německo



Velká Británie





USA