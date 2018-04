Voláte zvláštním lidem? Agáta vás možná slyší

Největší letošní kriminální kauza - korupce ve fotbale - má kromě počtu podezřelých a trestně stíhaných i jeden další primát. Policie totiž při této akci použila v masivní míře odposlechy. Kolik hodin toho policie v operaci Fotbal tajně nahrála, nechce nikdo říct. Jedno je však jisté: nebýt odposlechů, policie by jen těžko dokazovala rozhodčím a fotbalovým funkcionářům trestnou činnost.

Když letos v květnu policie zveřejnila, že zatkla a obvinila první podezřelé v kauze fotbalové korupce, vypadalo to na velkou blamáž. Nikdo zpočátku nechtěl věřit, že se policii podaří z korupce někoho usvědčit. Až teprve poté, co vyšlo najevo, že má nezvratné důkazy v podobě odposlechů, ztuhla všem podezřelým krev v žilách. "Takže oni vědí, co jsme si a jak domlouvali?" řekl si zcela jistě nejeden rozhodčí.

Policie využila při vyšetřování korupce ve fotbale ty nejmodernější technické prostředky, jaké má v současné době k dispozici. Podle informací MF DNES nasadila na akci i dosud velmi utajovanou "superzbraň" - systém Agáta. Co Agáta dokáže? A jak se vůbec odposlechy provádějí?

Tajná superzbraň



O agátě se vůbec poprvé psalo asi před rokem. Alespoň v náznacích. V médiích totiž vyšla v únoru 2003 tato krátká zpráva z policejní svodky: "Na pražskou policii zavolala bezradná matka. Její čtrnáctiletá dcera jí právě poslala z mobilu zprávu, že spáchá sebevraždu. Dívka to myslela vážně: seděla v nějakém lesíku a spolykala smrtelnou dávku léků. Policii se dívku podařilo včas najít a zachránit jí život."

Tehdy si však nikdo nepoložil kardinální otázku: Jak to, že policie dokázala dívku bleskurychle najít, když vůbec nevěděla, kde se nachází?

Dívka může za svůj život poděkovat svému mobilnímu telefonu a speciálnímu policejnímu zařízení s názvem Agáta. Agáta totiž dokáže lokalizovat místo, odkud člověk volá mobilem nebo z něj posílá esemesku. Agáta tedy zaměřila přesnou polohu dívčina mobilního telefonu a zjistila, že se nachází uprostřed lesíka nedaleko Prahy. Dívku našli v bezvědomí a silně podchlazenou. Kdyby přišli o pár minut později, bylo by už asi pozdě.

Policie jen velmi nerada připouští, že tento systém vlastní. Většinou ho totiž používá v boji proti vrahům, násilníkům, vyděračům, lupičům nebo korupčníkům. "Nebudu se o tom bavit. Nechci lidem z podsvětí odkrývat metody policejní práce," řekl MF DNES Tomáš Almer, ředitel speciálního oddělení policie s tajemným názvem Útvar zvláštních činností (ÚZČ). Tento útvar podle zákona zajišťuje policejním jednotkám, ale i tajným službám odposlechy mobilních telefonů a pevných sítí. A agáta slouží právě k odposlechům.

Nahradí vysílač

Agáta sama o sobě mobilní telefony neodposlouchává, ale je důležitou součástí celého odposlechového systému. Policie ji využívá k lokalizaci pohybu sledované osoby nebo k určení místa, kde se člověk zdržuje, ale také k tomu, aby identifikovala telefonní číslo u předplacených SIM karet jednotlivých operátorů, tedy GO, Twist a Oskarty. Většina zločinců totiž využívá právě předplacené karty kvůli jejich anonymitě. U předplacených SIM karet operátoři na rozdíl od klasických paušálních klientů nevědí, kdo takové karty používá.

Jak agáta vypadá? Je to dodávka, většinou jde prý o Ford Transit nebo Volkswagen Transporter. Na voze je zabudována parabolická anténa, která však není vidět, a uvnitř dodávky je jeden velký počítač s několika menšími. Takový vůz není samozřejmě označen nápisem policie, ale vypadá jako nějaké obyčejné firemní vozidlo.

