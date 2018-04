Volba operátora je zatím zklamáním

Zákazníci Českého Telecomu si od dnešního dne mohou konečně vybrat, prostřednictvím jakého operátora pevných linek budou uskutečňovat své hovory. Zatím je však využití služby velmi omezené. Kromě Telecomu lze totiž zvolit pouze síť Aliatelu, a to ještě jen tehdy, když s využitím jeho sítě provoláte měsíčně víc než 500 korun. Contactel a Tele2 plánují spuštění volby operátora na pozdější dobu." vysvětluje šéf Contactelu Michal Čupa.

O zavedení služby Volba operátora dosud projevilo zájem devět konkurentů Telecomu. "Se sedmi z nich vede firma oficiální jednání, přičemž s firmami Aliatel, Contactel a Tele2 již parafovala smlouvy," uvedl viceprezident Telecomu pro velkoprodej Pavel Jiroušek. Vytočením čtyř čísel před normálním telefonním číslem si každý bude moci vybrat, přes kterou síť a za jakou cenu bude volat.

Telecom umožní volbu operátora na všechny typy volání kromě internetu. O internetu by se měli operátoři dohodnout do konce července. Lidé budou moci volat meziměsto, do zahraničí či do mobilních sítí. U místních hovorů (což je asi třetina provozu) velké využití Telecom nepředpokládá kvůli vysokým nákladům alternativních operátorů.

Petra Kemrová z Aliatelu popisuje současného zákazníka Volby operátora takto: „Měsíční účet vyšší než tisíc korun, například Home Office nebo rodina s častými meziměstskými či mezistátními hovory, a samozřejmě také stanice s vysokým podílem volání do mobilních sítí. Služba se už méně vyplatí těm, jejichž skladba účtu u Telecomu je cca 50:50 (paušál:hovorné), přičemž hovory z pevné linky jsou především místní. Alternativní operátoři totiž mohou konkurovat jen v hovorném, a to spíše v případě dálkových či mobilních hovorů.“

Využití služby Volba operátora je zatím podmíněno podepsání smlouvy s alternativním operátorem (dosud lze podepsat jen s Aliatelem). Uzavření smlouvy a instalace potřebného zařízení není zatím spojeno s žádnými finančními náklady. Aliatel slibuje realizaci potřebných kroků do sedmi dnů.

Aby došlo k dalšímu rozšíření služby, která se zatím nevztahuje na lukrativní internetové připojení, je nezbytné, aby Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jednoznačně vyřešil dlouhodobé cenové neshody mezi operátory.