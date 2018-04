Volejte a esemeskujte zadarmo. Operátoři rozdávají SIM zdarma

Evropská komise často opakuje, a Mobil.cz se k ní přidává, že čeští mobilní operátoři patří k nejdražším v Evropě. Ale i oni se občas plácnou přes kapsu, takže se dá volat na jejich účet. Tak až vám příště dojde kredit, není třeba zoufat. Jednoduše si řekněte operátorovi. No, budete si muset pořídit novou SIM kartu. Ale to zase tolik nevadí.

SIMka od O2 zdarma

Pořídit si zadarmo číslo od O2 není už nějakou dobu žádný velký problém. Operátor totiž pošle zdarma předplacenou SIM kartu v případě, že ji objednáte přes internet. Od října si lze takové SIM karty pořídit dokonce tři. Operátor totiž v rámci propagace svých předplacených tarifů Na!víc umožňuje objednat si najednou právě tenhle počet. Na kartě bude nastavený tarif Na!piště. Ten nabízí SMS za 1,90 Kč a volání do všech sítí za 6,50 Kč.

Bonusy SIM O2 SIM zdarma (tarif O2 Na!piš)

50 Kč za registraci

100 SMS při nabití 300 Kč a více

levnější volání nebo internet při nabití 300 Kč a více

Na kartě není žádný kredit, ale aktuální nabídka O2 celou objednávku trochu vylepšuje. Po dobití nejméně 300 Kč totiž získáte na tyto SIM karty bonus v podobě stovky SMS zdarma. Pochopitelně, pokud dobijete každou z objednaných karet, získáte bonus třikrát. Kromě toho, když pošlete O2 odpovědní kartičku s registrací, získáte dalších 50 Kč kreditu navíc.

Nabijete sice jen 300 Kč, ale dalších 190 Kč můžete utratit za SMS, a k tomu zmíněných 50 Kč. V podstatě tak dostanete 240 Kč zpátky. Přitom dobitý kredit můžete samozřejmě normálně využít. A dokonce si užít ještě některý z bonusů, které nabízí O2 aktuálně ke všem dobitím 300 Kč a více. Takže si můžete třeba pořídit Internet v mobilu za 20 Kč týdně nebo levnější volání v síti O2 večer či o víkendech.

Když to všechno sečteme, můžete bez dalšího nabíjení poslat 284 SMS, takže vás jedna zpráva vyjde zhruba na 1,06 Kč. A to není špatná cena, zvláště u O2. Stejně tak dobře můžete poslat 100 SMS a ještě provolat 700 minut (asi 11,5 hodiny) o víkendech. To v případě, že si objednáte zvýhodnění víkendového volání, kdy minuta hovoru vyjde na padesát haléřů. Objednávku lze udělat ale pouze jednou. Jak nám potvrdil tiskový mluvčí Telefónica O2 Martin Žabka, systémy by měly zablokovat opakované objednávky, u nichž je shodné jméno i adresa. Na různá jména ale zřejmě objednávky projdou.

Pro pětku pětka navíc

Bonusy SIM T-Mobile SIM karta zdarma (tarif Twist Mých 5 na zkoušku)

10 Kč kredit

U Vodafone zatím nic

Také u konkurenčního T-Mobile se dá ušetřit, i když asi ne tolik jako v případě O2. Při on-line objednávce si lze pořídit SIM kartu zdarma v případě, že zvolíte tarif Twist Mých5 na zkoušku. V tom případě dokonce dostanete bonus v podobě desetikorunového kreditu. Twist Mých5 je tarif zvýhodňující volání do předem určené skupiny maximálně pěti čísel. Minuta pak stojí 3,50 Kč. Zmíněný kredit vám tak vydrží na necelé tři minuty hovoru, nebo také na 6 SMS.

Pro úplnost připomeňme, že Vodafone zatím žádnou SIM kartu nenabízí. I když, abychom byli přesní, za SIM kartu s některým z Vodafone předplacených tarifů zaplatíte 200 Kč, ale stejná částka je na kartě jako kredit. Takže SIM karta je sice zdarma, ale žádný bonus navíc. Z tohoto pohledu bude zřejmě výhodnější nabídka s paušálním tarifem Odepiš. U ní za 11,90 Kč měsíčního paušálu získáte 40 minut volání do vlastní sítě a také SMS do vlastní sítě za 0,42 Kč. Takže abyste vyrovnali zmíněných 200 Kč, museli byste poslat 452 SMS. A to vás budou zatraceně bolet prsty. I pro majitele předplacených karet navíc platí nabídka některých balíčků, které si lze aktivovat na měsíc zdarma.

Stranou podobných nabídek zůstává i U:fon. V jeho případě to má poměrně prostý důvod: předplacené karty nenabízí. Nicméně i u něj by se možná vyplatilo hledat. Například tarif Za 400 Duo obsahuje dvě SIM karty a 2 telefony (s cenou už od 1 Kč), přičemž volání a SMS v rámci sítě U:fon jsou zdarma. Takže místo dvou SIM karet od Vodafone s 200 korunami kreditu si můžete pořídit U:fona a volat si zdarma bez omezení.