A teď to nejdůležitější: systém Agáta dokáže v terénu nahradit "vysílač" mobilních operátorů, přes který se do ústředen přenáší signál z mobilů. Správně se tyto "vysílače" nazývají "základnové stanice BTS". V terénu jsou nepřehlédnutelné. Jde vlastně o stožár s parabolickými anténami a obvykle jsou na nejvyšším místě v dané lokalitě - na střeše výškové budovy nebo na kopci. V celé zemi jich jsou tisíce. Nebýt těchto "bétéesek", nemohli bychom se spojit s tím, s kým chceme hovořit. Přes tento "vysílač" (a pak ještě přes jakýsi sdružovač a ústřednu) se přenese signál z mobilu volajícího na mobil volaného.

Na metry přesně

Policie tedy vyjede s agátou do kraje, o němž je přesvědčena, že se v něm "zájmová osoba" pohybuje. Jestliže policie zná telefonní číslo takové osoby a potřebuje jen zjistit její pohyb nebo přesné místo, kde právě jedná, projíždí agáta krajem, občas se oživí a nahradí nejbližší vysílač BTS. Agáta tedy na sebe v podstatě v danou chvíli natáhne všechny telefonní signály. Vysílač operátorů je na tu dobu zcela vyřazen ze hry.

Podle síly signálu telefonu pak agáta najde přesné místo, kde zrovna hledaný člověk je. V husté zástavbě dokáže agáta lokalizovat místo pohybu s přesností na metry. Tam, kde je ulic, domů a kanceláří méně, dokáže prý divy. "Když to řeknu velmi zjednodušeně, jde to určit na centimetry přesně," řekl MF DNES jeden z policejních důstojníků, který má s agátou zkušenosti.

Jestliže chce policie zjistit číslo předplacené karty, z níž podezřelý člověk volá, musí vědět, kde se takový člověk právě zdržuje. Pak už stačí jen přijet k jeho domu nebo kanceláři, oživit agátu a ta opět podle síly signálu zjistí, který telefon z místa, kde je sledovaný člověk, právě volá. Pak má tedy policie k dispozici telefonní číslo podezřelého a může spustit odposlouchávání.

Policie má agáty údajně v každém kraji. "Možná mají v každém kraji i dvě. Ale více to určitě nebude. Pak je má samozřejmě ještě tajná služba, ale už jsem slyšel i zprávy o tom, že se po republice pohybují agáty, které nepatří žádné státní organizaci," řekl dobře informovaný zdroj z policie. Agáty vyrábí jedna specializovaná firma na Západě a cena jedné takové soupravy vyjde údajně na 15 milionů korun.

Šéf speciálního "odposlechového" útvaru policie Tomáš Almer odmítl počty agát v zemi jakkoli komentovat. "Opravdu se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl. Státní agáty prý slouží skutečně jen k odsledování pohybu, místa nebo ke zjištění telefonního čísla, ale experti připouštějí, že není vůbec složité zabudovat do počítačového systému uvnitř dodávky další software, díky kterému by se daly všechny telefonní hovory, které v danou chvíli projdou agátou, jednoduše odposlechnout.

Policie využila agátu třeba k tomu, aby v loňském roce na Ostravsku zadržela vietnamského obchodníka, který byl podezřelý z několika vražd. Číslo jeho mobilu získali detektivové od informátora z podsvětí a ve spolupráci s operátorem ho ihned dopadli. Jakmile si totiž člověk zapne mobil, přístroj si okamžitě začne hledat signál, který přenáší právě buňka BTS pokrývající danou oblast. Operátor tak hravě zjistil, u které z buněk BTS našel sledovaný signál mobilu. A do dané lokality pak policie vyslala agátu.

Utajené budovy

Legální, tedy státem schválené odposlechy telefonů pak už nejsou vůbec technicky náročné. Nikde se neinstalují žádné štěnice a nenapichují se centrály mobilních operátorů nebo pevných sítí. Vše je tak dokonale domyšlené a připravené, že k samotnému odposlouchávání stačí vlastně jen počítače.

Almerův Úřad zvláštních činností sídlí v jedné nenápadné budově v samém centru Prahy na Malé Straně. Na budově není samozřejmě žádný znak ani cedulka policie. A jen ti informovaní vědí, kdo tu ve skutečnosti sídlí. Almer musí mít velmi vyvinutý smysl pro humor, protože pro kamufláž svého úřadu si vybral jméno jednoho z vlivných spolupracovníků ruských mafiánů, kteří operovali v Česku. Na zvonku má totiž napsáno "TA Katrich". (Anatolij Katrich provozoval v Praze v polovině devadesátých let "proslulý" hostinec U Holubů, kde se mafiáni scházeli.)

