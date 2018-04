Volba operátora zlevní internet – jenže se neví kdy…

Současný tarif Telecomu za přístup k internetu – Internet 2002 – je terčem kritiky ze všech stran. Uživatelům se zdají ceny příliš drahé. Poskytovatelé internetu tvrdí, že z provolaných minut mají malé provize a nemůžou tak dále rozvíjet nové služby, alternativní operátoři kvůli němu nemohou konkurovat Telecomu v přístupu k internetu a stejně jako samotný Telecom si myslí, že cena mimo špičku je moc levná a do budoucna neudržitelná.

O patové situaci týkající se návrhu tarifu Internet Plus a vůbec nových modelů přístupu k internetu prostřednictvím telefonní linky toho bylo jenom na Mobil.cz napsáno již dost (řazeno chronologicky – článek, článek, článek). Prakticky jediným východiskem, které zdánlivě není závislé na ochotě Telecomu s ním souhlasit, je nabízet vytáčený přístup k internetu prostřednictvím služby volba operátora.

Jednoduše to jenom vypadá

Na první pohled je to jednoduché – propojovací dohody týkající se volby operátora se doplní o položku internet, počká se, až Český telekomunikační úřad vydá cenové rozhodnutí, operátoři zveřejní ceníky a uživatelé se začnou houfně připojovat k internetu levněji než dosud – díky konkurenci. Na jaře operátoři o internetu nediskutovali, protože věděli, že to je konfliktní téma, prodloužila by se jednání a nestihl by se termín 1. 7., kdy měla být volba operátora spuštěna.

Jenže tak jednoduché to zase není. Samotný podpis dodatku k propojovacím dohodám a stanovení cen může proběhnout poměrně rychle. Zde opravdu není o čem diskutovat, a nebýt toho, že podle alternativních operátorů Telecom nereaguje na jejich žádost o podpis dodatku, už by jistě dávno na stole předsedy ČTÚ Davida Stádníka ležela žádost o vydání cenového rozhodnutí. Po zkušenostech z minula nikdo nepředpokládá, že Telecom a jeho konkurenti se bez ČTÚ shodnou na ceně… Problémy by nastaly až ve chvíli, kdy by papírově bylo vše v pořádku (smlouva, ceny). Aby mohli alternativní operátoři a poskytovatelé internetu s telekomunikační licencí poskytovat přístup k internetu přes volbu operátora, museli by být co nejblíže k zákazníkovi.

Klíčem k úspěchu je přístup k ústřednám

V současnosti je v síti Telecomu sedm propojovacích bodů – v úrovni tranzitních ústředen. Pro internet (ale i místní hovory) to je ale málo. Alternativní operátoři by potřebovali být přítomni už v řídících ústřednách typu HOST, tedy v několika desítkách míst. Tam už je ale Telecom s odkazem na to, že nejde o body propojení, nechce pustit. Je to logické – z předávání hovorů až na úrovni tranzitních ústředen inkasuje více a konkurenty udrží fyzicky dále od zákazníků. Jiní operátoři tak nebudou moci nabízet ještě nižší ceny díky tomu, že by dokázali na větší vzdálenost přenášet hovory levněji.

Dokud nebude vyřešený přístup alternativních operátorů k ústřednám HOST, tak levnější internet nebude. Žádnému operátorovi se totiž nevyplatí za takových podmínek internet poskytovat. Samozřejmě i v případě otevření sítě Telecomu se najde dost menších poskytovatelů internetu, kteří nemají rozsáhlou síť – jenže těm budou moci své služby nabízet i alternativní operátoři. U těch se předpokládá, že jejich služby pro poskytovatele internetu i tak budou levnější než nabídka Telecomu.

Čeká se zlevnění, ale také xDSL

Na situaci na trhu bude muset samozřejmě reagovat i Český Telecom snížením cen za přístup k internetu. Ten tvoří v jeho síti již téměř polovinu provolaných minut, a kdyby mu velkou část tohoto koláče ukousli alternativní operátoři, pocítí to velmi výrazně na svých příjmech. To je ten hlavní důvod, proč ho nechávají hlasové služby přes volbu operátora klidným, zatímco obdobě v internetovém připojení se zatím brání.

Samozřejmě uživatele, kteří občas vycestují za hranice směrem na západ (nebo i do některých vyspělých asijských zemí), napadne otázka, proč se tu zabýváme něčím tak zastaralým, jako je vytáčený přístup k internetu prostřednictvím analogových linek. Zvláště když existují širokopásmové technologie xDSL, které na stejných linkách přináší mnohem vyšší rychlosti… V tuto chvíli je poskytování ADSL v ČR pozastavené a vůbec není jasné, co bude dál (připravujeme článek na toto téma). Takže zatím nám nic jiného v místech, kde není internet přes kabel nebo bezdrát, nic jiného nezbývá. A takových míst je v České republice až příliš mnoho.