Volejte co nejvíc z auta. Třeba budete mít možnost zavolat si z nemocnice.

Ať si kdo chce co chce říká, osvěta je třeba. Proto vám přinášíme základní desatero bezpečnosti řidiče při používání mobilního telefonu. Přestože možná vypadají některé body jako hloupé otravování, nejsou úplně bezpředmětné. Zamyslete se.

- Využívejte maximálně možnosti vašeho mobilního telefonu, jako je rychlé vytáčení a automatické opakování vytáčení.

- Samozřejmě se snažte používat hands-free sady, ať už auto sadu nebo "bondovku".

- Umístěte telefon v autě tak, aby byl pro vás snadno dosažitelný.

- Dejte osobě, s níž hovoříte, na vědomí, že řídíte. V případě nesnází během řízení přerušte hovor, dokud se problematická situace nevyřeší.

- Nepiště za jízdy SMS ani si nezapisujte čísla apod.

- Volejte ve chvílích, kdy vám to doprava umožňuje.

- Nezabíhejte do stresujícího nebo jinak emočně nabitého hovoru, který by mohl výrazně odvádět vaší pozornost od řízení.

- Snažte se o krátký a klidný hovor. Během řízení nepoužívejte telefon k dlouhým "povídavým" hovorům s přáteli a příbuznými.

- Nebojte se v nebezpečné situaci bez varování zavěsit. Vysvětlovat budete moci později.

- Když už k nějaké havárii dojde, nezapomeňte, že na nouzovou linku 112 můžete volat zdarma.

Důležité je myslet na to, že držení telefonu během řízení, a zvláště vytáčení za jízdy, je nebezpečné, ale ještě podstatnější je náplň hovoru. Veškeré hovory vyžadující důležitá rozhodnutí, například pracovní nebo dokonce osobní, výrazně snižují pozornost řidiče. Nejde jen o suché poučení. Vždyť během hovoru, během něhož vyřizujete jen nepodstatné drobnosti, nebo si nezávazně povídáte, jste schopni klidně jíst nebo sledovat televizi. Pokud po vás šéf chce odpověď na otázku, jak se zachovat v případě několikamiliónového obchodu, nebo požádá-li vás někdo o ruku, na jídlo i televizi asi rychle zapomenete. Stejně to může dopadnout i v autě.

Nevýhodou telefonování oproti konverzaci se spolujezdcem je nepřítomnost druhého účastníka hovoru. Spolucestující vás v případě vaší nepozornosti může upozornit na situaci na silnici, všimne si, že přichází krizový moment a přeruší konverzaci apod. Naproti tomu volající nic takového neví a tak vám může o včerejším skvělém večírku vyprávět i ve chvíli, kdy se v hodinách točíte vstříc kamionu v protisměru.

Průzkumy hovoří jasně. Šance, že dojde k nehodě, je v případě telefonování v autě čtyřikrát větší. Nestěžujte si proto na novelu zákona O pozemních komunikacích, jež začne platit od příštího roku, ve které se mimo jiné hovoří o zákazu používání mobilních telefonů bez hands-free za jízdy. Nejde o nic samoúčelného. Bohužel, zákon celou věc zdaleka neřeší. Je především na nás, abychom si rozmysleli, zda stojí za to zavolat si o pár minut dřív a zbytečně přitom riskovat. Nebezpečí z vyzařování telefonů je nejisté, ale telefonování za jízdy je zdraví nebezpečné určitě.

Pokud si říkáte, že jde stejně jen o nesmysly a hloupé osvětové řeči, možná vás překvapí, že zákazy používání telefonů mohou být ještě podivnější. V americkém státě Ohio platí zákon, který se vztahuje také na mobilní telefony. Zákon totiž zakazuje "používat elektronické komunikační zařízení během honby, střelby, zabíjení, zraňování, sledování, stopování nebo čekání na zvěř, kdy jsou používány lovecké nástroje jako střelné zbraně nebo luky..." Tento podivně znějící zákon je navržen tak, aby zabraňoval lovcům v domluvě během lovu a zvyšoval tak šance lovené zvěře. Podivné, že? Ale logické.

A pokud si říkáte, že je český zákon příliš přísný, uvědomte si, že mohlo být i hůř. Nejen že v některých státech je telefonování v autě zakázáno úplně, tedy i s hands-free sadou, ale v Singapuru vám za telefonování v autě dokonce zkonfiskují telefon.

Teď tedy víte něco o tom, na co si dát při používání telefonu pozor. Neříkejte tedy, že jste nebyli varování, až vám přítelkyně u večeře o hlavu rozbije váš zvonící mobilní telefon.