Avšak daleko důležitější odposlechové pracoviště sídlí o trochu dále, v jiné pražské ulici. A právě sem přijde žádost o odposlech. Tu předá Almerovu úřadu policejní důstojník, který vyšetřuje nějaký závažný trestný čin. Musí však mít příslušné povolení soudu. Jinak by celá akce nemohla být nikdy spuštěna. Tento úřad se pak obrátí na specializované pracoviště mobilního operátora nebo Českého Telecomu a oznámí mu, že je soudně povolen odposlech. Ke spuštění celé akce je pak potřeba jen číslo mobilu nebo pevné linky, kterou policie potřebuje slyšet.

Hovory "spadnou" do obřího počítače

Specializované pracoviště operátora nebo telekomu pak veškeré hovory sledovaného čísla okamžitě posílá zvláštní linkou na jiné pracoviště Almerova úřadu a tady "spadnou" tyto hovory do obrovského počítače, který data zaznamená a zkopíruje. Výsledný produkt, tedy odposlechnuté rozhovory, se pak pošlou přímo policejnímu vyšetřovateli, který o odposlech požádal. Jsou dvě možnosti: buď se odposlech pošle zvláštní chráněnou linkou policistovi přímo do počítače, nebo se jednoduše hovor přepálí na CD-ROM.

Odposlechy tak dostane policista do ruky až poté, co hovor sledované osoby skončí. Jen ve výjimečných případech, kdy je podezření z plánování vraždy nebo jiného závažného trestného činu, se poslouchá on-line, tedy živě ve chvíli, kdy hovor probíhá.

Policie slyší vše

Pokud soudce povolí odposlech, zaznamenají se pro policejního důstojníka veškeré příchozí i

Případ poslední doby I u rozhodčího Václava Zejdy, na kterého policie nasadila odposlechy jako u prvního v úplatkářské fotbalové kauze, byl použit mobilní systém Agáta . Vpravo je Zejda se svým právníkem.

odchozí hovory podezřelého člověka. Takže policie uslyší vlastně i ty hovory, které nemají s trestným činem nic společného. Mnohdy jde i o intimní nebo rodinné záležitosti. "Stalo se, že jsme třeba slyšeli, jak si odposlouchávaný člověk domlouvá schůzky s milenkou a jak pak řeší rodinné záležitosti se svými dětmi či manželkou. Na to jsem neměl žaludek," řekl MF DNES jeden z bývalých důstojníků policie, který pracoval na závažných hospodářských trestných činech.

Takové hovory musí policejní důstojník ze spisu vyčlenit a úředně zlikvidovat, protože neslouží k dokázání trestného činu sledovaného. Vpraxi se také běžně stává, že odposlech je nasazen například na zloděje aut, ale policista se současně dozví i o jeho obchodu s drogami. Informace o překupnictví s bílým práškem pak u soudu nesmí použít, protože na to nebyl odposlech schválen.

Kriminalista může takové informace využít jen jako tip a později jít i po této stopě.

Jak Agáta vypadá? Je to dodávka, většinou Ford Transit nebo Volkswagen Transporter. Je v ní zabudována parabolická anténa, která však není vidět, a uvnitř je jeden velký počítač s několika menšími.



Odposlechnuté hovory, které "napadají" do obřího počítače na Almerově speciálním pracovišti, se neuchovávají a ve chvíli, kdy se přepalují na CD-ROM nebo se odesílají na počítač policejního důstojníka, se automaticky a nenávratně vymažou. Všichni lidé, kteří jsou součástí tohoto systému - ať už u policie nebo u operátorů - musí mít bezpečnostní prověrku spolehlivosti.

Pokud by se ukázalo, že někdo z telekomu nebo od mobilního operátora vynesl informace z odposlechů ven, byl by trestně stíhán za porušení telekomunikačního zákona. A operátorovi by pak hrozilo, že mu bude odejmuta licence na provoz mobilní sítě.



Zdroj: MF Dnes